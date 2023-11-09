Токаев - виртуоз политического эквилибра, - Линн О’Доннелл

18:34 10.11.2023 Foreign Policy

США



Лидер Казахстана превращает нейтралитет в искусство



Токаев извлекает максимальную выгоду из открывающихся перед ним экономических возможностей, мастерски балансируя между Россией, Китаем и Западом, пишет FP. И похоже, что он все делает правильно: экономика Казахстана процветает, а крупные игроки пытаются добиться его расположения.



Линн О’Доннелл (Lynne O’Donnell)



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дает новое определение "Большой игре", видя в ней полосу препятствий, поддающуюся только тем, кто способен демонстрировать гибкость. Он испытывает на прочность собственные навыки выживания, чтобы Казахстан не постигла участь Украины, ставшей жертвой ирредентистских устремлений России. Будучи лидером самого крупного и самого богатого из всех независимых государств Средней Азии, остающихся на орбите России, Токаев сумел возвести нейтралитет, основанный на принципе прагматизма, в ранг искусства, и пока все довольны нынешним положением вещей – если не вчитываться внимательно в то, что написано мелким шрифтом.



Региональные аналитики высоко оценивают Токаева за его способность находить баланс между потребностью России в том, чтобы поддерживать свою экономику и, в частности, военно-промышленный сектор на плаву, и необходимостью соблюдать санкции, введенные Соединенными Штатами и Евросоюзом против Москвы после начала ее специальной военной операции на Украине. Оказавшись между ними, Токаев, похоже, все делает правильно, потому что экономика Казахстана процветает, и все крупные игроки пытаются добиться его расположения.



"Казахстан понимает потребности основных игроков, и он делает все возможное, чтобы угодить всем и не попасть под санкции, – сказал в интервью Foreign Policy Димаш Альжанов, независимый политический аналитик из Алма-Аты. – Казахстану нужен доступ к международной финансовой системе, и ему необходимо продавать нефть на западные рынки, а для этого ему нужно удерживать западные страны на своей стороне".



Однако ему также необходимо сохранять крепкие связи с Россией. Казахстан не признал претензии России на Украину, которые начались с присоединения Крыма в 2014 году. Результаты опросов показали, что в Казахстане – стране с населением в 20 миллионов человек – после начала российской СВО растет тревога по поводу того, что Россия может вновь вспомнить о своих исторических претензиях на богатую нефтью северную часть страны и попытаться ее захватить. Токаеву приходиться угождать всем, просто чтобы оставаться на своем месте.



Военный конфликт на Украине заставил Россию, Китай и Соединенные Штаты вновь устремиться в Среднюю Азию в попытках получить доступ к одним из самых богатых в мире запасов нефти, газа и урана в государствах, которые обрели независимость после распада Советского Союза. Хотя Казахстан все еще во многих отношениях остается на орбите Москвы, он уже доказал свою способность извлекать максимальную выгоду из экономических возможностей, которые перед ним открывают китайская инициатива "Один пояс, один путь" и крупные американские нефтяные компании.



Когда в январе 2022 года Токаев обратился к Москве за помощью в подавлении беспорядков, это послужило подтверждением того, что Россия продолжает играть ведущую роль и остается важным стратегическим партнером. По словам аналитиков, этот находчивый шаг, позволивший помимо прочего еще и угодить России, представляет собой проявление того фонового бита, в сопровождении которого казахский лидер исполняет свой проворный дипломатический танец. За последний месяц Токаев сумел заверить канцлера Германии Олафа Шольца, что Казахстан не станет нарушать санкции. Но он также съездил в Москву, чтобы помочь президенту России Владимиру Путину отпраздновать его день рождения 7 октября церемонией открытия трубопровода, по которому российский газ будет перекачиваться в Узбекистан через Казахстан. Они снова встретились на саммите 13 октября в Бишкеке, столице Киргизии, – это стало первой известной поездкой Путина за пределы России с тех пор, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. И оба они присутствовали в Пекине в октябре на международном форуме, посвященном инициативе "Один пояс, один путь", которую лидер КНР Си Цзиньпин представил в Казахстане десять лет назад. (Китай, Россия и Киргизия не являются членами МУС.)



Возможно, в "бальной карточке" Токаева нет свободных мест, однако он все же рискует наступить на ногу Путину почти так же, как это сделала Украина, то есть публично заявляя о своей готовности укреплять связи с Евросоюзом, Соединенными Штатами и НАТО. Казахстан и Евросоюз уже начали обсуждать смягчение визового режима для граждан Казахстана. В октябре министры иностранных дел стран Средней Азии и Евросоюза провели встречу в Люксембурге, чтобы подтвердить сотрудничество в длинном списке вопросов, включая "важность предотвращения обхода санкций".



23 октября посол Соединенных Штатов в Казахстане Дэниэл Розенблюм (Daniel Rosenblum) перерезал ленточку на открытии "центра миротворческих операций" в Алма-Ате, который на официальной странице американского посольства в соцсетях был назван "очередным проектом, поддерживаемым Соединенными Штатами, который призван расширить возможности Казахстана в подготовке международных миротворческих сил". В том сообщении также было сказано, что Соединенные Штаты "гордятся партнерством с Казахстаном в вопросах поддержки безопасности, процветания и мира". На следующий день, 25 октября, когда Казахстан отмечал День Республики, госсекретарь США Энтони Блинкен пожелал этой стране всего хорошего, заявив, что он "с нетерпением ждет возможностей сотрудничества в решении глобальных проблем во имя продвижения наших общих приоритетов мира, процветания и стабильности на благо народов обеих наших стран".



6 ноября Казахстан и Соединенные Штаты провели заседание расширенного стратегического партнерства, в основу которого легли итоги центральноазиатского саммита президента Джо Байдена, состоявшегося в ООН в сентябре, и объявили о дальнейшем сотрудничестве во множестве сфер – от борьбы с терроризмом до торговли, санкций и даже защиты прав человека. Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу (Donald Lu) "подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана".



Хотя Казахстан сейчас является самой популярной страной в центральноазиатском блоке, нарушения прав человека все же не сходят ему с рук. В своем отчете 2022 года Госдепартамент США отметил "серьезные" нарушения, в том числе незаконные и самочинные убийства и пытки, осуществляемые "самим правительством или по его поручению", произвольные аресты, заключения в тюрьму за политические взгляды, "серьезные проблемы с независимостью судебной системы", ограничения на свободу собраний и свободу слова, прессы и доступа в интернет. В отчете также были отмечены "серьезная коррупция в правительстве, значительные ограничения свободы участия в профсоюзах и факт детского труда". Недавно организация Freedom House, составляющая рейтинг стран по индексу свободы, присвоила Казахстану очень низкую оценку – 23 из 100, –назвав страну "несвободной".



Однако политический прагматизм берет верх над свободами. Внутренние репрессии выглядят меньшим злом по сравнению с перспективой того, что Казахстан может снова качнуться в сторону Москвы. "Запад демонстрирует бо́льшую открытость для сотрудничества и заметно реже говорит о нарушениях прав человека и гражданских прав в Казахстане", – отметил Альжанов.



Похоже, что у Казахстана есть широкое поле для маневров и в сфере бизнеса и торговли, что, возможно, открывает перед Россией "заднюю дверь", позволяющую ей обойти некоторые западные санкции в отношении важнейших статей импорта. В первый год военного конфликта на Украине российские компании устремились в Казахстан, где было создано не менее 4 тысяч новых фирм, о чем сообщило издание Eurasia Review, назвавшее тот процесс "притоком мозгов" в Казахстан.



Но за резким всплеском торговли Казахстан – Евросоюз и Казахстан – Россия, последовавшим за началом военных действий на Украине, может скрываться проблема. Согласно данным Евростата, после начала российской СВО объемы экспорта из стран Евросоюза в Казахстан выросли на 85% до 16,6 миллиардов евро с января 2022 года по июнь 2023 года. Объемы экспорта из Казахстана в Россию тоже продемонстрировали существенный рост в 2022 году – согласно информационному бюллетеню Russia Briefing, они увеличились на 25% до 8,8 миллиардов долларов, – несмотря на введенные Евросоюзом широкомасштабные санкции против целого спектра товаров, включая современные компьютеры, машинное оборудование, технологии для транспортировки, энергетики, добычи и переработки нефти, авиации и сектора беспилотников.



Отслеживать подробности растущих экономических связей довольно трудно, потому что границы не препятствуют торговле, которую внутри региона ведут члены Евразийского экономического союза, возглавляемого Россией, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Но рост объемов дорогостоящего импорта из Европы в совокупности с ростом объемов экспорта в Россию вызывает настороженность. "Это явные признаки того, что часть товаров, возможно, перенаправляется в Россию", – сообщило агентство Рейтер. Как отмечается в материале агентства, в прошлом году объемы казахского импорта европейского машинного и транспортного оборудования выросли вдвое "в отсутствие явных признаков существенного увеличения инвестиций в соответствующие местные отрасли".



Поскольку Путин стал на Западе персоной нон-грата, а надежность Ближнего Востока в качестве источника ископаемого топлива выглядит все более сомнительной на фоне опасений, что война Израиля с ХАМАС может распространиться по всему нефтедобывающему региону, Казахстан превращается во все более привлекательную альтернативу. Очередным просителем, обратившимся к Токаеву, стал президент Франции Эммануэль Макрон, который 1 ноября посетил Казахстан в рамках своего турне по региону. 60% электроэнергии, потребляемой во Франции, вырабатывается на атомных станциях, поэтому она сильно занервничала, когда политическая нестабильность охватила Нигер, являющийся крупным поставщиком урана. Французская государственная компания EDF претендует на то, чтобы построить в Казахстане первую атомную станцию, и Казахстан присматривается к Франции как к потенциальному поставщику атомных технологий – еще одно элегантное па-де-де Токаева.



На сегодняшний день Казахстан выражает неодобрение в связи с действиями Москвы на Украине только на словах, а в контролируемых правительством СМИ ведутся некоторые дискуссии касательно "многовекторного" подхода Казахстана во внешней политике и звучат завуалированные предупреждения по поводу западной "повестки" на "заднем дворе" России. Но музыка еще играет, и Токаев по-прежнему проворно перебирает ногами.



Линн О’Доннелл – обозреватель журнала Foreign Policy, австралийская журналистка и писательница. С 2009 по 2017 год была руководителем афганского бюро Agence France-Presse и Associated Press. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699630440





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали соглашение об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС

- Алихан Смаилов на встрече с Президентом Узбекистана: Мы ведем активную работу по доведению взаимной торговли до $10 млрд

- AMANAT предлагает запретить азартные игры лицам младше 25 лет

- О визите Путина

- Законопроект по вопросам обеспечения безопасности детей будет широко обсуждаться с общественностью - Т. Дуйсенова

- Встреча Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан Жамаубаева Е.К. с представителями миссии Международного валютного фонда

- О религиозности

- Состоялась первая министерская встреча в формате "Центральная Азия – Большая семерка"

- В 10 регионах страны расследуются дела в отношении организаторов финпирамиды "Eolus"

