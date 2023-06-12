Bloomberg: Без рос-газа у Германии просто не будет промышленности.. Никакой...

08:39 13.06.2023

Bloomberg

США

12 июня 2023

Германия предупредила об остановке промышленности в случае прекращения поставок российского газа



По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, немецкая промышленность может остановиться в отсутствие поставок российского газа, сообщает Bloomberg. Несмотря на напряженную обстановку в мире, газ из России должен поступать вовремя, и думать об этом нужно уже сейчас.

Петра Зорге



Германия может быть вынуждена свернуть или даже остановить производство, если соглашение Украины с Россией о транзите газа не будет продлено по истечении срока его действия в конце следующего года, считает министр экономики Роберт Хабек.



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Хабек, который также является вице-канцлером, выступил с резким предупреждением в понедельник на экономической конференции в Германии, заявив, что политикам следует избегать "повторения той же ошибки" и не питать иллюзий, что с экономикой ничего плохого не случится и что никакие меры предосторожности с точки зрения энергетической безопасности не требуются.

Правила распределения бремени потенциального дефицита газа в Восточной Европе никто не отменял. А это значит, что Германия будет вынуждена экспортировать туда газ, чтобы компенсировать дефицит. В конечном итоге производителям крупнейшей экономики Европы придется ограничивать или сокращать собственные поставки, добавил министр.



"Никто точно не может сказать, как будут развиваться события, - сказал Хабек на форуме в Бад-Саарове. - Поэтому дополнительные мощности, в том числе планируемый терминал СПГ на северном побережье Германии, который встретил противодействие со стороны местных жителей и экологов, будут иметь решающее значение для поддержания производства как в Восточной Германии, так и в Восточной Европе", - отметил он.



Несмотря на масштабный конфликт, который начался в феврале прошлого года, Украина по-прежнему получает деньги за транзит, пропуская российский газ через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.



Даже если поставки в некотором объеме продолжатся после 2024 года, маловероятно, что нынешнее транзитное соглашение будет продлено на тех же условиях, учитывая отсутствие политической поддержки, говорится в докладе Центра глобальной энергетической политики, опубликованном на прошлой неделе.

"Прямые переговоры между Украиной и Россией о продлении транзитного контракта выглядят крайне неправдоподобно в нынешних условиях", - считают авторы доклада.