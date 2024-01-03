Старая Майна. Монахи избиты полицией (из почты)

20:48 04.01.2024

Вопиющий беспредел в отделении полиции с верующими людьми.

26 декабря 2023г произошло избиении и надругательство над монахами, которые шли крестным ходом с Чудотворными иконами по районному центру Старая Майна, Ульяновской области. Они были задержаны нарядом местной полиции.

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В ходе задержания были изрядно превышены должностные полномочия сотрудниками полиции. Монахов сажали на шпагат, угрожали изнасилованием,​ поднимали за горло, и вчетвером у одного заламывали и выворачивали руки, пинали по голове и ребрам, подстригли усы, выдирали волосы с бороды и производили другие насильственные действия, о которых будет рассказано подробно в видео ниже.

Наше обращение к настоящим людям, у которых есть настоящая совесть.

​ Взываем к журналистам, народным деятелям и всем неравнодушным людям, которые солидарны с нами о недопустимости такого беспредела. Как бы кто бы к чему не относился, даже в плане человеческих взаимоотношений, закона, это совершенно недопустимо! Это может коснуться любого человека, и он может оказаться абсолютно беспомощным один на один с этой системой. Действенное оружие сейчас – это огласка.

Если вы готовы посодействовать нам и остановить беззаконие, напишите нам.

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https://youtu.be/VwCpGy5kHX0?feature=shared

https://youtu.be/7HIn_QDooWs?feature=shared

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Наши контакты: тел. +7 950-343-97-63 от. Симеон

Эл. Почта nikitabogolubskiy@gmail.com

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Ульяна Нарышкина