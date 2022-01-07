К причинам январских событий в Казахстане, - Данияр Ашимбаев

13:50 08.01.2022

Информации, конечно, очень мало, но по тому, что вы видели и слышали, можно предположить создание глубоко законспирированной террористической организации.



Только в Алматы были за несколько месяцев переброшены свыше 20 тысяч боевиков, которые были дислоцированы в различных районах города, хорошо ознакомлены с его географией и логистикой (возможно, были трудоустроены в такси, курьерских службах, торговле, строительстве).



Среди них не только казахстанцы, но и выходцы из Центральной Азии и Ближнего Востока.



Данияр Ашимбаев