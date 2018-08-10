Германия создаст свое Агентство по кибербезопасности

08:10 12.08.2018 Spiegel сообщил о планах Германии учредить агентство по кибербезопасности

Минобороны и МВД Германии планируют создание агентства для усиления киберзащиты, сообщает Spiegel. В среду, 15 августа, федеральное правительство обсудит меры безопасности, в том числе, образование "инновационного агентства по кибербезопасности". Сейчас силовые ведомства Германии вынуждены закупать средства от хакерских атак на открытом рынке. Новое агентство позволит осуществлять собственные IT-разработки.



Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в феврале назвала кибератаки самой большой угрозой для глобальной стабильности. В марте СМИ сообщали о попытке хакеров получить доступ к документам МИД Германии.



Также СМИ сообщали о том, что два поставщика электроэнергии в Германии подверглись хакерским атакам. Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - ссылка

Новости Казахстана

