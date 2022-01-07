|Где Елбасы? Чердаки, канализацию проверили?
09:16 08.01.2022
8 января 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Ситуация в Казахстане. Нурсултан Назарбаев нашелся, но где он - неизвестно
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел вчера, 7 января, телефонный разговор с экс-лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Telegram-канал "Спутник Беларусь".
По его данным, политики подробно обсудили ситуацию в РК.
Это первая информация о Нурсултане Назарбаеве с тех пор, как в стране начались протесты и беспорядки. Казахстанцы, помимо прочего, требовали отставки елбасы. За семь очень трудных и трагических для республики дней лидер нации не сделал ни одного заявления. О местонахождении его и семьи до сих пор неизвестно.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алматы продолжаются столкновения с силовиками. По всему государству периодически отключают интернет, из-за чего местные СМИ испытывают трудности в работе.
Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения.