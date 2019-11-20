 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уйгурок заставляют спать с китайцами
15:27 21.11.2019

Уйгурские дети играют возле своего дома. Можно заметить фонари в китайском стиле и колючую проволоку над забором. Хотан, 20 сентября 2019.

Радио Свободная Азия сообщает о новой практике китайский властей в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Как известно, в КНР до 3 млн уйгуров и других мусульман содержатся в концлагерях "перевоспитания".

С недавнего времени китайцы начали перевоспитывать и их оставшихся дома жен. Китайские коммунисты берут шефство над родней уйгурских сепаратистов, живут у них дома, учат готовить китайские блюда, в том числе из свинины, приносят с собой алкоголь и спят вместе с домочадцами.

Уйгуры обязаны называть своих непрошенных гостей "родственниками". Те уйгурки, кто отказываются спать в одной кровати с "родственниками" и слушать их лекции о Мао и величии китайской культуры, отправляются в концлагеря вслед за своими мужьями. Но большинство все-таки терпят .

Высокопоставленный чиновник в Кашгаре рассказал изданию RFA об этой практике: "Мы направляем в неблагополучные семьи уйгуров своих активистов, в основном, мужчин. Главы этих семейств, исламские экстремисты, сейчас перевоспитываются в специальных центрах. Наши люди гостят в семьях мусульман по 5 дней каждые 2 месяца. Они вместе работают по хозяйству, прививают китайскую культуру, вместе принимают пищу и чаще всего остаются ночевать у своих подопечных".

На вопрос журналиста RFA об отношении хозяев к новоявленным родственникам чиновник пояснил, что оставшиеся без своих мужей уйгурки обычно не хотят ухудшать их положение и предпочитают идти навстречу китайским товарищам.

"То, что якобы наши активисты могут воспользоватся ночью мусульманками - это не правда. Пока еще ни одного заявления не поступило. Расстояние между китайцами и уйгурками должно быть не меньше 80 см во время сна. Приближаться вплотную им не положено"

Другой китайский чиновник из местного комитета компартии назвал целью совместной жизни "продвижение единства между народами."

Правозащитная организация Human Rights Watch подчеркивает, что уйгуры не имеют права отказаться от непрошенных постояльцев: "Китайские "гости" документируют свое пребывание в мусульманских семьях фото- и видеосъемкой. Потом эти кадры попадают в китайские социальные сети. Уйгурских женщин и китайских "родственников" снимают, как они вместе готовят, занимаются уборкой, воспитывают детей и спят. Это грубейшее вторжение в частную жизнь и неприкрытая ассимиляция мусульман. У уйгур никто не спрашивает разрешения на публикацию этих кадров."

Долкын Иса, президент Всемирного Уйгурского конгресса заявил: "- Эта кампания китайских властей представляет собой полное уничтожение безопасности и семейного благополучия в уйгурских семьях. Дома уйгур превратились в тюрьмы, из которых некуда бежать."

Источник - Языцы Народы
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574339220
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