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|В Сирии откопали живого мужчину спустя 3 месяца после землетрясения
11:14 17.05.2023
В Сирии спустя три месяца после землетрясения под завалами нашли живого мужчину
Спустя три месяца после февральского землетрясения в Сирии из-под завалов удалось вытащить живого мужчину. Об этом сообщил портал Akhbar.fouri. Уточняется, что извлечь гражданина удалось 16 мая.
На кадрах, которые были выложены с места событий было видно, что мужчина был истощен до такой степени, что у него можно было увидеть кости. На данный момент он находится под наблюдением врачей.
Напомним, что землетрясение в Сирии произошло 6 февраля после аналогичного явления в Турции. Через некоторое время местные власти сообщили о том, что из-за землетрясения погибли 1414 человек. В свою очередь, по данным властей Турции, число погибших достигло отметки в более 50 тысяч.
Евгений Акопян