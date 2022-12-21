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Узбекистан и Казахстан подписали договор о демаркации общей границы
20:28 23.12.2022

Узбекистан и Казахстан подписали договор о демаркации общей границы
Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев в четверг подписали договор о демаркации общей границы, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

Токаев 21-22 декабря находится с госвизитом в Узбекистане.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали исторические документы – договор о союзнических отношениях и договор о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы", - говорится в сообщении

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств, крупных компаний двух стран подписаны 15 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества, добавили в пресс-службе Мирзиеева.

Протяженность границы между Казахстаном и Узбекистаном превышает 2,1 тысячи километров, переговоры по ее демаркации стороны начали в 2003 году.

Источник - centralasia.media
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