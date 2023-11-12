Минеральные источники в Центральной Азии: где согреться этой осенью?

18:47 13.11.2023 Ширин Рахманова, Asia-Plus



Наш регион богат минеральными источниками, которые лечат самые разные виды заболеваний. Практически все они расположены в живописных местах и на базе большинства, конечно же, построены различные здравницы и санатории, предлагающие большой спектр услуг.



В зависимости от состава, температуры воды и состояния вашего здоровья, в некоторых источниках нельзя сидеть долгое время. Другие вообще противопоказаны людям с определенными заболеваниями – как правило, они связаны с сердечно-сосудистой системой.



Так что, перед посещением какого-либо из них обязательно проконсультируйтесь с врачом.







Таджикистан



Практически все санатории помимо лечения минеральными водами предлагают и другие виды процедур, а также питание.



Оби Гарм

Находится на высоте 1200 м над уровнем моря. Данный курорт популярен своими горячими минеральными источниками. Температура термальной воды 37-52 градусов.

Здесь успешно лечатся больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, кому противопоказано находится на высоте Ходжа Оби Гарм. В Оби Гарм расположен одноименный санаторий, где имеются корпуса для медицинских процедур и проводится лечение минеральной водой.

Курорт расположен в 100 км восточнее Душанбе в долине горной реки Обиайлок.

Вода тут способствует лечению болезней нервной системы, нервной периферической вегетативной системы, гинекологических заболеваний, опорно-двигательного аппарата и кожных заболеваний.



Ходжа Оби Гарм

Санаторий расположен на территории природных источников горячего радонового пара, который является главным лечебным фактором. Находится он в 50 км к северу от Душанбе в центральной части южного склона Гиссарского хребта, на высоте 1940-1960 метров.

Главное преимущество – оздоровление путем использования источников горячего радонового пара.

Погружение в минеральную радоновую ванну оказывает благотворное влияние на весь организм. Радон благотворно влияет на весь организм: ускоряет обмен веществ, способствует восстановлению тканей и улучшает состояние кожных покровов, укрепляет сосуды и нормализует артериальное давление, оказывает хороший расслабляющий эффект.

Сайт: khojaobigarm.tj



Также на территории курорта действует санаторий "Сароб". Это круглогодичный гостинично-оздоровительный комплекс, расположенный в Варзобском ущелье.

"Сароб" включает в себя два комплекса: оздоровительный и гостинично-рекреационный комплексы. На его территории находится уникальный радоновый источник, единственный в мире термальный гейзер с температурой +98°С. Горячие минеральные источники Ходжа-Оби-Гарм известны с древних времен. Они выходят из зон разломов и трещин в красных гранитах.

Сайт: sarob.tj



Гарм Чашма

В 42 километрах от города Хорог, в юго-западной части Памира расположен минеральный источник Гарм-Чашма.

По своим физико-химическим свойствам вода относится к сероводородно-углекислым, хлоридно-гидрокарбонатным, натриево-кремнистым термам. Температура в среднем - 59 градусов.

В составе имеются ценнейшие микроэлементы: магний, фтор, железо, алюминий, стронций. Все они являются биологическими стимуляторами.

Благоприятный климат и водолечение избавляют от заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также кожных и гинекологических болезней.

В курортной зоне Гарм Чашма также выходят холодные минеральные источники Нарзана, которые используются при комплексном лечении.



Биби Фотимаи Зухро

Это еще один горячий источник, который находится на Памирском тракте и носит имя дочери пророка Мухаммада. Его вода содержит натрий, калий, кальций, магний, железо, гидрокарбонат, хлориды, кремневую и метаборную кислоту.

Благодаря этим элементам вода эффективна при лечении урологических и гинекологических заболеваний, а также проблем с пищеварением. Считается, что вода также лечит бесплодие у женщин. Температура – 40 градусов, и держится так целый год.

Источник бьет из скалы глубокого узкого каньона из двух мест, называемых рукавами одежды Фатимы. Они образовались разноцветными отложениями минералов, присутствующих в воде.

По легенде, если пролезть в узкую нишу стены и загадать желание, оно обязательно сбудется.



Чилучор Чашма

Чилучор Чашма с таджикского переводится как "44 родника". Находится это место в 12 км от поселка Шаартуз, на юге Таджикистана. Здесь прямо у подножия небольшого холма из-под земли бьют 5 больших водных источников, распадающихся на 39 мелких. Все они, сливаясь, образуют канал шириной 12-13 м.

Чилучор Чашма является местом паломничества. Люди тут совершают молитвы, омовения, жертвоприношения и купаются в источниках. Считается, что вода 17 источников является целебной. Каждый из них имеет отдельное название и лечит от конкретных недугов.



Санаторий "Зумрад"

Находится в 10 км от Исфары, в северной части Таджикистана, на высоте 800 метров над уровнем моря. Санаторий "Зумрад" является крупнейшей климатобальнеологической, многопрофильной здравницей Таджикистана и пользуется популярностью далеко за пределами республики.

Она предназначена преимущественно для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, гинекологической и мужской половой сферы, болезней нарушения обмена веществ и органов пищеварения.

Природное богатство данной местности - это субтермальные метановые хлоридные натриевые сульфидные борные воды. Температура – до 26 градусов. Минеральные воды Обишифо открыли в 1968 году, их месторождение находится в 39 км к западу от "Зумрада". Воду используют для ванн.

Наряду с минеральной водой в качестве природного лечебного фактора применяют сульфидную иловую грязь, которую привозят с озера Оксукон.



"Шохамбари"

Бальнеологический курорт расположен в джамоате Алмоси поселке Дарози Гиссарского района.

Температура минеральной воды колеблется от +37 до +42 градусов. В ее состав входят такие микроэлементы, как: йод, алюминий, стронций, фтор, медь, железо, молибден и кремниевая кислота. Санаторий специализируется на лечении болезней желудочно-кишечного тракта.

Тут лечат также заболевания опорно-двигательного аппарата, нервно-сосудистые, андрологии кожные и другие недуги.

Также есть услуга грязелечения глиной Сакского озера. Сакские грязи эффективно используются при гинекологических, кожных, неврологических, стоматологических заболеваниях, заболеваниях мужской половой сферы и опорно-двигательного аппарата, ревматизме и женском бесплодии.



Санаторий "Хаватаг"

Санаторий расположен в Истаравшане. Минеральная вода источника относится к термальным водам натриево-хлоридного типа. К микроэлементам, содержащимся в ней, можно отнести: хлор, железо, фтор, бор, стронций, литий и ванадий.

Благодаря этому, она обладает свойствами улучшать мозговое кровообращение, трофику мягких тканей и функциональное состояние центральной и периферической нервной системы.

Также ее применение помогает справляться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и гинекологическими болезнями.

Температура термальной воды достигает 45-55 градусов.



Узбекистан



Санаторий "Чинабад"

Бальнеогрязевая здравница расположена в Ташкенте, недалеко от центра. Термальная хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая вода температурой в 51 градус и целебные грязи из озера Балыкли помогают привести в порядок желудочно-кишечный тракт, восстановить систему пищеварения, вывести из организма шлаки, вылечить гинекологические заболевания и многое другое.

Эту воду можно пить. Кроме того, в "Чинабаде" имеется соляная пещера. Она укрепляет иммунитет, общее состояние и даже помогает в реабилитации после COVID-19.

Сайт - chinabod.uz



Санаторий "Ханабад"

Находится в одноименном городе, в одном из самых древних Андижанской области и Великого Шелкового пути. Санаторий славится своим термальным источником, температура которого держится на поверхности воды от 18 до 44 градусов.

Сюда можно приехать с жалобами на хронический гастрит, холецистит, панкреатит, язвенную болезнь желудка и 12-ти перегной кишки в стадии рубцевания, хронический пиелонефрит, хронические запоры, гинекологически и многие другие заболевания.

Водолечение включает в себя принятие минеральных ванн, подводный струйный массаж, плавание в бассейне, лечебные души (циркулярный, дождевой, восходящий, Шарко) и питьевое лечение.

Для питьевого лечения используются рудниковая вода "Фозилмон". В комплексе с водолечением, используются также климатолечение, парафинолечение, электросветолечение, фитотерапия, функциональная терапия, диетотерапия и санаторно-курортный режим.

Сайт - xonobod-sihatgoh.uz



Санаторий "Zangiota Zam-Zam"

"Zangiota Zam-Zam" является одним из лучших санаториев Узбекистана. Для профилактики и лечения заболеваний в нем используются уникальные климатические условия и минеральная вода.

В санатории создана целая система физиотерапевтических и бальнеологических (с использованием воды) процедур, налажено 4-хразовое питание.

Скважина, из которой получают целебную воду, находится на глубине 1960 м. По химическому составу вода относится с маломинерализованным, содержащим 3,5-5,2 г/л минеральных веществ, в составе которых находятся такие микроэлементы, как: бром, бор, йод, кремниевая кислота, железо, марганец, фтор, радон и органические вещества.

Показаниями к ее применению являются заболевания мочеполовой системы, гастроэнтерологические патологии и метаболические нарушения.

Сайт - zamzam.uz



Казахстан



Горячие источники этой страны в разных регионах обладают и разным химическим составом. В северных областях преобладают йодобромные, гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые и кальциево-натриевые ключи. Южные источники обогащены радоном, а восточные - магнием и натрием.



Большинство находится в Алматинской области. Здесь сосредоточено около 140 горячих источников, однако зон для отдыха около терм насчитывается чуть более десятка. Самые известные термальные купели расположены в селе Чунджа, в 250 км от Алматы.



Один из них - база отдыха "Кара Дала". Это небольшой гостиничный комплекс, который подходит как для семейного отдыха, так и для большой компании друзей.

Она предоставляет 7 бассейнов с термальной водой, комфортные номера, ухоженную территорию, домашнюю кухню, мангалы и парковку.



"Аквагранд"

Полезные свойства горячих источников "Чунджа" - эффективное лечение кожных заболеваний, ранозаживляющий эффект и облегчение проявлений при некоторых заболеваниях ЖКТ, противовоспалительное действие, повышение устойчивости организма к инфекциям, удаление желчи при застойных процессах и не только.

В "Аквагранд" гостям предоставляется 7 бассейнов, бесплатная аренда мангала и казана, а также домашняя кухня. Остановиться в можно в уютных номерах. Все оснащены холодильником, телевизором, чайником и отдельной ванной комнатой.



Отель "All seasons"

Здесь гостей ожидает 5 минеральных бассейнов с температурой от 38 до 42 градусов, также есть возможность посетить SPA, лаундж, караоке, поиграть в бильярд или пинг-понг, аэрохоккей или настольный футбол или просто душевно посидеть в ресторане.

Вода помогает снять стресс и расслабиться и в целом оздоровиться.



Кыргызстан



Термальные источники в Кыргызстане относятся, конечно же, к Иссык-Кулю. Они имеют разную температуру и отличаются по составу, но в каждом содержится масса полезных для человека элементов.



Горячие источники "Керемет-Суу" в селе Чон-Орукту

Деревня, расположенная на берегу Иссык-Куля, славится своими горячими источниками, которых там более четырех. Можно расслабляться в термальных водах, как в течение всего дня, так и нескольких часов.

Горячие источники "Керемет-Суу" - это термально-минеральный источник на бассейнах с разными температурами, который обладает лечебными свойствами. Самая высокая температура источника достигает 48 градусов.

Воды лечат заболевания нервной системы, печени, органов пищеварительной и опорно-двигательной системы, также полезны при кожных и гинекологических заболеваниях.

На территории имеются бассейны с разной температурой, кафе и бары, где можно купить напитки и заказать традиционные блюда по доступным ценам.



Отель Ак Бермет

Расположен в курортном городе Чолпон-ата и предлагает посетителям 7 бассейнов с разными температурами. В их числе и крытые.

Вода минеральная из горячего природного источника. Отель работает круглый год, также на постоянной основе работают новые термальные источники.

Воспользоваться тут можно СПА-процедурами. Или душем Шарко. Это метод гидротерапии, применяемый в косметологических, лечебных и реабилитационных целях.

Под действием "ударной" струи воды активизируется ток крови и лимфы по сосудам, увеличивается количество функционирующих капилляров, в результате чего кровь лучше питает органы, снабжая их кислородом и необходимыми для полноценной жизнедеятельности веществами.



Лечебный оздоровительный комплекс "TERMAL"

Источники также находятся Чолпон-ата. Здешняя природная минеральная вода может использоваться как лечебный ресурс при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожно-аллергических и других заболеваниях.

Кроме самих горячих источников в "TERMAL" можно получить лечебный массаж, его есть несколько видов, в том числе, массаж с рыбками. Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699890420





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената: необходим серьезный рост производительности МСБ

- Алихан Смаилов встретился с победителями и призерами IV Азиатских Пара игр

- Государственный советник встретился с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ

- Проекты Бюджетного кодекса и закона о защите прав потребителей обсудили в Общественной палате

- Строительство нового завода Kia в Казахстане: компания впервые финансирует такой проект за пределами Южной Кореи

- Казахстан принял участие во внеочередном Cаммите ОИС в Саудовской Аравии

- Война и тюркский мир

- Кадровые перестановки

- Костанайский регион развивает производство продуктов высокого передела

