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|Подружка главной узбекской веселушки Гаянэ Умерова назначена генсеком Узбнацкомиссии по делам ЮНЕСКО
10:27 03.12.2020
Генеральным секретарем Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО назначена Гаянэ Умерова, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства.
Генеральным секретарем национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО назначена Гаянэ Умерова, сообщила пресс-служба Госкомтуризма.
Главная задача комиссии - укрепление международного авторитета и роли Узбекистана в деятельности ЮНЕСКО, координация деятельности министерств и ведомств по разработке и реализации программ в сфере культуры, образования, науки, коммуникаций и информации. Председатель комиссии - заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.
В 2008-2017 годах Гаянэ Умерова работала в отделе выставок и фондов Галереи изобразительного искусства Узбекистана. С 2017 года работает в Фонде развития искусства и культуры, исполнительным директором которого была назначена в 2020 году.
Как отметили в Госкомтуризма, по поручению президента Узбекистана и правительства Гаянэ Умерова ответственна за реализацию крупных международных проектов в сфере искусства: организацию выставок Узбекистана в музее Лувра и в Берлине в 2022 году, реконструкцию Государственного музея искусств Узбекистана, создание современного Центра реставрации Узбекистана, открытие музея Великого Шелкового пути в Самарканде, приуроченное к саммиту ШОС в 2022 году и проведение Самаркандского полумарафона.