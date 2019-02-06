Европейские страны дерутся за "Турецкий поток"

15:17 07.02.2019 Афины и София конкурируют за возможность принять у себя российский газопровод



Мария Безчастная

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Александр Фролов



Греция хочет присоединиться к газопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщил премьер-министр страны Алексис Ципрас 5 февраля после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



"Мы уже сотрудничаем в таких важных энергетических проектах, как Трансадриатический трубопровод, мы хотели бы иметь более широкое сотрудничество в "Турецком потоке", - приводит его слова ТАСС.



Желание Ципраса присоединиться к газопроводу, морская часть которого уже уложена, понятно. Тем более что изначально "Турецкий поток" и предполагал, что труба пойдет из России по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка мощностью 15,75 млрд. куб. в год предназначена для покрытия потребностей Турции, а вторая того же объема - для Европы. Ожидается, что обе нитки "Турецкого потока" будут запущены в 2020 году, полной загрузки вторая достигнет в 2022-м.



Однако, похоже, что греки поздно спохватились. Еще в конце января болгарский "Булгартрансгаз" принял окончательное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии. Эта труба и должна принять газ из "Турецкого потока". Стоимость строительства газопровода составит € 1,4 млрд. "Газпром" уже подал заявку на использование мощностей газотранспортной системы (ГТС) этой страны.



Незадолго до этого президент Сербии Александр Вучич после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна хочет получать газ через "Турецкий поток" и многого ждет от этого проекта.



4 февраля готовность присоединиться к "Турецкому потоку" выразил и посол Венгрии в России Норберт Конкой.



"Венгрия заинтересована в диверсификации газовых маршрутов. Сегодня российский газ поступает в Венгрию с востока, но мы заинтересованы в подаче газа и с юга [через "Турецкий поток"]", - сказал Конкой.



Похоже, тот факт, что "Турецкий поток" пойдет в обход Украины и лишит ее еще как минимум 15 миллиардов кубометров транзитного газа (если считать только поставки в ЕС), европейцев больше не смущает. Тем более что "Северный поток-2" уже вряд ли что-то может остановить, а если немцам можно получать доступный российский газ, то почему нельзя остальным?



Проблема для Афин в том, Греция и Болгария - это альтернативные маршруты захода трубы из Турции на территорию Европы. Газопровод может пойти или в Грецию, а оттуда по морю в Италию и Австрию, либо же через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию и/или Австрию и Италию. Теоретически можно было бы присоединить к этому маршруту и греков, но тогда они будут лишь потребителем, а не транзитером, чего им бы очень хотелось.



Как пояснил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, греки слишком долго сомневались и боялись, что "Турецкий поток" повторит судьбу "Южного потока", который был заморожен из-за позиции Брюсселя и Софии. Но болгары первыми признали свои ошибки и поспешили задобрить Москву, греки же не успели заскочить в уходящий поезд и, вероятнее всего, останутся ни с чем.



- По первой нитке "Турецкого потока" газ будет поставляться на рынок Турции, поэтому там вопросов нет и за эти объемы можно не переживать. А вот со второй ниткой, которая пойдет в Европу, до сих пор есть некоторая неопределенность. Существует несколько вариантов развития газотранспортной структуры на территории Евросоюза.



Интересный момент в том, что "Южный поток", на смену которому пришел "Турецкий поток", был более глобальным проектом, включающим в себя не только морскую часть газопровода, но и сухопутную по территории ЕС, начиная с Болгарии. Но благодаря усилиям Европейского союза, который ставил проекту палки в колеса, мы пришли к тому, к чему пришли. Теперь нужно решить, как именно будет построена ГТС в Европе.



"СП": - Какие есть варианты?



- Первый вариант, который озвучивался на официальном уровне - это заход в Грецию. После этого он мог идти либо на Балканы, либо строилась морская часть в Италию, возможно было и то, и другое одновременно.



Изначально ведь "Южный поток" должен был обеспечить газом, прежде всего, север Италии, Турцию и Австрию. Построив сам по себе "Турецкий поток" без европейской части, мы не решаем этого комплекса задач.



Сегодня Италия, а также Балканы, являются наименее энергозащищенными странами ЕС. После кризиса 2009 года, который привел к частичной остановке энергоснабжения ряда потребителей, в ЕС провели исследование и выяснили страшное, хотя это и так было всем очевидно. Оказывается, юго-восточная часть Евросоюза, в особенности Балканы, являются слабым звеном, и в случае каких-либо неполадок с поставками газа будут страдать первыми.



В декабре 2017 года мы увидели красочную иллюстрацию этого тезиса. Произошла авария на австрийском газораспределительном хабе Баумгартен, и без газа остались Северная Италия, Словения и Хорватия. Это страны, которые уже получали бы газ, если бы "Южный поток" был построен. Дискуссии вокруг ГТС "Турецкого потока" сейчас - попытка решить эту проблему.



"СП": - Какой маршрут рассматривают помимо греческого и почему?



- Если труба зайдет в Европу через Грецию, нужно будет строить еще и морской газопровод в Италию. Если же вести ее через Болгарию, можно воспользоваться старой документацией и построить маршрут по лекалам "Южного потока". Это будет даже выгодней, просто потому, что уже подготовлен проект, понятно что, как и где строить, и все участники вроде бы согласны.



А Греция, которая могла бы получить этот проект, если бы была более расторопной, сейчас оказалась не у дел и пытается что-то исправить. Хотя долгое время планировалось, что газ из Турции будет поступать именно в эту страну и оттуда распределяться по территории ЕС. Но потом у нас охладели отношения с Грецией, активизировались болгары, а после декабря 2017 года и аварии европейцы стали сговорчивей.



Вот почему сейчас приоритетным является заход трубы в Болгарию, и оттуда уже в Сербию и дальше до севера Италии и Австрии. В этой связи представляется крайне сомнительным, что Греция сможет присоединиться к этому газопроводу. Разве что он получит дополнительное развитие, и будет построена третья или даже четвертая нитки.



Сейчас это кажется избыточным, но потребление Турции растет, и в перспективе все возможно. Вдруг Италия захочет более надежный и стабильный канал поставок, тогда Греция может пригодиться. Но это вопрос будущего, пока участие Греции в "Турецком потоке" крайне маловероятно.



"СП": - А разве нельзя просто построить из Болгарии трубу в Грецию?



- Конечно, можно, а зачем? Дело ведь не в том, что Греция хочет просто получать российский газ. Греция хочет стать транзитером и получать деньги за то, что через ее территорию качают энергоресурсы. А через них газ качать больше не хотят, потому что есть более дешевые и выгодные направления.



Греции никто не мешал проявлять активность в предыдущие годы, но она с этой задачей не справилась. Сейчас присоединиться к этому проекту в качестве транзитера Афинам не удастся. Если они просто хотят получать газ, никаких проблем. Но Греция хотела денег, а теперь ей денег никто не предлагает.



"СП": - Почему Греция и другие страны вдруг захотели присоединиться к "Турецкому потоку" именно сейчас?



- Сейчас морская часть "Турецкого потока" уже готова. Могу предположить, что раньше потенциальные транзитеры сомневались как в реализации этого газопровода, так и в положительной реакции на него Еврокомиссии и Евросоюза в целом. Большинство этих стран - маленькие экономики, не играющие глобальной роли, да и в ЕС особого голоса не имеющие. Та же Болгария - самая бедная страна Евросоюза, политического веса у нее нет. Греция не намного лучше.



Они боялись, что если руководство ЕС вынесет отрицательный вердикт, то они, уже включившись в процесс, не смогут реализовать взятые на себя обязательства. Поэтому-то они так долго выжидали реакции центральных властей, и строительства морской части газопровода. Те, кто выжидал дольше всех, и оказались в проигрышном положении.



По-хорошему, Греции надо было рыть копытом землю, чтобы получить этот проект. На практике же они первые подошли к "Газпрому", но первые же и "слились". При этом даже не решительным отказом, а недомолвками, невнятными обещаниями, смешанными посылами. А потом пришла Болгария, сказала, что она с этим проектом справится, что осознала прошлые ошибки с "Южным потоком" и больше их не повторит. После этого момент для Греции был упущен. Источник - СвободнаяПресса

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