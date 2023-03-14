Выходят в ноль: для чего в Узбекистане меняют конституцию, - И.Кармазин

02:55 16.03.2023

Выходят в ноль: для чего в Узбекистане меняют конституцию

Всенародный референдум пройдет 30 апреля



Игорь Кармазин



Парламент Узбекистана назначил дату конституционного референдума, голосование состоится 30 апреля. Главный смысл реформы - обнуление президентских сроков нынешнего главы государства Шавката Мирзиеева, увеличение президентского срока с 5 до 7 лет. Изначально референдум должен был пройти прошлым летом, но тогда помешали беспорядки в Каракалпакстане. "Известия" разбирались в том, чего сейчас ждать от голосования.



Конституцию поменяют почти полностью



Парламент Узбекистана назначил референдум по новой конституции на 30 апреля, решение также одобрил Конституционный суд. "Новый проект основного закона полностью соответствует всем нормативным актам Узбекистана и принятым международным документам", - сказал председатель КС Мирзо-Улугбек Абдусаломов. Он также сообщил, что в бюллетене на референдуме будет только один вопрос о проекте в целом, оценку отдельных статей граждане оставят при себе.



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Узбекские депутаты подчеркивают, что при подготовке документа получили более 220 тыс. предложений от граждан. "Учли каждое четвертое. Именно поэтому новая конституция станет по-настоящему народной", - говорится в сообщении пресс-службы парламента. Для ознакомления проект новой конституции опубликован на специальном портале, а также в двух узбекских газетах.



Большая часть изменений звучит в стиле "за все хорошее, против всего плохого". Так, государство возьмет на себя дополнительные социальные обязательства по борьбе с бедностью и сокращению безработицы, денежную поддержку получат 2,2 млн малообеспеченных семей. В конституции также закрепят право каждого узбекистанца на жилье. Благодаря этому в ближайшие 2–3 года обещают расселить 200 тыс. семей. Талантливой молодежи упростят доступ к бесплатному высшему образованию, предпринимателям гарантируют справедливое налогообложение, журналистам - свободу слова.



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Отдельное внимание законодатели уделили защите традиционных ценностей. Подчеркивается, что родители обязаны содержать своих детей, а совершеннолетние дети - заботиться о родителях. Предполагалось также запретить распространение информации, которая противоречит "духовности народа". Позже, правда, эту перспективную для сторонников цензуры строчку убрали.



Предусмотрены и серьезные политические изменения. Главное из них - увеличение президентского срока с 5 до 7 лет. При этом сроки действующего главы государства Шавката Мирзиеева будут обнулены, то есть в 2026 году он сможет баллотироваться в третий раз. "Если новая конституция будет принята, то она, конечно, создаст возможность всем гражданам, в том числе нынешнему президенту, участвовать в выборах по новой конституции", - рассуждает вице-спикер сената Садык Сафоев.



Интересно, что первоначально законодатели говорили о внесении поправок в действующую конституцию, позже речь пошла о принятии новой конституции. Депутаты объясняют, что на первом этапе хотели поменять только треть документа, по итогу бурного обсуждения основной закон обновится почти полностью. Число статей в основном законе увеличивается с нынешних 128 до 155, норм - с 275 до 434.



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Реформа уже провоцировала беспорядки



Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости конституционной реформы в своей инаугурационной речи в ноябре 2021 года. Он объяснил, что обновить основной закон просили избиратели на предвыборных встречах. "Если мы посмотрим на мировой опыт, то увидим, что во многих государствах в период кардинальных перемен проводились конституционные реформы", - говорил президент Узбекистана. При этом подробности возможных изменений тогда не обсуждались.



Летом 2022 года появились конкретные очертания реформы. Принять поправки решили в течение полугода, для этого запланировали референдум. Тогда же проект изменений вынесли на всенародное обсуждение. Рутинный, казалось бы, процесс обернулся социальным взрывом. В Республике Каракалпакстан, которая входит в состав Узбекистана, узнали, что из новой редакции документа изымут статьи о суверенном статусе Каракалпакии и праве республики на выход из состава Узбекистана.



В результате в начале июля в столице автономной республики Нукусе вспыхнули масштабные беспорядки. В уличных акциях участвовали десятки тысяч человек, демонстранты держали в руках флаги Каракалпакии и скандировали лозунги о независимости республики. В МВД заявили, что митингующие штурмовали административные здания. По итогам волнений 21 человек погиб, 274 получили ранения, на территории республики были введены чрезвычайное положение и комендантский час.



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После произошедшего власти Узбекистана решили не торопиться с реформой, поправки отправили на доработку. Позже стало известно, что статьи, касающиеся Каракалпакстана, сохранятся в новой редакции документа. При этом почти две сотни участников беспорядков оказались под следствием. В январе завершился процесс над одним из лидеров нукусских событий, Даулетмуратом Тажимуратовым. Мужчину признали виновным по пяти статьям и приговорили к 16 годам заключения, сам он обвинял силовиков в пытках.



Узбекские власти при этом продолжали работу над новой конституцией. В феврале депутаты парламента обсудили поправки в профильных комитетах. Президент страны Шавкат Мирзиеев в своем послании народу сообщил, что референдум все равно состоится. "Мы будем принимать решения, опираясь на принцип "общество - инициатор реформ" и советуясь по всем вопросам с нашим народом", - подчеркивал глава государства.



Голосование пройдет спокойно



Эксперты говорят, что неожиданностей от грядущего референдума ждать не стоит.



- Думаю, голосование пройдет рутинно. Узбекские власти грамотно отреагировали на волну возмущения прошлым летом. С одной стороны, пошли навстречу требованиям жителей Каракалпакстана. С другой стороны, жестко наказали зачинщиков беспорядков. Такая тактика позволила снять напряженность и успокоить самых буйных. В нынешней редакции конституции острых вопросов почти не осталось. Да, некая часть общества возмущается обнулением президентских сроков, но эти люди вряд ли выйдут на улицы, - отмечает в беседе с "Известиями" политолог Рустам Бурнашев.



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Завотделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что факторов стабильности в Узбекистане несколько.



- Узбекские СМИ давно и долго разъясняют гражданам, для чего нужна реформа. После беспорядков в Каракалпакии мы не видели никаких выступлений, можно говорить о стабильной ситуации в стране. Узбекские власти жестко контролируют сегмент неправительственных организаций, агенты иностранного влияния чувствуют себя неуютно. И самое главное - большинство населения поддерживает курс действующего президента. Это факт, который подтверждается и государственной, и независимой социологией. А именно действующий президент выступает фронтменом конституционной реформы. Поэтому никаких эксцессов на референдуме я не ожидаю, - подчеркивает собеседник.