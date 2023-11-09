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Провалы израильской разведки - причина неудач наземной операции, - К.Ольшанский
18:38 10.11.2023

Провалы израильской разведки - причина неудач наземной операции
ХАМАС лучше знает Израиль, чем ЦАХАЛ - Сектор Газа

Константин Ольшанский

Штурмовые подразделения ЦАХАЛ увязли в зоне городской застройки Газы и в деревушках в северной части Сектора. Израильская армия несет потери. Интенсивные боестолкновения в этом районе подтверждают оценку американского Института изучения войны (ISW), что подразделения ХАМАС на севере Сектора прикрывают основные оборонительные укрепления в центральной части города Газа.

ЦАХАЛ опубликовал карту, на которой показана зона ответственности одной роты ХАМАС и палестинского "Исламского джихада" * между деревнями аль-Тоам и аль-Фалуджа. Только за сутки это подразделение совершило восемь нападений на израильские силы, используя противотанковые ракеты и минометы.

На спутниковых снимках, которые изучал ISW, видно следы танков и расчищенную местность. Это свидетельствует о проведении израильтянами операций по разминированию.

Количество потерянной бронетехники ЦАХАЛ не раскрывает. А ХАМАС заявляет, что уничтожил в зоне боев 24 единицы бронетехники: танки Merkava IV, БТР Namer, бронированные бульдозеры Caterpillar D9.

Эксперты ISW ожидают, что палестинские боевики будут активнее использовать самодельные бомбы и усовершенствованные ПТУР. Несмотря на наземную операцию ЦАХАЛ, несколько группировок ("Бригады аль-Кассама", "Бригады аль-Кудс" и "Бригады национального сопротивления") продолжают ракетные и минометные обстрелы израильской территории. Целью одной из атак был Тель-Авив.

Профессор Довер: бойцы ХАМАС годами готовились под носом у Израиля

Международные эксперты гадают, что будет после окончания наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа. Да и не только они - похоже, политики в еврейском государстве до сих пор не определились, что делать с Палестиной.

Израиль, напомним, уже оккупировал Сектор Газа с 1967 по 2005 год по итогам Шестидневной войны. Вторгался на эту территорию в 2014-м. После деоккупации Сектора и ликвидации израильских поселений контроль над территорией получил ХАМАС. Правда, не мирным путем, а, по сути, в результате гражданской войны в Палестине.

Израильские власти изначально недооценили ХАМАС, причем не только в военном, но и в политическом аспекте.

Для Израиля стала открытием возможность движения организовать крупномасштабную операцию со всеми необходимыми для этого строгими мерами безопасности, планированием и детальным знанием территории, пишет Financial Times.

При этом ХАМАС продемонстрировал возможность копировать израильские технологии. ЦАХАЛ применял на оккупированных территориях боевые "Катерпиллеры" (Caterpillar D9), а палестинские боевики во время нападения 7 октября использовали бульдозеры, чтобы снесли заграждения на границе.

Роберт Довер, профессор разведки и национальной безопасности Университета Халла пишет в издании Conversation, что Израиль переоценил миролюбивость ХАМАС.

В Тель-Авив начали рассматривать движение как не проявляющее явной враждебности и более сосредоточенное на экономическом развитии Палестины.

В то время как Израиль заставляли поверить, что он сдерживает уставший от войны ХАМАС, предоставляя экономические стимулы мигрантам из Сектора Газа. При этом бойцы военного крыла проходили подготовку.

"ХАМАС в течение последних месяцев использовал беспрецедентную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение, создав у общественности впечатление, будто не готов к боестолкновению или конфронтации, в то время как готовил масштабную военную операцию", - рассказал Reuters неназываемый военный источник.

Newsweek: израильская разведка не поверила даже данным США

ХАМАС построил в Секторе Газа модель израильского поселения, где штурмовики отрабатывали тактику диверсий и захвата.

Боевики, добавляет профессор Довер, располагают точными разведданными о системе ПВО "Железный купол" и других военных технологиях Израиля. Именно поэтому сейчас ЦАХАЛ и сталкивается с таким ожесточенным сопротивлением. Более того, даже во время вторжения израильской армии ХАМАС продолжает ракетные обстрелы территории Израиля.

Newsweek пишет, что еще в 2014 году Центр по борьбе с терроризмом в Вест-Пойнте детально изучал военную тактику ХАМАС. Американская разведка охарактеризовала палестинских бойцов как "решительных и способных к адаптации".

"…во время операции „Нерушимая скала" в 2014 году ХАМАС вступил в бои с израильскими наземными силами. При этом бойцы ХАМАС использовали РПГ, пулеметы, минометы, ракеты малой дальности и ПТУРы. Бойцы ХАМАСА оказались более эффективными и агрессивными, чем в прошлых конфликтах, застав врасплох израильские силы и координируя огонь", - цитирует Newsweek секретную аналитическую записку Центра по борьбе с терроризмом.

Как видно, израильская военная разведка проигнорировала мнение американских коллег. И при наземной операции в Секторе Газа ЦАХАЛ столкнулся с мощной и недооцененной палестинской военной машиной.

* "Исламский джихад" решением Верховного суда РФ от 2 июня 2006 г. признан террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
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