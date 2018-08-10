Прикаспийские страны: какие надежды возлагаются на Актауский саммит? - Р.Иванов

21:26 11.08.2018 Роман Иванов



После многолетних споров все пять прикаспийских государств готовы договориться.



12 августа 2018 года в Актау пройдет пятый саммит Прикаспийских государств. Ожидается, что по его итогам Каспий получит особый правовой статус. И самое главное - наконец-то окончательно урегулируют все вопросы, споры по которым длятся не одно десятилетие.



Немного истории

Проблема правового статуса Каспия стала актуальной после распада СССР. Тогда на политической карте появились три новых прикаспийских государства: Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.



После этого главы прикаспийских государств встречались четыре раза:



23-24 апреля 2002 года в Ашхабаде;

16 октября 2007 года в Тегеране;

18 ноября 2010 года в Баку;

29 сентября 2014 года в Астрахани.

Первый саммит 2002 года в Ашхабаде заложил основу проведения встреч на высшем уровне.



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В Тегеране в 2007 году пять стран подписали совместную Декларацию. Она закрепила имеющиеся договоренности по основным вопросам. Среди них правовой статус Каспия, безопасность и стабильность на море, позиции по отдельным аспектам международных отношений.



В 2010 году в Баку подписаны Совместное заявление президентов и Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море.



В заявлении лидеры "каспийской пятерки" отметили



необходимость завершения работы над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря



Соглашение заложило правовую основу



для совместной борьбы с противоправной деятельностью на Каспии



Конкретные механизмы будут закрепляться в соответствующих протоколах.



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В 2014 году в Астрахани было подписано совместное Заявление. Оно закрепило перечень принципов деятельности прибрежных государств на море.



Большинство из вопросов ранее дискутировались долгие годы



Кроме того, подписаны Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря, Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море и Соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии Каспийского моря.



Не море и не озеро

По итогам саммита Каспий должен получить особый правовой статус



- Планируется подписание основного итогового документа - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Проект был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве, - сообщает министерство иностранных дел.



Новый статус позволит пяти прикаспийским странам урегулировать все спорные вопросы



9 августа заместитель главы МИД России Григорий Карасин раскрыл некоторые договоренности, отраженные в Конвенции. Об этом пишет портал Спутник-Казахстан.



Над конвенцией внешнеполитические ведомства пяти прикаспийских стран работали 20 лет. Одним из наиболее сложных вопросов было,



к какому виду водоема отнести Каспий – морю или озеру



В результате, по словам Карасина, стороны пришли к выводу, что Каспий - ни то, ни другое.



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- У Каспийского моря будет особый правовой статус. Это объясняется набором специфических географических, гидрологических и иных характеристик. Каспий представляет собой внутриконтинентальный водоем, который не имеет прямой связи с мировым океаном и поэтому не может рассматриваться в качестве моря, - цитирует портал слова замминистра.



Но в то же время размеры, состав воды и особенности дна Каспия не позволяют считать его озером.



- Поэтому к Каспийскому морю неприменимы положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года



и документы в сфере трансграничных озер, - констатировал замглавы МИД России.



Каспийское дно наконец поделят

Размежевание дна Каспия - еще один спорный вопрос, над которым много лет работали дипломаты



Но прикаспийские государства нашли пути урегулирования этой проблемы, утверждает Карасин.



- То есть не в пятистороннем формате, а на двусторонней и трехсторонней основах. Те соглашения, которые ранее заключили между собой Россия, Казахстан и Азербайджан, а также Казахстан и Туркменистан, могут послужить примером и при делимитации в южной части моря, - отметил он.



При этом Конвенция четко фиксирует, что



целями разграничения дна Каспия может быть исключительно недропользование



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- Прибрежные государства при завершении делимитации получают полную юрисдикцию над ресурсами своего участка дна. Но правовой статус покрывающих вод отличен, - подчеркнул Карасин.



Он также сообщил, что на саммите в Актау, помимо Конвенции, планируется подписать шесть новых межправительственных соглашений. Но раскрывать суть этих документов не стал.



В повестку дня, которую уже согласовали участники саммита, вошли три основных вопроса, пишет Спутник-Казахстан:



правовой статус Каспийского моря,

сотрудничество на Каспии,

региональная и глобальная международные тематики.

Кроме того, правительства прикаспийских государств подпишут три соглашения о сотрудничестве в области транспорта, торгово-экономического сотрудничества, в сфере избежания инцидентов на Каспии.



Документ даст старт многим взаимовыгодным проектам

Питер Леонард, обозреватель портала Eurasianet, считает, что Конвенция по Каспию может стать



отправной точкой для начала строительства давно планировавшегося газопровода из Туркменистана в Азербайджан



и еще массы энергетических проектов, главным образом связывающих Центральную Азию с Западной Европой.



Если проект заработает, Туркменистан наконец получит прямой доступ к сети газопроводов в Европу (более известной как Южный газовый коридор).



- Транскаспийский газопровод (ТКГ) станет … показательным проектом в сфере доставки энергоносителей через Каспий, – ссылается Леонард на мнение Роберта Катлера, старшего научного сотрудника Института европейских, российских и евразийских исследований при Карлтонском университете.



Нерешенность вопроса о статусе Каспия серьезно мешала многим инициативам, включая ТКГ



- Конвенция "разрешит очень многие спорные, неясные вопросы в том, что такое Каспий, как каспийские государства будут в будущем подходить к освоению ресурсов, разделению водных пространств и так далее", – заявил в июне замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, выступая в Госдуме.



При этом Катлер утверждает, что



стоимость строительства ТКГ будет гораздо ниже тех сумм, которые иногда называются



- Газопровод обойдется максимум в $2 млрд, скорее ближе к $1,5 млрд. Это недорого, – сказал он. – Любые суммы выше этих основаны на устаревших данных, – сказал Катлер.



Кроме того, благодаря уже существующей инфраструктуре Туркменистан сможет экспортировать весьма значительные объемы. По его прогнозам - более 10 млрд кубометров в год. Источник - 365info.kz

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