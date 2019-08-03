 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Анатомия предательства. СМИ узб-олигарха Усманова пытаются пиарить укр-президента Зеленского
13:43 04.08.2019

"Тянуть некуда - у нас люди гибнут"
Владимир Зеленский рассказал "Ъ", когда может состояться саммит в нормандском формате

"Коммерсантъ" от 03.08.2019,
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча лидеров стран нормандского формата (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится уже этой осенью. Об этом господин Зеленский заявил корреспонденту "Ъ" во время своей поездки в Трускавец, где проходит "Школа депутата" для избранных в Верховную раду парламентариев от пропрезидентской партии "Слуга народа".
По словам Владимира Зеленского, во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он обсуждал интенсификацию переговоров в нормандском формате. "Мы же двигаемся с ними в переговорном процессе в нормандском формате. Поэтому в нашем телефонном режиме мы сказали: давайте двигаться, потому что была большая очень пауза",- сообщил украинский президент.
На вопрос, когда может состояться саммит в нормандском формате, он ответил:

В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел - во Франции. А там сам бог велел (провести саммит.- "Ъ") в сентябре. Я - за начало сентября".
Владимир Зеленский, напомним, впервые пообщался с Владимиром Путиным 11 июля. Два президента поговорили по телефону. 12 июля в Париже прошла первая после долгой паузы встреча советников лидеров нормандского формата. Россию и Украину на ней представляли Владислав Сурков и Вадим Пристайко. После этого трехсторонняя контактная группа согласовала перемирие на востоке Украины, которое начало действовать с 21 июля.
Позиция России до сих пор состояла в том, что, прежде чем организовывать новый саммит, нужно выполнить прежние договоренности лидеров четверки.
Среди них - разведение сил и средств в трех населенных пунктах: Петровском, Золотом и Станица Луганская, а также имплементация "формулы Штайнмайера" (ее автор - экс-глава МИД ФРГ, а ныне президент Франк-Вальтер Штайнмайер). Формула предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными. В станице Луганская разведение уже произошло. На состоявшемся 31 июля в Минске заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины была достигнута договоренность определить даты разведения сил и средств в Петровском и Золотом 21 августа.
Как жители Донбасса начали получать российские паспорта
В беседе с "Ъ" господин Зеленский прокомментировал последние решения российских властей, касающиеся упрощения предоставления гражданства РФ жителям Украины: "Это наши граждане, граждане Украины. Как можно им раздавать паспорта российские? Вы представляете: я или какой-то представитель приезжает в Красноярск или куда-то и берет и раздает украинские паспорта. Разве это правильно?"
"Я понимаю, что эта традиция давно пошла: и в Крыму раздавались, и в Закарпатье - это известный факт - раздавались как-то тихонько венгерские паспорта. У нас нет двойного гражданства в стране. Это неправильно, незаконно,- подчеркнул Владимир Зеленский.- Должен действовать закон государства Украина, потому что Донецк, Луганск - это наша земля, там живут наши люди. Они сегодня находятся в тяжелейшем состоянии, оккупированном состоянии. Россия говорит, что нет их присутствия на территории Донецка и Луганска. Но если уж нет, какой же смысл тогда раздавать паспорта нашим гражданам?"

В апреле Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. 18 июля российский президент распространил действие этого указа на жителей тех регионов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем центральных украинских властей. Воспользоваться упрощенной процедурой могут граждане Украины, которые находятся на территории России. 2 августа господин Путин подписал закон, упрощающий для украинцев получение разрешений на временное пребывание и вида на жительство.
Владимир Соловьев, Трускавец

Источник - kommersant.ru
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