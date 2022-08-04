Уроки Улугбека. Кому нужен "мир" с талибами? - Баходыр Хакимов

06:45 05.08.2022

Потомки Улугбека поклоняются мракобесам



Образованные люди – основа любого государства. М.Улугбек, А.Навои, Хамза Ниязи и многие другие просветители в свое время боролись с мракобесием и невежеством. Сегодня таких ярких личностей практически нет, как нет и сплоченной организации прогрессивно мыслящих интеллектуалов.



Так, пассивностью, разрозненностью, услужливостью, неразборчивостью, двуличием интеллигенции воспользовалось в 1979 году иранское духовенство. Похожую податливость, безразличие и очарованность религией проявляют отдельные представители современной узбекской интеллигенции, истеблишмента, политики. Недавно мы стали свидетеля шокирующей картины, когда высокопоставленные и рядовые узбекистанцы, отталкивая друг друга, в экстазе падали к ногам и целовали руки представителям делегации "Талибан", посетившим Международную конференцию по Афганистану в г.Ташкент.



При посещении памятных, культурных и священных для нашего народа мест в Самарканде, некоторые люди с фанатизмом кидались под ноги талибов, чтобы припасть поцелуем к их И все это происходит с потомками наших великих классиков, просветителей, корифеев науки и культуры на их Родине. Улугбек, Навои и Хамза, всю жизнь боровшиеся с невежеством, отсталостью и мракобесием, получили от своих потомков подобное неуважение и подлое предательство.



Мирзо Улугбек (Мухаммад Тарагай), великий ученый, правитель Самарканда уделял много времени науке и культурной жизни своей страны. Глубокие интеллектуальные интересы Улугбека сделали его символом просвещенности, знаний и прогресса. В 1510-х гг. Улугбеком построено и открыто крупное самаркандское медресе - духовная школа, дававшая единственное на Востоке законное религиозное образование, также включавшая в свой курс элементы точных и гуманитарных наук. Созданный Улугбеком справочник - "Зидж" был переведен на латынь и, наряду с "Альмагестом" Птолемея и таблицами Альфонса XII, являлся пособием по астрономии во всех обсерваториях Европы. Улугбек знаменит своей совершенной обсерваторией. Его астрономия без телескопов достигла возможного для этой науки максимума. Успехи школы Улугбека оказали огромное влияние на развитие науки Востока и Запада. Ученые мира получили точные значения координат 1018 неподвижных звезд, тригонометрические таблицы и значение синуса одного градуса с точностью до восемнадцатого знака после запятой. Вычисленная Улугбеком длина астрономического года оказалась равной 365 дням, 6 часам, 10 минутам, 8 секундам. Погрешность (по сравнению с

современными данными) составила всего 58 секунд. В те времена влиятельной и самостоятельной частью класса феодалов были духовные лица, служители мусульманского культа, муллы, обогатившиеся за счет вакуфных (вакуф - имущество, переданное отдельным лицом либо государством на религиозные или благотворительные цели) земель и пожертвований. Называя Улугбека "нечестивым правителем", умело направляя против него фанатизм толпы, негодование мелких и крупных соперников, такие "святые"

сеяли смуту и подозрения, провоцировали народные выступления, с целью подорвать власть правителя Мавераннахра. Это была борьба мракобесия, варварства и темной отсталости против прогресса, просвещения и культуры.



Улугбеку не удалось совместить научную деятельность и управление государством. Пока он изучал звездное небо, с подачи радикальных исламистов, с трона его сверг и убил собственный сын.



В этой связи, усматривается параллель и схожесть с современными событиями. Например, боевики "Талибан" также инициировали и воплощали социальную и гуманитарную мировую катастрофу, отрицают любые науки и прогресс. Сейчас они пришли к власти в Афганистане, действуют в правительстве, но их радикально-религиозные установки и цели остались прежними. На подконтрольных им территориях они

уничтожили библиотеки, школы, центры науки и культуры. Общее число сожженных ими книг исчисляется миллионами экземпляров, среди которых - редчайшие экземпляры по культуре, философии, арабской истории, сотни манускриптов. "Талибан" по-варварски разгромили статуи Будды в Бамиане. Запрещают девочкам и женщинам получать образование. Истребляют ученых, преподавателей, просветителей, прогрессивных деятелей науки и культуры. Объектами их жестокости, пыток и казней стали самые образованные афганские граждане, так как они стремятся вернуть народ в темное средневековье, ввергнуть в пучину неграмотности и мракобесия, дестабилизировать социальную обстановку. И это им удалось.



Талибы симпатизируют лишь малограмотным религиозным фанатикам, поддающимся на провокации, сознанием которых легко манипулировать. Они заполонили страну частными религиозными школами, где вместо физики, математики, химии, истории, языка и литературы преподают бездумное заучивание Корана, основы религии в самом примитивном виде.



Варварский подход к прогрессу "Талибан" не свойственен традиционному исламу. Сторонники джадидизма (от араб. джадид

- новый) - культурно-реформаторского, просветительского и общественно-политическое движения Средней Азии в конце 19-начале 20 вв., в основу которого легло введение в мусульманских школах нового метода обучения чтению и ряда светских предметов, проводили просветительские реформы, заимствовали и внедряли плоды

европейской культуры в общество. Джадиды, в отличие от талибов, ставили перед собой исторические задачи, решение которых способствовало росту национального самосознания народов, организовывали новые школы, благотворительные общества, книгоиздательские и театральные учреждения, библиотеки и читальни, выступали за развитие национального искусства и литературы, равноправие женщин, реорганизацию деятельности духовенства, преподавание на национальном языке.



Иначе ведут себя представители "Талибан" и их пуштунское правительство. Подобное развитие событий уже привело к потере социальных и экономических основ, культурных ценностей, государственности. И как следствие, чревато полной утратой национальной самобытности и самосознания. Завоевание религиозными

радикалами афганских территорий, нахождение "Талибан" у власти, провозглашение т.н. исламского эмирата Афганистан, уже привело к

гуманитарной катастрофе.



Так, почему же потомки великих сынов узбекского народа, веками прославляющих нашу нацию, бездумно преклоняются перед полуграмотными муллами, составляющими правительство чужой страны, забыв о собственных корнях?



Баходыр Хакимов, г.Ташкент