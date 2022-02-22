 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.02.2022
08:14  США жестоко и целенаправленно сливают Зеленского. Наступает время Авакова? - С.Артеменко
08:08  Видео ракетной атаки России по базам ВСУ
07:51  Российские ракеты точечно уничтожают армейскую структуру Украины
07:45  Путин объявил войну Украине. "Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме..."
00:39  Муфтият Казахстана запретил мусульманам пользоваться криптовалютой
Среда, 23.02.2022
23:43  ДонбассФронт. Укрармия пошла в атаку под Николаевкой
23:26  Новым омбудсменом Кыргызстана станет Атыр Абдрахматова

22:53  Талгат Курманбаев возглавил "КазТрансОйл"
22:00  В КиргизАрмии появились 7 новых генералов
20:54  Запад сам признает: Россия смеется над санкциями, - К.Ольшанский
20:13  Задержан еще один бывший зампред КНБ Казахстана Марат Осипов
19:10  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
17:31  Артдуэли в Донбассе дают повод к большой войне, - В.Мухин
15:36  Лидер Украины получил "шелковый шнурок" от Путина и Байдена
14:53  Трамп: признание Россией ДНР и ЛНР - гениальное решение Путина
14:30  Слава Новороссии! Второе начало большой славянской Реконкисте положено, - А.Дугин
12:04  Эмир Кустурица возглавил Театр Российской Армии в Москве
10:18  Токаев приказал активизировать работу по восстановлению Алматы
08:30  Труба - трубе. "Северный поток-2" окончательно накрылся Донбассом, - "СП"
08:26  Америка от пуританства до скотоложства. По дороге в Содом и Гоморру, - Д.Скворцов
03:29  Мэрия Душанбе засекретила (от "террористов") план сноса старых кварталов, - "РО"
03:25  Хоким Андижана обвиняется в причинении ущерба госинтересам на 1,7 млрд сумов
00:32  Темные закоулки "свободного" мира, - А.Мезяев
00:16  Бобик Нур-Отана еще не сдох? Нужна ли Казпрезиденту своя партия, - Д.Ашимбаев
00:12  Казахстан решил строить скоростную ЖД Туркестан-Ташкент
00:08  КазВласти мучительно отловили 18 "иностранных террористов". Остальные 19.982 ловко спрятались
Вторник, 22.02.2022
21:09  В.В.Путин и Ильхам Алиев подписали в Кремле новую "Союзническую декларацию"
20:49  Независимость ДНР и ЛНР признали - Куба, Никарагуа и Венесуэла
19:05  Донецкий прецедент. Рождается новый мир, - В.Панов
18:57  Узбекистан нотой протеста требует от Казахстана освободить своих граждан, зачисленных в "международные террористы"
18:53  Токае обещает покончить с фаворитизмом и уговаривает инвесторов нести ему деньги
18:13  Признание ЛДНР может привести к "эффекту домино" для Украины, - "СП"
17:49  Санжар Жаркешов назначен главой нацкомпании QazaqGaz
17:37  Узбекистан: образовано 2 новых министерства - Министерство туризма и культурного наследия и Министерство развития спорта
16:53  Как пострадает Европа в случае войны России с Украиной, - ВВС
16:39  Окажется ли Эрдоган между Путиным и Зеленским? - Ст.Тарасов
14:44  Санкции против России вызовут в Германии ценовой шок, - "НГ"
12:37  США: расизм против азиатов
12:33  Кто и как развалил СССР? О книге В. Зубока "Коллапс"
12:29  Два украинских БМП атаковали Россию... теперь горят (видео)
09:11  Пол Робертс: Москве нет смысла вести переговоры с Вашингтоном
08:58  В казнацфонд "Самрук-Казына" пришла новая команда короедов (управляющих директоров)
08:55  Для чего Кыргызстану нужны китайские инвестиции, - Е.Погребняк
08:50  Пекин не хочет поддерживать Москву в ущерб связям с США, - Владимир Скосырев
08:02  Британский империализм не исчез, он лишь поменял методы, - В.Катасонов
07:59  Ирак приближается к постдемократии, - А.Веселов
07:41  Нужна ли России стратегия на Ближнем Востоке? - Марианна Беленькая
06:53  Россия вводит войска в ДНР и ЛНР
06:46  Если завтра война?... Цена на нефть подскочила до рекордных $97за баррель Brentа
06:38  Изгнание либерализма: традиционные (и нетрадиционные) ценности, - Александр Дугин
06:27  Новый Елбасы. В Казахстане срочно лепят образ нового вождя нации, - "СП"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Видео ракетной атаки России по базам ВСУ
08:08 24.02.2022

смотрим тут -

https://korrespondent.net/ukraine/4450693-poiavylas-pervaia-svodka-po-vtorzhenyui-rf-v-ukraynu

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645679280
Новости Казахстана
- Айман Умарова: Для достойной жизни нужны верховенство права и соблюдение законности
- Рабочий график главы государства
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев пригласил Верховного имама Аль-Азхара в Казахстан
- Премьер-Министр РК поручил продолжить работу по вакцинации и ревакцинации населения
- В Казахстане полным ходом идет подготовка к паводковому периоду
- Обеспечить качественное функционирование информационных систем Минфина поручил Премьер-Министр РК
- Нити заговора
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года №67
- Роман Скляр принял участие в заседание Международного фонда спасения Арала
- Казахстан и Иран обсуждают пути расширения торговли и способы репатриации капитала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  