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В России резко ответили Шри-Ланке о компенсациях за убитых на СВО украинских наемников
10:11 30.06.2024

Депутат Журавлев: Россия может взыскать с Шри-Ланки многомиллиардные компенсации

Депутат Журавлев: Россия может взыскать с Шри-Ланки многомиллиардные компенсации

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ответил на претензии Шри-Ланке о компенсациях за погибших и пострадавших на СВО добровольцах этой страны. Политик заявил, что Минобороны РФ никаких соглашений с Шри-Ланкой об обмене военными не заключало, а в составе ВС РФ военнослужащие из этого государства не числятся. Об этом пишет NEWS.ru.

Россия может взыскать многомиллиардные компенсации с Шри-Ланки на фоне требований властей этой страны о выплатах за погибших и пострадавших в ходе СВО

К претензиям, которые сознательно перекручены и преувеличены, в данной ситуации нельзя относиться серьезно, добавил Журавлев.

Также он напомнил, что у России есть эффективный способ давления на Шри-Ланку. Это проверки всего местного чая, который может не подойти по качеству.

"Компенсации при желании можно насчитать многомиллиардные", - заключил собеседник издания.

Депутат Журова ответила на требование Шри-Ланки выплатить компенсации за погибших в СВО.

Политик напомнила, что на стороне Москвы воюют добровольцы из других стран, а не только из Шри-Ланки. По мнению депутата, к подобному вопросу необходим системный подход, и компенсировать это добровольцам какой-то одной страны будет неправильно.

Авторы: НИКОЛАЙ ТКАЧЕНКО

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719731460


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