В Афганистане возобновили работу средние школы, девочек и учительниц в них не пустили

00:49 20.09.2021

18 сентября афганским девочкам не разрешили вернуться в средние школы. Новые правители Афганистана из движения "Талибан" приказали возвращаться в классы только мальчикам и учителям-мужчинам.



После свержения поддерживаемого Западом правительства в прошлом месяце эта исламистская группировка пообещала более мягкий вид правления, чем их режим 1996–2001 годов, когда девочкам не разрешалось посещать школу, а женщинам запрещалось работать и учиться.



Тем не менее 17 сентября министерство образования объявило, что на следующий день средние школы в стране откроются вновь, как и медресе для мужчин. Учительницы и школьницы в приказе не упоминались. Он распространяется только на мальчиков от шестого класса и их учителей.



Начальные школы в стране уже открылись, мальчики и девочки учатся в разных классах, а некоторые учителя-женщины вернулись на работу.



В заявлении ЮНИСЕФ приветствовалось возобновление работы средних школ в Афганистане после закрытия на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Но агентство заявило, что "глубоко обеспокоено" будущим образования для девочек.



"Крайне важно, чтобы все девочки, включая девочек старшего возраста, могли возобновить свое образование без дальнейших задержек. Для этого нам нужны учителя-женщины", - говорится в сообщении.



За 20 лет в образовании девочек был достигнут значительный прогресс: грамотность среди женщин увеличилась почти вдвое, до 30 процентов, хотя изменения в основном коснулись городов.



Кроме того, студенты обоих полов учились вместе и не обязаны были соблюдать дресс-код.



Многие афганцы были шокированы, когда в прошлом месяце талибы объявили, что студентки университетов могут продолжить учебу, но только в классах, разделенных по признаку пола, и если они будут носить никаб (исламскую вуаль, закрывающую лицо) и абайю - халат свободного покроя, закрывающий все тело.



17 сентября рабочие заменили вывеску на здании департамента по делам женщин в Кабуле на знак, указывающий, что министерство вернется к роли, которую оно играло в прежнем правительстве "Талибана". Отныне вывеска гласит, что в здании заседает министерство молитвы, поощрения добродетели и предотвращения порока.



В списке постов в кабинете министров, объявленном "Талибаном" 7 сентября, фигурировал исполняющий обязанности министра по пропаганде добродетели и предотвращению порока и не упоминался департамент по делам женщин.



Во время более раннего правления "Талибана" его министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока стало известно как полиция нравов, которая обеспечивала исполнение законов шариата в толковании группировки, в том числе строгий дресс-код, публичные казни и порку.