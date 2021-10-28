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Размытые понятия кыргызского "общественного" и государственного ТВ, - Э.Каниметов
08:57 30.10.2021

РАЗМЫТЫЕ ПОНЯТИЯ КЫРГЫЗСКОГО "ОБЩЕСТВЕННОГО" И ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Законопроект "О Кыргызской телерадиовещательной корпорации", по которому телекорпорация лишается статуса общественной, поднял волну возражений и дискуссий о целесообразности сохранения статуса "общественного телевидения". По иронии судьбы инициаторы этих дискуссий даже не могут обратить внимание к тому, что для кыргызского общества понятия "общественного" и государственного телевидение давно стали размытыми.

На самом деле, если важным аспектом международных стандартов по регулированию телерадиовещания является установление/соблюдение принципов функционирования общественного телерадиовещания, то возникает очевидный вопрос: каков опыт функционирование самого КТРК при статусе "общественного телевидения"?

Ответ также очевиден, де факто, за период своего существования ОТРК так и не стало публичным телевидением, на службе общества. Вся деятельность ОТРК до сих пор насквозь политизирована, преобладают политические мотивы, интересы различных идейных течений мировых СМИ, высших лиц во власти; скрытые коммерческие вещания под влиянием и финансированием третьих лиц и сил. Из-за такого бардака в СМИ мы сегодня наблюдаем невиданный идейный, идеологический раскол в кыргызском обществе - схлестнулись в жесткой схватке про арабские религиозные, прозападные, консервативные кыргызские, протурецкие, неоархаистические и др. идеологические и религиозно-идейные течения.

Исследуя кыргызское общественное телевидение как систему, отметим, что в действующем законе наблюдательный совет является органом управления корпорации. Мало кто знает, тем более понимает, как и каким образом этот совет обеспечивает публичность и прозрачность деятельности корпорации. Де юре, данный совет обладает довольно широкими полномочиями, но в реалии все работники СМИ знают, как решается кадровые вопросы, как назначается гендиректоры КТРК и т.п. Формальность в решение этих и других ключевых вопросов деятельности КТРК давно вошла в привычку. Жесткое постатейное регулирование, секвестирование бюджета, финансирование прочих статей по остаточному принципу, отсутствие средств на приобретение контента, устаревшая система оплаты труда и гонораров не новость и являются характерными чертами деятельности корпорации.

Фиктивное кыргызское "общественное телевидение" так и не стало средством массовой информации, предоставляющее информацию, помогающую зрителю сформировать наиболее объективное понимание сути происходящего. В типовом законе "Об общественном телерадиовещании Европейского вещательного союза отмечается, что общественное телевидение -- это "всякое телевидение, удовлетворяющее трем условиям: оно должно служить обществу, финансироваться обществом и контролироваться обществом".

ОТРК не отвечает ни одному из этих функций, включая просветительскую функцию и функцию формирование гражданского общества. Наоборот, все больше звучит голоса о необходимости введение культурной цензуры, создании альтернативного телевидения, чтобы удовлетворить запросы тех, кто недоволен сегодняшним кыргызским ТВ. ОТРК оторван от реальной жизни людей, от живого и классического кыргызского языка, от реально существующего кыргызскоязычного зрителя и слушателя. А они не могут участвовать в работе этих СМИ, кроме политизированных НПО.

При нынешних условиях развития информационных технологий и техники государство без проблем может организовать эффективную систему финансирования общественного телевидения. Но эта сфера отдана на откуп частникам. Точнее под видом частников "доят карманы" населения и государства зарубежные олигархи.

Во всех развитых странах государственные вливания в общественное вещание предусмотрены. В таких странах, как Испания, Франция, Португалия, Канада, США финансирование выделяется через некоммерческих организаций или напрямую. У них существует несколько источников финансирования общественного телевидения: дотации из бюджета, абонентская плата, спонсорские взносы, доходы от продажи авторских прав и иное. Эффективное и систематическое финансирование "общественного ТВ" из таких источников в КР еще предстоит организовать.

Так называемое общественное телевидение в Кыргызстане – это консервная банка, деградирующее, прежде всего, кыргызскоязычного зрителя. По идее оно должно привлечь зрителя интересными и развивающими передачами, культивируя общечеловеческие ценности и воспитывая личность, а не деформируя ее, как это делает уже многие годы. Стоит ли отстоят этот вид СМИ, которое годами подрывало духовное здоровье, а затем психическое и физическое, ведь все время политизированная и негативная информация может сделать больным все общество.

Проблема функционирования общественного телевидения является важной для кыргызстанского населения. Нам необходимо знать и внедрить наиболее эффективные модели общественного вещания. Но эта тема также очень политизирована, как и сами передачи ОТРК. По этой причине данная тема не получает открытое всенародное обсуждение, хотя такой необходимость реально существует. Пока, на прямое управление властных структур выглядит более эффективным и открытым, чем фиктивное управление "наблюдательного совета" даже с точки зрения критериев "общественного телевидение".

Скорее всего, еще предстоит пройти путь европейских стран, где, общественного телевидения появилось в 70-е годы ХХ века, когда произошла трансформация государственных телекомпаний в телекомпании общественного вещания.

Процесс трансформации государственного телевидения должно быть максимально корректным, не раздражающим кыргызское общественное мнение. Телеканалы, радиовещания должны быть четко разделены на русскоязычные и кыргызскоязычные, а не смешиваться. Фактически такая языковая политика медленно убивает кыргызскоязычную аудиторию. На что, фактически никто не обращает внимание.

В ТВ должны присутствовать критерии интеллектуального развития, просвещения в своевременном контексте, передачи с большим набором образовательных, просветительских, спортивных и развлекательных программ высокого уровня. Донесение объективной и достоверной информации обо всем, что представляет общественный интерес.

Такая политика может быть осуществлена и в государственном телевидении. Если госТВ будет работать по критериям и стандартам "общественного телевидение" лучше чем существующее де юре фиктивное "общественное телевидение", то в чем смысл требований о необходимости соблюдение фиктивных законодательных норм?

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Эмиль Каниметов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635573420
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