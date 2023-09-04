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Дома "образцовых семей" в Узбекистане будут отмечать знаком "Ибратли оила"
12:43 05.09.2023

Ежегодно "образцовые семьи" в Узбекистане будут награждаться нагрудным знаком "Ибратли оила" и единовременным денежным вознаграждением в 1,3 млн сумов. Знак также будет установлен у входа в квартиры и дома, где проживают такие семьи.

Постановлением правительства Узбекистана от 2 сентября установлен порядок выдачи нагрудного знака "Ибратли оила", сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.



Таким знаком награждаются "образцовые семьи, внесшие достойный вклад в популяризацию жизненного опыта благополучных и стабильных семей, укрепление института семьи, сохранение и развитие семейных ценностей". Этот нагрудный знак учрежден указом президента от 7 марта 2022 года.

Получать награду смогут не только граждане Узбекистана, но и лица без гражданства и иностранцы.

Такой знак будет устанавливаться у входа в квартиры и дома, в которых проживают "образцовые семьи". Источник: постановление правительства.

Формировать списки кандидатов на награждение нагрудным знаком ежегодно до 1 марта будут женские активистки и Комиссии по укреплению семейных ценностей. Предложения будут подаваться в районные (городские) отделы занятости и сокращения бедности.

Ежегодно до 15 марта семьи-кандидаты будут изучаться, окончательное заключение о наиболее подходящих кандидатах будет приниматься до 15 апреля.

При отборе семей-кандидатов внимание будут уделять следующим факторам:

создание семейных библиотек, а также библиотек в общественных местах;
члены этих семей - ученые, интеллектуалы, имеют ученую степень;
наличие усыновленных и опекаемых детей, а также воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;
вовлеченность семьи в занятия спортом, наличие спортивных достижений на национальном и международном уровне;
налаживание семейного предпринимательства.

Семьи, отмеченные нагрудным знаком, торжественно награждаются в преддверии празднования 15 мая - Международного дня семьи.

"Образцовым семьям" вручается единовременное денежное вознаграждение в размере 4 базовых расчетных величин - 1 330 000 сумов.

Знак "Ибратли оила" устанавливается у входа в квартиры и жилые дома, в которых проживают "образцовые семьи".

Семья может получить такую награду только один раз.

Источник - Газета.uz
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