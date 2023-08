"Подарок Путину" от навахо. Индейцы помогли застопорить добычу урана в США

00:08 12.08.2023 МИХАИЛ ЗАХАРОВ



"Подарок Путину: у Гранд-Каньона не будет добычи урана. Новый захват земель правительством делает США более зависимыми от России", - под таким заголовком влиятельное американское издание The Wall Street Journal выпустило материал, посвященный решению президента Джо Байдена запретить разработку урановых месторождений в Аризоне.



Страсти закипели после того, как 8 августа Байден объявил о создании национального заповедника вокруг Большого Каньона. Президентский указ предполагает: к территории существующего национального парка Гранд-Каньон прирежут дополнительные 1,1 млн акров (то есть около 4 тыс. квадратных километров) федеральных земель с присвоением статуса "национального памятника".



Но на землях, которые Белый дом вывел из промышленного оборота, находится "единственное в Америке месторождение высокосортной урановой руды, которая весьма конкурентоспособна на мировом рынке", выражает тревогу WSJ.



Решение, под которым поставил подпись Байден, вызвало недовольство у республиканцев в Конгрессе и у представителей горнодобывающей отрасли (что в обоих случаях было ожидаемым).



Именно республиканцы заявили о "подарке Путину", подчеркивая, что решение Байдена еще больше усложнит для Вашингтона поиск альтернативы российскому урану.



Опасения зависимости от одного из главных противников и от главного адресата американских санкций - не беспочвенные. Соединенные Штаты импортирует около 95% от общего количества урана для своих АЭС. У США больше всего в мире ядерных реакторов - 93, при этом официально разведанных запасов урана всего 1% от мировых. Чуть менее половины атомного топлива поставляется из Узбекистана и Казахстана - и России, которая одна обеспечивает порядка 20% обогащенного урана, отмечает ТАСС. Неудивительно, что атомное топливо не попадает под американские санкции, так же как и российские удобрения и металлы платиновой группы.



Американские компании ежегодно платят России около 1 млрд долларов за покупку ядерного топлива, и "зависимость Соединенных Штатов от ядерной энергетики будет расти, поскольку страна стремится снизить зависимость от ископаемого топлива", писала в июне The New York Times.



"Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. Сейчас мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим", - возмущался сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо.



Критики, пытаясь объяснить "подарок Путину" от Байдена, называют решение демократической администрации безрассудным заигрыванием с левым электоратом - по всей видимости, в свете президентской кампании-2024.



"Администрация США и демократы в 2020 году, да и в последующие годы, многое сделали для того, чтобы пропагандировать "зеленую повестку" и "зеленые технологии", для того чтобы на этом создать политическую платформу. И, в общем, сегодня большая часть американских избирателей, которые поддерживают Демократическую партию, за эту идею выступают двумя руками", - сказал ИА Регнум главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.



Промышленники, что интересно, апеллируют к тем же левым-"зеленым", разъясняя им: добыча урана экологически безвредна, а отказ от нее ударит по национальной экономике (читай, будет на руку России и другим внешним поставщикам). "Эти месторождения будут добываться с использованием современных технологий и средств защиты таким образом, который не окажет существенного воздействия на здоровье населения, безопасность или окружающую среду", - убеждал на страницах издания National Review представитель фирмы Energy Fuels Resources, которая занимается добычей урана на территории США и в том числе разрабатывает пока единственный рудник в Аризоне.



Решение администрации Байдена противоречит объявленной им же линии на "зеленую" энергетику, настаивает атомное лобби. "Урановые месторождения Северной Аризоны - очень высокосортные, находятся близко к поверхности и требуют очень небольшой площади для добычи", - заверяют в Energy Fuels Resources. Горнодобытчики явно не откажутся от разработок на землях за пределами расширенного заповедника Гранд-Каньон - на 25 других участках плато Колорадо в штатах Аризона, Юта и Нью-Мексико, прогнозирует издание Financial Post.



Но и здесь горнодобывающие и атомные фирмы столкнутся с проблемой, более серьезной, чем "зеленые" - с краснокожими.



Однако против урановых разработок к северу и югу Гранд-Каньона уже давно выступают люди племени навахо, отмечает та же Financial Post. Общественная активистка "нации навахо" Сарана Риггс заявила изданию, что на ее родине, в окрестностях города Туба-Сити в штате Аризона понадобилось около четверти века, чтобы ликвидировать последствия урановых разработок 1960-х годов.



Коренные жители приветствовали решение администрации Байдена по заповеднику Гранд-Каньон - для них это реванш за судебное решение 2017 года, когда горнодобытчикам из Energy Fuels Resources разрешили разрабатывать урановый рудник в лесу Кайбаб. Этот лес в шести милях от Большого каньона расположен рядом с резервацией индейцев Кайбаб, которые относятся к племени пайютов. "Индейские племена утверждают, что в результате добычи урана будет отравлена вода и нанесен ущерб дикой природе", - отмечает WSJ. Кроме того, для навахо, пайютов и других коренных американцев эти родовые земли - священные, на территории заповедника числится не менее трех сотен культурных объектов. Поэтому Белый дом в своем решении о заповеднике руководствовался "Законом о древностях" 1906 года.



Предыдущая демократическая администрация Барака Обамы запретила новые заявки на добычу урана в районе Гранд-Каньона на следующие 20 лет из-за риска загрязнения воды. Но при Дональде Трампе, как известно, Белый дом делал ставку не на зеленую повестку или интересы меньшинств, а на подъем национальной промышленности, призванный "сделать Америку снова великой".



Сейчас, в демократической администрации Байдена у индейцев есть "козырь" - которым, в принципе, можно "бить" посягательства промышленников на земли американского Юго-Запада. Это министр внутренних дел (Minister of Interior) Дебора Энн Холанн. Потомок иммигрантов из Норвегии по отцу и индеанка по матери, она считает себя в первую очередь краснокожей, коренной жительницей Юго-Запада в 35 поколениях. Более того, она родом из той же самой Аризоны, а по материнской линии принадлежит к племени лагуна-пуэбло (или каваика) - коренным обитателям соседнего штата Нью-Мексико.



Она всецело одобрила решение президента Байдена. "Это поможет защитить земли, которые многие племена называют своим вечным домом, местом исцеления и источником духовной поддержки, поможет гарантировать, что коренные народы смогут продолжать использовать эти районы для религиозных церемоний, охоты и сбора растений", - заявила министр Холанн, судя по контексту, выступая от имени собратьев-пуэбло. Публикация на портале NPR, который процитировал главу МВД, сопровождалась фотографиями Байдена с представителями племен хопи, шайенов и арапахо, с которыми недавно встречался президент США.



Впрочем, апелляция к тому, что "Байден помогает Путину", выглядят скорее натяжкой и спекуляцией. Даже если допустить, что администрация Байдена изменит линию поведения и прислушается не к коренным меньшинствам и "зеленым активистам", а к доводам горнорудного и энергетического лобби и даст таки добро на разработку урановых месторождений, на импорт российского ядерного топлива это не повлияет. Такого мнения придерживаются отраслевые эксперты.



"Дело в том, что США покупают у нас не природный уран, добытый из земли, а уран, обогащенный на центрифугах до реакторных кондиций. Они приобретают у России услугу, а не материалы, не сырье", - пояснил ИА Регнум специалист по атомной энергетике, руководитель Атоминфо-центра Александр Уваров.



"В последние годы уран в США практически не добывается, это минимальные совершенно объемы", - продолжает эксперт. Ситуация в Аризоне едва ли повлияет на положение дел. В принципе, США заинтересованы в том, чтобы в будущем снизить свою зависимость от поставок сырья из-за рубежа, но пока эти попытки напоминают "коммерческую игру", говорит Уваров. Что касается урана обогащенного, то здесь тоже не приходится ждать резких перемен, полагают собеседник ИА Регнум.



Центрифуги в России могут обогащать уран из разных частей мира - даже из той же Аризоны, если там все-таки начнется добыча сырья. При этом собственная добыча урана в России "на самом деле очень мала", говорит эксперт.



В ближайшей перспективе Вашингтон по-прежнему будет закупать обогащенный уран у Москвы, как это и делается сейчас, несмотря на громкие заявления об ограничении закупок в России. К тому же американская атомная промышленность чувствует себя сегодня стабильно и планирует работать дальше без резких сокращений, поясняет эксперт.



"США покупают обогащенный уран в России, потому что это им выгодно. Если бы это было невыгодно, они бы не покупали, ввели бы санкции. Так, эксплуатирующие организации, владельцы АЭС, совершенно без восторга смотрят на действия политиков, которые говорят: ищите каких-то других поставщиков. Потому что политики примут закон о запрете или какие-то санкции введут, а эксплуатанты будут платить за это своими деньгами", - резюмирует Уваров. Источник - REGNUM

