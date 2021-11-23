Пандемия ударила по рождаемости в Китае, - В.Скосырев

19:54 24.11.2021

23.11.2021



Из-за коронавируса Поднебесная может не выбраться из демографической ямы

Владимир Скосырев



Матери знают, что вырастить ребенка – тяжкий труд.

Матери-китаянки родили всего 12 млн детей в 2020 году по сравнению с 14,65 млн в 2019-м. Университет в Пекине связал такое снижение с распространением коронавируса. Но другие специалисты считают, что тенденция эта долгосрочная. Она стала результатом принятого Компартией Китая в 1980 году решения запретить большинству семей заводить больше одного ребенка. Эта мера оказала глубокое психологическое влияние. А когда уровень жизни и образования женщин пошел вверх, это еще больше отбило охоту заводить большие семьи. По темпам старения населения Китай приблизился к таким странам, как Япония и Италия.

Газета South China Morning Post, ссылаясь на исследование социологов Народного университета, одного из престижных китайских вузов, называет причиной резкого падения рождаемости жестокую реальность, а фактически кризис, порожденный инфекцией. Из работы исследователей видно, что в последние два месяца 2020 года число рождений снизилось на 45% к 2015 году, когда еще действовало правило: в семье не должно быть больше одного ребенка. О положении в этой сфере можно судить по результатам переписи населения, проводимой раз в 10 лет. Ее итоги Государственное статистическое управление опубликовало в мае. Перепись зафиксировала, что в стране живут сейчас 264 млн человек в возрастной группе от 60 лет и выше. Она выросла с 2010 года на 5,44% и равнялась 18,7% населения. А группа от 15 до 59 лет, напротив, за тот же период уменьшилась на 6,79%. В социальных сетях было опубликовано более 2 млн откликов, в которых авторы утверждали, что виной всему – жесткая политика семейного планирования, которую проводило правительство. Регулятор интернета удалил эти посты, поскольку они бросали тень на историю Компартии, отмечавшей в нынешнем году свое 100-летие.



Тем не менее некоторые эксперты все же решились выступить с прогнозами. "Китай, вероятно, скоро вступит в период уменьшения населения. Это может стать крупнейшим вызовом для китайской нации в следующем веке", – предсказывает Хуан Вэньчжэн, сотрудник Центра изучения глобализации в Пекине. До тех времен еще очень далеко, но что случится вскоре, можно утверждать с большей уверенностью. Пекин отменил директиву "Один ребенок" в 2016 году, заменив его на лимит "два ребенка". Но это не привело к росту рождений. Тогда в мае 2021 года было объявлено, что пары могут завести по три ребенка. Этот вердикт вынесло Политбюро ЦК КПК, на заседании которого председательствовал генсек Си Цзиньпин. Решение предусматривало, что работающие женщины получат гарантии своих прав, а также помощь в приобретении жилья. В Китае рейтинг рождаемости составлял всего 1,3 ребенка на женщину в 2020 году, намного меньше рейтинга 2,1, необходимого для того, чтобы население не уменьшалось. Препятствием для увеличения семей служат "невообразимо высокая цена воспитания ребенка. Нужно обеспечивать ему дополнительные занятия по окончании уроков, питание, поездки, не говоря уже о приличном жилье", говорит Чжан Синьюй, социолог университета Нью-Йорка в Шанхае. В социальной сети, поддерживаемой государственным агентством Синьхуа, был проведен опрос: "Готовы ли вы иметь троих детей?" 29 000 из 31 000 респондентов ответили: "Никогда". Позже опрос был удален.



Журнал Foreign Policy отмечает, что в китайской прессе обсуждаются причины снижения рождаемости. Указывается, что страна стала богаче, женщины получают дипломы лучших университетов. Но умалчивается о том, какое глубокое воздействие на образ мыслей китайцев оказал курс "Один ребенок", проводившийся в течение трех с половиной десятилетий. В беседе с "НГ" Михаил Карпов, доцент Высшей школы экономики, сказал: "Мы не очень хорошо знаем, что происходит в Китае и насколько можно доверять китайской статистике. Но представляется, что если снижение рождаемости повлияет на рост экономики, то это случится не завтра и даже не послезавтра. Уж точно на это уйдет десятка полтора лет. А в ближней и среднесрочной перспективе экономический рост будет зависеть не от демографической, а от инвестиционной динамики, от макроэкономической ситуации и отношений с США". Эксперт добавил, что рассуждения о демографии в этой стране носят в значительной мере спекулятивный характер. Характерно, что американские и европейские китаеведы тоже говорят, что полевые исследования для них в Китае становятся невозможными – во-первых, из-за пандемии, а во-вторых, в силу обострения отношений Пекина с Западом.