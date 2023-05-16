В Сирии откопали живого мужчину спустя 3 месяца после землетрясения

11:14 17.05.2023

В Сирии спустя три месяца после землетрясения под завалами нашли живого мужчину



Спустя три месяца после февральского землетрясения в Сирии из-под завалов удалось вытащить живого мужчину. Об этом сообщил портал Akhbar.fouri. Уточняется, что извлечь гражданина удалось 16 мая.



