 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российский десант ЧФ высадился в Одессе
09:12 24.02.2022

Российский десант высадился в Одессе - СМИ
ТЕКСТ: ЕЛЕНА БУРКАЛО, 24 февраля 2022,

Вторжение РФ происходит в крупнейших городах Украины - удары наносятся крылатыми ракетами.
Черноморский флот РФ начал спецоперацию в Черном и Азовском морях. В Одессе высадился десантный отряд. Об этом утром 24 февраля информирует Интерфакс-Украина.

По данным издания со ссылкой на Минобороны Украины, в Николаеве - сильные пожары из-за взрывов. Тем временем в Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram-канале PavlovskyNews, вторжение РФ происходит в крупнейших городах Украины - удары наносятся крылатыми ракетами.

В Киеве обстреливаются стратегические объекты.

Напомним, Путин более часа назад объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

Источник - korrespondent.net
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