Дома "образцовых семей" в Узбекистане будут отмечать знаком "Ибратли оила"

12:43 05.09.2023

Ежегодно "образцовые семьи" в Узбекистане будут награждаться нагрудным знаком "Ибратли оила" и единовременным денежным вознаграждением в 1,3 млн сумов. Знак также будет установлен у входа в квартиры и дома, где проживают такие семьи.



Постановлением правительства Узбекистана от 2 сентября установлен порядок выдачи нагрудного знака "Ибратли оила", сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.



