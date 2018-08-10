|В Ташкенте приняли официальную делегацию Талибана во главе с Станикзаем
16:45 11.08.2018
Делегация движения "Талибан" посетила Узбекистан
- Перспективы мирного процесса в Афганистане обсудили в МИД Узбекистана представители радикального движения "Талибан", сообщает в субботу, 10 августа пресс-служба внешнеполитического ведомства.
По данным пресс-службы, 7-10 августа состоялся рабочий визит в Узбекистан делегации из представительства движения "Талибан" в Дохе (Катар) во главе с Шир Мухаммадом Аббасом Станикзаем.
"Делегация движения "Талибан" была принята в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив мирного процесса в Афганистане", - говорится в сообщении.
Другие детали состоявшейся встречи не уточняются.
Ранее в июне Ташкент выступил с заявлением о готовности предоставить свою территорию для прямых переговоров между правительством Афганистана и талибами.