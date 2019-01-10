    ЦентрАзия   | 

Скандал в Кремле-1. Вкурили итурупа. Просрав авторитет Кремль резко передумал продавать Курилы, - М.Ростовский

13:39 11.01.2019

Японцам дали по рукам из-за Курил: за кулисами секретных переговоров

Век островов не видать



Судя по недавним заявлениям чиновников из Токио, в Японии решили, что спорные Курильские острова уже находятся у них в кармане. И вот на них внезапно обрушился "ледяной душ". Посол Японии был вызван в наш МИД и узнал, что Россия намерена заключать с Токио мирный договор только на основе "признания суверенитета РФ над южными Курильскими островами".



Представьте себе: вы жутко голодны. Перед вами ставят дымящееся блюдо с вашим самым любимым кушаньем. Ставят - и тут же уносят, а затем показывают вам кукиш. Именно в подобном положении сейчас оказались наши " японские друзья".



Японцам дали по рукам из-за Курил: за кулисами секретных переговоров

Грозный окрик со Смоленской площади прозвучал очень вовремя. Японские политики и чиновники в последние дни и недели расшалились не на шутку. Их восторженные, но неуклюжие заявления стали создавать Москве реальные проблемы как во внутренней, так и во внешней политике.



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Вот что, например, самый авторитетный российский журналист в Японии, глава корпункта ТАСС в Токио Василий Головнин написал недавно в социальных сетях: "Весьма доверенный внешнеполитический советник японского премьера Синдзо Абе сейчас находится в Вашингтоне...



Советник Каваи помимо контактов с деятелями администрации и Сената уже выступил в Гудзоновском институте и выдвинул два связанных между собой тезиса по России. Во-первых, по его словам, Москва и Токио разделяют ощущение угрозы, которое исходит от Китая. Советник дал понять, что такой вывод следует из содержания секретных переговоров, ведущихся сейчас первыми лицами России и Японии.



Во-вторых, он заявил, что компромисс между РФ и Японией и подписание между ними мирного договора станет важным инструментом сдерживания растущих амбиций Китая. США, сказал Каваи-сан, должны в связи с этим всячески содействовать переговорам между Токио и Москвой".



Сильно, правда? Москва считает направленный на "сдерживание растущих амбиций" США альянс с Китаем краеугольным камнем своей внешней политики. А в это время советник премьера Японии, ссылаясь на секретные переговоры своего босса с Путиным, простодушно (или, напротив, очень даже коварно) рассказывает американцам, что Москва самым наглым образом обманывает Пекин. Это даже не дипломатия на уровне детского сада. И на языке улицы, и на языке высокой международной политики это называется подставой первой степени.



То же самое можно сказать и про заявления других японских деятелей. Москве милостиво пообещали не требовать "компенсации" за пребывание Южных Курил в составе РФ и не выгонять со спорных островов российских граждан, когда они перейдут под суверенитет Японии.



Когда ты пишешь о сложной и запутанной международной дипломатической игре, эмоции вредны. Но я все равно не могу сдержать своих чувств. И не стоит ли японским чиновникам поближе познакомиться с русской пословицей "не говори гоп, пока не перепрыгнешь?" А если такие чувства испытываю я, то что, как вы думаете, чувствуют жители Дальнего Востока?



Если бы японцам в фигуральном смысле не дали по рукам, то их высокомерные заявления могли быть одним из факторов внутриполитической дестабилизации в нашей стране. Путин вошел в историю как человек, который вернул России Крым. Сомневаюсь, что он хочет дополнить список своих исторических достижений фразой "человек, который сдал Японии Южные Курилы".



Но вот чего Путин хочет добиться в отношениях с Японией? Заместитель Лаврова Игорь Моргулов заявил, что описанные выше заявления чиновников из Токио "грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса". Но вот в чем именно состоит суть договоренностей Путина и Абе, которую столь невежливо "искажают" в Токио?



Я всегда считал, что урегулирование территориального спора России и Японии невозможно: позиции сторон диаметрально противоположны и не имеют шансов на сближение. Но интенсивность контактов высшего руководства двух стран заставляет меня склониться к выводу: речь не обязательно идет о привычных всем переговорах ради переговоров и имитации процесса движения вперед. С высокой долей вероятности Путин и Абе действительно обсуждают некий реальный компромисс.



В чем этот компромисс может заключаться? Говорить о секретных переговорах высших государственных лидеров, не зная содержания этих переговоров, сложно. Сложно - но в данном случае немножко можно. Важно понимать: над нами не капает. Россия и дальше может вполне себе нормально существовать без мирного договора и урегулирования территориального спора с Японией. Конечно, такое урегулирование является желательным - но при этом совсем не обязательным.



Максимум того, на что, с моей точки зрения, может пойти Путин, четко описан в официальных документах. Это возвращение к совместной декларации 1956 года, которая предусматривала помимо всего прочего передачу Токио двух второстепенных островов Хабомаи и Шикотан.



фото: Иван СкрипалевЧетыре спорных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан, гряда Хабомаи. Самый большой - остров Итуруп, площадь которого составляет 3318,8 кв. км, с населением 6,1 тыс. человек. Самый "многолюдный" - остров Кунашир площадью 1495 кв. км, с населением в 8,2 тысячи человек. Остров Шикотан имеет площадь всего в 264,1 кв. км, население составляет 2,1 тыс. человек. Островки Хабомаи безлюдны, их площадь - 96,8 кв. км. По советско-японской декларации 1956 года СССР готов был отдать Японии только острова Хабомаи и Шикотан.

Вам не хочется передавать японцам даже эти два маленьких острова? Мне тоже. А еще я думаю, что до этого дела не дойдет. Не дойдет потому, что двух островов японцам мало. Над ними ведь тоже не капает. Поэтому они - в смысле японский политический класс и японское общественное мнение - хотят все или ничего. Ничего, с наибольшей вероятностью, они и не получат.



Почему тогда так суетится премьер Абе? На что он надеется? Здесь мы вступаем уже в плоскость спекуляций. Возможно, Абе считает, что он самый умный и самый хитрый и что у него получится " пройти между струйками". Ну что же, пусть попытается. Другое дело, что любые уступки Японии со стороны России возможны только при условии не менее значимых уступок Москве со стороны Токио. Любой иной результат будет категорически неприемлем для российского общественного мнения. Поэтому господину Абе нужно правильно рассчитать свои силы - чтобы потом не разочароваться.



Михаил Ростовский



"Московский комсомолец" №27875 от 11 января 2019