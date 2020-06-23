Голливудский кино-магнат Стив Бинг вышел в окно 27 этажа. Подумал, что он Spider-Man?

09:04 23.06.2020

Погиб голливудский магнат Стив Бинг



Голливудский продюсер Стив Бинг, финансировавший фильм "Полярный экспресс", скончался в возрасте 55 лет, передают американские СМИ. TMZ сообщил, что господин Бинг умер, упав с 27-го этажа престижного жилого дома в Сенчури-сити Лос-Анджелеса, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.



Представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил AFP, что мужчина лет пятидесяти был объявлен мертвым на том же месте, не раскрывая его личности. И возраст жертвы, и место гибели совпали с данными TMZ.



Помимо производства и финансирования таких фильмов, как боевик Сильвестра Сталлоне "Убрать Картера" и музыкального документального фильма Мартина Скорсезе "The Rolling Stones: Да будет свет", Стив Бинг стал соавтором комедии 2003 года "Кенгуру Джекпот".



Он вложил более $80 млн в "Полярный экспресс" - примерно половину бюджета. Фильм 2004 года, в котором Том Хэнкс играл главную роль, собрал более $300 млн по всему миру.



Господин Бинг был известным застройщиком, филантропом и политическим донором. Он был давним другом и сторонником Билла Клинтона, одолжив бывшему президенту США свой частный самолет для миссии 2009 года в Северную Корею, чтобы освободить двух американских журналистов. В возрасте 18 лет Бинг унаследовал около $600 млн от своего деда магната недвижимости Лео С Бинга, в честь которого назван Театр Бинга Музея искусств округа Лос-Анджелес.



СМИ сообщают, что бизнесмен страдал от депрессии и умер в результате самоубийства. Публицист Стива Бинга сразу не ответил на запрос AFP о комментариях.