Где Елбасы? Чердаки, канализацию проверили?

09:16 08.01.2022

8 января 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Ситуация в Казахстане. Нурсултан Назарбаев нашелся, но где он - неизвестно



Президент Беларуси Александр Лукашенко провел вчера, 7 января, телефонный разговор с экс-лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Telegram-канал "Спутник Беларусь".



По его данным, политики подробно обсудили ситуацию в РК.



Это первая информация о Нурсултане Назарбаеве с тех пор, как в стране начались протесты и беспорядки. Казахстанцы, помимо прочего, требовали отставки елбасы. За семь очень трудных и трагических для республики дней лидер нации не сделал ни одного заявления. О местонахождении его и семьи до сих пор неизвестно.



Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алматы продолжаются столкновения с силовиками. По всему государству периодически отключают интернет, из-за чего местные СМИ испытывают трудности в работе.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения.