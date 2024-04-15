Казахстан. Клан Назарбаева приступил к реализации плана по возвращению власти?

19:42 16.04.2024 Клан Назарбаева приступил в РК к реализации плана по возвращению власти?



Анвар Ажиев



Клан Назарбаева приступил к реализации плана по возвращению власти в Казахстане. И в этом ему активно помогают англосаксы. Правда, отнюдь не из любви к бывшему казахстанскому президенту и его семейству, а исключительно из своих стратегических целей. На данном этапе интересы назарбаевской клики и англосаксонских политических кругов совпали практически идеально, пишет AsiaToday:.



Предательская сущность



Отточенные веками до филигранности британские технологии управления миром позволяют им легко загонять в зависимость от себя элиты стран, подобных Казахстану. Именно с этой целью когда-то были придуманы офшоры, где аккумулируется все наворованное в "банановых республиках" непосильным трудом. И те, кто держит в таких вот свободных от налогообложения зонах свои неправедно нажитые накопления, сами того не подозревая, попадают в сильную зависимость от англосаксов.



Правда, пока в них нет необходимости, они этого не чувствуют. Однако, если в их услугах появится нужда, то им обязательно сделают предложение, от которого отказаться будет невозможно.



В этом плане клан Назарбаева и приближенные к нему являются уязвимыми, как никто другой. И англосаксы пользовались этим на протяжении всего назарбаевского правления в Казахстане. Время от времени они дергали старика и его приближенных за чувствительные места их же зарубежными счетами и недвижимостью. И те в страхе все это потерять выполняли все (ну, или почти все), что было угодно англосаксонской душе. К примеру, отдавали за бесценок месторождения, лоббировали и принимали те или иные законы, соответствующие британским интересам, саботировали процессы, связанные с ЕАЭС, ШОС, инициативой "Пояс и путь" и все остальное, что было англосаксам не по нраву. Причем сам Назарбаев от этого не страдал. Он с удовольствием торговал родиной (что, кстати, продолжает делать и сейчас) и был абсолютно счастлив.



В марте 2022 года политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в одном из телевизионных эфиров рассказал о выступлении Нурсултана Назарбаева в 1994 году в Тель-Авиве перед политической элитой Израиля, на котором самому Кедми довелось присутствовать. По его словам, Назарбаев явно рассчитывал на то, что его речь будет передана американским властям.



"Мы – страна, которая находится между двумя гигантами – Китаем и Россией. Если перед нами встанет выбор, как он выразился, под кого лечь, мы ляжем под Россию. У нас только есть один шанс стать независимым государством – поддержка Соединенных Штатов. Если США нас будут поддерживать, тогда мы выдержим как независимое государство", - процитировал Назарбаева Кедми.



Как пояснил эксперт, смысл сказанного был в том, что основная политическая цель бывшего на тот момент президента Казахстана заключалась в получении поддержки со стороны США и ориентация на Вашингтон. И так, добавил он, было до попытки переворота 2022 года.



"Основная политика Казахстана, которую заложил Назарбаев и которую он проводил последовательно, но осторожно – это ориентация на Соединенные Штаты и их покровительство. И вот это положение является и причиной всего того, что происходит и произойдет в Казахстане. И если эта политика будет продолжаться, то очень много еще проблем будет там", - заключил Кедми.



Насколько дальновидным было со стороны Назарбаева, находясь между двумя геополитическими соперниками Соединенных Штатов, просить их покровительства? Известно ведь, что США ничего не делают просто так. Взамен они всегда требуют, во-первых, доступ к природным ресурсам. А, во-вторых, использование территории в качестве плацдарма против потенциальных противников с перспективой размещения своих военных баз.



Однако старика "идиотом" не назовешь. Из этого можно сделать вывод, что он правил Казахстаном исключительно в своих личных интересах, используя страну как источник личной наживы.



Таким образом, слова израильского аналитика объясняют многое из того, что происходит сегодня. И что было непонятно до сих пор. Например, то, что львиную долю добываемых в Казахстане энергоресурсов забирают американские и британские транснациональные корпорации, оставляя Казахстану всего лишь 25%. И то, что Пентагон построил для своих целей военно-биологическую лабораторию в Алма-Ате и строит еще одну в Жамбылской области. Или то, что в республике, являющейся членом ОДКБ, до недавнего времени проводились совместные учения с войсками НАТО под названием "Степной орел". Да и еще много чего.



Однако, события последних дней подталкивают к мысли, что основная цель заигрывания Назарбаева со Штатами была в получении гарантий неприкосновенности зарубежных активов. Как своих личных, так и членов своей семьи. Чем правивший в своих интересах диктатор и его близкие сегодня успешно пользуются.



В целом же мнивший себя великим стратегом бывший президент Казахстана пытался доить одновременно несколько коров. В том же 1994 году он выдвинул идею создания Евразийского экономического союза. А позже подписал соглашение о вступлении в ШОС и поддержал китайскую инициативу "Один пояс – один путь".



Игра еще не закончена



Повод для переживаний у англосаксов появился в январе 2022 года. После неудавшегося государственного переворота в республике, организованного с их помощью с целью убрать Токаева и вернуть всю полноту власти Назарбаеву, ситуация стала меняться не в лучшую для них сторону.



Дело в том, что нынешний казахстанский лидер слывет бессребреником, не имеющим за рубежом ни счетов, ни дворцов, ни яхт, ни прочих элементов роскоши. Соответственно, шантажировать его нечем. А потому все связанные с Казахстаном планы англосаксов (в том числе превращение его не только в стопроцентную сырьевую колонию, но и в еще одну антироссию) оказались под угрозой.



18 февраля 2022 года Токаев заявил о необходимости возврата на родину из офшоров неправедно выведенных денег, раздав соответствующие поручения компетентным органам. Однако данная задача отнюдь не выглядела и не выглядит простой. Ибо за свои счета и имущество Назарбаев вся его олигархическая шобла будут драться до конца. И не факт, что проиграют. Ее выполнение требует огромных усилий на международном уровне при весьма ожесточенном сопротивлении. И в данный момент, увы, реальным не выглядит. Необходимо учитывать, что, во-первых, так называемая "старая гвардия" имеет за рубежом весьма неслабые позиции. А, во-вторых, она сегодня нужна англосаксам, которые, по крайней мере, в ближайшем будущем ее сдавать не собираются.



Например, чего стоит только один Александр Машкевич. Этот представитель мирового еврейства на протяжении тридцати лет был смотрящим от глобалистов за Казахстаном и конкретно за Назарбаевым. И за это вместе со своими единокровными партнерами Патохом Шодиевым и ныне покойным Алиджаном Ибрагимовым получил право выкачивать из казахской земли природные ресурсы во благо Израиля, гражданином которого он является. Историческая родина за это его, разумеется, не забудет и оградит от любых посягательств.



Что же касается более близкого окружения Назарбаева, то его представители тоже отнюдь не сидят, сложа руки, в ожидании своего обезжиривания. И, дабы сохранить честно награбленное, хорошо подготовились к противостоянию.



При этом, как мы указали выше, бывший президент продолжает успешно для себя торговать страной. Причем удовлетворение своих алчных амбиций путем получения многомиллиардных прибылей – не единственная его цель. Дед явно не теряет надежды вернуть себе власть.



YouTube-канал El Media провел свое расследование, согласно выводам которого за продажей англосаксам казахстанских месторождений редкоземельных металлов в большей степени стоит Назарбаев, нежели Токаев.



Параллельно с этим в последние несколько месяцев в Казахстане наблюдается активная антитокаевская медийная кампания. По соцсетям, мессенджерам и приложениям интенсивно распространяются порочащие нынешнего президента видеоролики и печатные материалы в стиле "Токаев – не мой президент". На руку этому оказались накрывшие полстраны паводки. На этой почве отчетливо видны попытки поднять народ на протесты.



Одновременно транслируются нарезки из документальной хроники, где строгий Назарбаев раздает "нагоняи" министрам и главам областных администраций. Дескать, вот, как надо руководить страной. И если бы, мол, сегодня у руля государства стоял он, не было бы никаких паводком.



Не является секретом, что за всем этим стоят члены семейства Назарбаева. Таким образом, очевидно, что поддерживаемая англосаксами семья настроена взять реванш. Денег у них – куры не клюют. И в ход с их стороны могут пойти все дозволенные и недозволенные методы и ресурсы. От радикально-исламистских боевиков Сатыбалдыулы (племянник Назарбаева, являющийся радикальным исламистом, имеющий, по слухам, собственную бородатую армию, в настоящее время находится в заключении) до "профессиональных революционеров".



Назарбаев играет на стороне глобалистов



Мы неоднократно писали о том, что коллективный Запад обязательно попытается втянуть Казахстан в свое противостояние с Россией. И вот, похоже, этот момент наступает.



Навязчивый пиар Назарбаева вовсе не случаен. Он может служить сигналом к действиям проназарбаевским политическим и бизнес-элитам, составляющим в нынешнем казахстанском истеблишменте подавляющее большинство. Это может означать, что назарбаевский клан приступил к возвращению себе власти в стране.



Назарбаев, похоже, получил от англосаксов предложение, от которого не смог отказаться. Хотя, надо сказать, тут интересы тех, от кого он его получил, совпадают с его личными. Поскольку дело еще и в том, что нужно свести счеты за аресты племянников, попытку национализации активов и прочие шкурные интересы.



Ну, а поскольку сам старик, который в силу своего возраста вряд ли способен на полноценное противостояние, главная роль в этом, по мнению многих казахстанских экспертов, отводится его старшей дочери Дариге.



Что может ожидать Казахстан в ближайшем будущем?



Вариант первый – параллельно с эскалацией в Европе, где США активно толкают на войну с Россией Германию и Францию, а вслед за ней и остальных членов НАТО, в Казахстане возможна попытка государственного переворота с разжиганием гражданской войны и появлением здесь с подачи Британии террористического интернационала, который уже давно ждет своего часа на севере Афганистана. И, как следствие, ввод в республику российских войск по просьбе Токаева, что повлечет за собой полноценные боевые действия у границ России и Китая.



Вариант второй – опять же параллельно с эскалацией в Европе попытка захвата власти в Казахстане путем заговора и дворцового переворота. В случае успеха разрыв отношений с Россией, выход из ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, подъем национализма, разжигание межэтнических конфликтов с притеснением русского и русскоязычного населения с тем, чтобы спровоцировать Россию на ввод своих войск, после чего создать в стране такие условия, чтобы они завязли тут надолго.



Как видим, оба варианта преследуют одну цель: сделать Казахстан в происходящем сегодня глобальном противостоянии вторым фронтом против России. А в последующем, если учесть потенциальный конфликт в Тайваньском проливе, и против Китая.



Отметим, что Назарбаев и его команда обладают значительными и пока еще не замороженными в западных банках финансовыми ресурсами, которые для решения поставленной глобалистами задачи они будут использовать максимально.



Что же в таком случае будет с народом Казахстана, разумеется, не волнует ни самого Назарбаева, ни его ситуативных англосаксонских союзников. Источник - Вечерний Бишкек

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