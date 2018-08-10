Путин анонсировал создание "Каспийского экономического форума"

15:22 12.08.2018 Создание "Каспийского экономического форума" анонсировал Путин

Форум, по мнению президента России, позволит укрепить контакты между деловыми сообществами "Каспийской пятерки".



"Принимаемые решения о создании Каспийского экономического форума позволят укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран", - сказал Путин в ходе заседания Каспийского саммита.

В Актау проходит встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой будет подписан исторический для региона документ - конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года. Источник - zakon.kz

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