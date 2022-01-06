Войск и полиции в Алматы нет. Все попрятались, - рассказ местной русской

09:25 07.01.2022

Русская жительница Алма-Аты рассказала о протестах в Казахстане

А также о мародерах и отсутствии армии



Русская жительница бывшей столицы Казахстана по имени Екатерина рассказала изданию Znak происходящем в городе и стране. Она считает, что спусковым крючком для выступлений стала ситуация с сжиженным газом, но недовольство кланом Назарбаевых копилось давно. Вместе с тем она не ожидала, что протесты станут такими жесткими. По ее словам, все должно было кончиться быстро и мирно, но сложилось впечатление, будто силовиков в стране попросту нет. В новость об освобождении аэропорта от протестующих она не верит, отмечает, что все находятся в неведении насчет происходящего.



А также о мародерах и отсутствии армии



То же самое касается и центральной площади города. "Я живу возле нее, и ни сегодня, ни вчера никто ее не зачищал, люди стоят там же, а с 10 утра потянулись новые. Сегодня утром я все это снимала. Работал бы Watsapp, могла бы переслать, но интернета нет во всей Алма-Ате", - говорит Екатерина.



Насчет мародеров – все правда. Утром Екатерину предупредили, что в ее магазин пытаются ворваться, она прибежала и заколотила все досками. В городе нет ни одного целого банкомата, все крупные магазины оказались разграблены, а аптеки не работают. Работают только небольшие частные магазины, на них вся надежда.



Что же касается самих протестов, то в них участвуют только казахи. Русским среди них нет. Основные требования – вернуть пенсионный возраст, повысить зарплаты, снизить цены. Русских не трогают, лозунгов против них нет. "Во всяком случае, пока", - добавила Екатерина.



Жительница Алма-Аты считает, что только русские могут установить в стране порядок. Поэтому она положительно расценивает решение о направлении сил ОДКБ. Сама по улицам старается ходить, далеко огибая митинги протестующих.



Читайте Беспорядки и протесты в Казахстане: онлайн-трансляция



Кирилл Русаков

Авторы: КИРИЛЛ РУСАКОВ