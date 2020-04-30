Трамп как дурной дятел твердит, что вирус пришел "из китайской лаборатории"

13:02 01.05.2020

Трамп заявил, что коронавирус - из китайской лаборатории. Разведка с ним не согласна



Президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии. На пресс-конференции в Белом доме он сказал, что власти Китая либо не смогли остановить распространение вируса, либо решили, что не стоит этого делать.

Журналист спросил президента Трампа, видел ли он данные, с высокой вероятностью указывающие, что Институт вирусологии в Ухане мог быть источником нового коронавируса. "Да, - ответил президент. - Я видел, видел".

"Они [Китай], возможно, совершили ошибку, или же все началось по ошибке, а они совершили еще одну ошибку - или же кто-то сделал это специально", - добавил Трамп.

Тем временем аппарат директора Национальной разведки США, который контролирует деятельность американских разведслужб, пришел к выводу, что коронавирус не был создан в лаборатории или генетически модифицирован.

Разведслужбы, как сказано в заявлении, согласны с мнением подавляющего большинства ученых, считающих, что вирус возник в естественных условиях, а затем передался человеку.

Это первый ответ американских спецслужб на циркулирующие как в США, так и в Китае теории заговора о том, что вирус мог быть искусственно создан в китайской лаборатории и выпущен в мир.