20 тысяч международных террористов атаковали из единого координационного центра, - новое обращение К. Токаева

19:41 07.01.2022

Обращение Токаева о ситуации в стране и уходе Назарбаева с поста главы Совбеза

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5 янв. 2022 г.



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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совета безопасности Казахстана. Этот орган возглавит действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом Токаев заявил в своем обращении на фоне протестов



