В Праге начали установку памятника власовцам. Мало их мотали на гусеницы в 68-м

21:32 30.04.2020

В районе Ржепорыйе (eporyje) на окраине Праги началась установка памятника власовцам, сообщает "РИА Новости". Решение о его сооружении было принято 11 декабря 2019 года муниципалитетом района по инициативе старосты Павла Новотного.

О намерении установить памятник господин Новотный заявил в ноябре. "Ни на один миллиметр я не изменил свою позицию. Все, что должно быть сделано, будет сделано",- сказал он сегодня. Установка обойдет в 153 тыс. крон (около $6,1 тыс.), деньги будут выделены из районного бюджета.

Напомним, что ранее памятник маршалу Ивану Коневу был демонтирован в Праге по решению муниципальных властей, его планируется перенести на другое место.