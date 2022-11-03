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|Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании
16:59 06.11.2022
Самолет Precision Air с 43 пассажирами на борту упал в озеро Виктория в Танзании
В Танзании пассажирский самолет упал в озеро Виктория. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщает агентство Reuters.
Самолет совершал перелет из административного центра Танзании города Дар-эс-Салама в Мванзу. Падение произошло при попытке воздушного судна приземлиться в штормовую погоду в аэропорту приозерного города Букоба.
По уточненным данным Tanzania Business Insight, на борту находились 43 человека, в том числе 39 пассажиров и четыре члена экипажа. На данный момент из самолета спасено 26 человек.
"Пилоты внутри затонувшего самолета находятся на связи со спасателями", - говорится на странице издания в Twitter.
4 сентября частный самолет Cessna 551 потерпел крушение у побережья Латвии. На перехват самолета поднимали истребители НАТО, которые базируются в Эстонии. Латвийское агентство LETA сообщало, что на борту находились шесть человек. В результате крушения погиб бизнесмен по фамилии Гриземанн, а также его жена и двое детей.