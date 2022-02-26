Пенсионеров в Кыргызстане все больше. Как уберечь их от бедности? - А.Бенгард

00:12 28.02.2022

21 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД



Ежегодно в Кыргызстане численность пенсионеров в среднем увеличивается на 20 тысяч человек. К концу 2030-го, по прогнозам Социального фонда, их будет более 900 тысяч. Сможет ли государство обеспечить всех достойными пенсиями? В условиях высокой неформальной экономики и отказа молодежи платить налоги и делать отчисления на свою же старость есть серьезные риски.



Почему пенсии маленькие

По состоянию на 1 января в Кыргызстане зарегистрировано 714 тысяч 589 пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 6 тысяч 248 сомов. Объясняется он в основном низкой зарплатой и, соответственно, небольшими страховыми взносами.

В 2021 году на выплату пенсий требовалось 50 миллиардов 819,4 миллиона сомов. Профинансировали их полностью. При этом страховых взносов собрали всего 38 миллиардов 378,7 миллиона сомов, ассигнования из республиканского бюджета составили более 23 миллиардов. В этом году Соцфонд планирует собрать страховых взносов на 41 миллиард 689,1 миллиона сомов. Непростая задача.



Сегодня пенсионеры составляют 10,4 процента населения страны, 68 процентов из них проживают в сельской местности. Практически полный охват пожилых людей пенсиями по возрасту достигается благодаря минимальным требованиям к квалификационному стажу (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).



При этом в общую численность пенсионеров по возрасту входит множество категорий, имеющих право получить пенсию раньше установленного возраста.



В 2020-м, к примеру, 58 процентов новых пенсий по возрасту были назначены досрочно или на льготных основаниях.

Конечно, размеры их первоначальных пенсий значительно ниже, чем тех, кто имеет полный страховой стаж и выходит на пенсию в общеустановленном возрасте. Но многие продолжают работать и получать, кроме пенсии, еще и зарплату. Человеку выгодно, государству не очень.



Женщин больше, чем мужчин

Есть еще один дисбаланс - гендерный. 71 процент пенсионеров по возрасту - женщины. Это связано не только с их большей продолжительностью жизни и более низким пенсионным возрастом, но и с многочисленными льготами по досрочному выходу на пенсию.

Наиболее распространенные категории среди льготных ранних пенсий - многодетные матери и матери детей с инвалидностью (48,4 процента общей численности льготников), а также матери из высокогорных районов, имеющие трех и более детей (22,3 процента общей численности льготников).



Фактически эти ранние пенсии выполняют функцию дополнительного социального поощрения многодетности, хотя уровень рождаемости в Кыргызстане и так остается высоким.



Соцфонд КР

Суммарный коэффициент рождаемости стабильно превышает трех детей на одну женщину. Специалисты считают, что пришло время пересмотреть льготные категории, иначе уже в скором будущем могут возникнуть проблемы с выплатами пенсий.



"По данным Нацстаткома, несмотря на рост численности населения в республике, начнется сдвиг возрастной структуры, и лиц старшего возраста станет больше, чем детского. По среднему варианту прогноза относительная численность лиц 60 лет и старше к 2050 году увеличится почти в три раза. С 2030-го процесс старения углубится", - отмечают в Социальном фонде.



Однако демографическое старение не приведет к пропорциональному росту численности пенсионеров по возрасту, поскольку вероятность назначения пенсии имеет привязку к страховому стажу. Сейчас охват пожилых людей пенсиями по возрасту составляет почти 100 процентов во многом благодаря наличию еще "советского" стажа, когда занятость была обязательной и официальной.



В поисках плательщиков

"Сейчас же плательщики составляют чуть более трети населения трудоспособного возраста, два из трех не работают или работают без регистрации и социального страхования. С таким низким уровнем участия все больше людей будут достигать пенсионного возраста с очень низким и даже нулевым стажем. Нельзя забывать и про трудовую миграцию, в которой находится более 1 миллиона граждан в основном трудоспособного возраста, и высокий уровень неформальной занятости в республике", - подчеркивают в ведомстве.



"Быстрый рост численности населения пенсионного возраста приведет к необходимости финансировать расходы на пенсионные выплаты дольше и больше, а рост численности пожилых людей без права на пенсию - к снижению охвата пенсиями по возрасту и, как следствие, к увеличению рисков бедности пожилых людей. А это чревато ростом социальной напряженности, ухудшением общих макросоциальных индикаторов и необходимостью в будущем увеличения расходов республиканского бюджета на социальные пособия и другие программы социальной поддержки", - озадачены в Соцфонде.



Конвенция Международной организации труда № 102 устанавливает минимальный уровень пенсионного обеспечения в размере 40 процентов от "типичной заработной платы" при наличии 30 лет страхового стажа. Для сбалансированности пенсионной системы необходимо соблюдение числа плательщиков и пенсионеров в соотношении 1:3. Если менее трех, то финансовая устойчивость уже под вопросом.



В Кыргызстане же это соотношение составляет 1:0,8.

Молодые люди не хотят платить налоги и делать взносы, не верят в справедливость пенсионной системы. Некоторые и вовсе сомневаются, доживут ли до старости и почему они должны сегодня кого-то содержать.



"Но у каждого есть бабушка, дедушка, пожилые родители. Сегодня вы обеспечиваете свое старшее поколение, свою первую школьную учительницу, своего первого врача, - заметила недавно в беседе с журналистами зампредседателя Социального фонда Гульнура Джуматаева. - Пенсионная система - это всегда результат развития экономики. Невозможно получать пенсии, как в Швейцарии, живя при этом в Бишкеке. Единственный путь для увеличения пенсии - выход из тени, формализация скрытой экономики".



"Ваша пенсия в ваших руках. Размеры пенсии тоже зависят от вас: нужно работать там, где ведется "белая" бухгалтерия, проверять ежегодно свой личный страховой счет, правильно ли зачислены все страховые взносы и не скрывает ли ваш работодатель зарплату. Бизнес тоже должен быть социально ответственным, и тогда у нас будет стабильная пенсионная система", - подчеркнула она.



Для изменения ситуации планируется реформирование пенсионной системы. В том числе оно будет включать совершенствование тарифной политики государственного социального страхования, накопительного компонента пенсионной системы и другое. Результатами предлагаемых реформ станут оптимизация доли социальных трансфертов из республиканского бюджета, справедливость пенсионных выплат в зависимости от продолжительности финансового участия граждан в пенсионной системе и достойные пенсии.