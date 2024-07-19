Путин уверяет, что средняя з/плата в РФ - 200 тыс. рублей

15:14 22.07.2024

19 Июля 2024



Кто нашептал президенту про средний доход в 200 тысяч

Несбыточная мечта большинства наших сограждан внезапно стала "сбыточной". По крайней мере, на бумаге



Михаил Морозов, обозреватель "Труда"



А между тем, на видении ситуации, которую транслируют президенту его подчиненные, строится экономическая политика государства.



Как следует из только что обнародованного доклада одного из ведущих вузов и исследовательских центров России НИУ ВШЭ, 10% самых обеспеченных россиян имеют средний месячный доход в 227 тысяч рублей. И это разительно отличается от параметров, которые озвучил президент России, говоря о налоговых изменениях, обретших силу закона. По словам Владимира Путина, годовой доход основной части российского населения составляет 2,4 млн рублей - 200 тысяч в месяц.



Однако о том, что 200 тысяч рублей - это несбыточная мечта большинства наших сограждан, говорит не только исследование НИУ ВШЭ, но и многочисленные другие. Да что там исследования! Достаточно сойти с нахоженных предвыборных троп, как выяснится, что и 100 тысяч ежемесячного дохода обрадовали бы большинство россиян. А "пенсия мечты" для среднего россиянина составляет всего-то 69 тысяч рублей. В небольших городах, деревнях и поселках, где живет это самое большинство населения, даже доход в 30-40 тысяч считается очень даже неплохим.



Тем не менее на видении ситуации, которую транслируют президенту его подчиненные, строится экономическая политика государства, в том числе и налоговая ее часть. Ну, например, согласно только что принятым поправкам в Налоговый кодекс, самые богатые (доход свыше 5 млн в год) заплатят в 2025 году налог в 22%. Это, вероятно, сделают и 12 российских миллиардеров, которые в 2023-2024 годах получили 1 трлн рублей в качестве дивидендов. Один Вагит Алекперов "заработал" 186 млрд, его состояние выросло с 20,5 млрд до 28,6 млрд долларов. Журнал Forbes оценивал доходы Алекперова от дивидендов за 2023 год в 177 млрд рублей. Годом ранее экс-президент "ЛУКОЙЛа" также возглавлял рейтинг с дивидендным доходом около 156 млрд.



Благодаря той политике, что проводит правительство России, в текущем году доход олигархов будет, скорее всего, еще больше. Следовательно, после налоговой реформы их отчисления в бюджет вырастут лишь на 9%, и они беднее не станут - миллиардом больше, миллиардом меньше: Тем временем отток капитала за рубеж за 2022-й и первую половину 2023 года составил 253 млрд долларов. И никто этому не препятствует, наоборот. Как вкладывали в Запад, так и продолжают. А ведь это утекло 13% ВВП России с начала специальной военной операции!



А как же то самое большинство россиян, которые живут в не придуманной чиновниками схеме, а в российской действительности? Согласно даже официальным данным Росстата, ежемесячный средний доход россиян составляет 51 839 рублей. В первом квартале текущего года он увеличился на 14,2% в номинальном выражении и на 5,8% в реальном (с учетом инфляции и обязательных платежей). Средняя зарплата в России, согласно тем же данным Росстата, составляет 87 840 рублей в месяц. И что бы ни говорил президент, на наши головы, как по волшебству, не свалятся 200 тысяч в месяц, и мы как платили 13% налога, так и заплатим. И чем меньше доход, тем существеннее для человека отчисления в бюджет. Богатые как платили меньше налогов, чем бедные, так и будут платить.



Вот почему оппозиционные партии неоднократно предлагали ввести в России не облагаемый налогом минимум, скажем 30-35 тысяч или хотя бы на уровне минимальной зарплаты. Но зачем это делать, если у большинства, как считают чиновники, информирующие президента, в карманах миллионы?



Однако и официальные цифры Росстата или других ведомств далеки от реальной жизни. Взять хотя бы инфляцию. Она у нас, согласно данным Банка России, чуть больше 8%. Но опять вопрос - для кого: для олигархов, покупающих дешевеющие чугунные болванки и стальные трубы, или для среднего россиянина с тем самым доходом в 51 тысячу рублей в месяц, для которого и оплата услуг ЖКХ - проблема? Так, согласно приказам департамента экономической политики правительства Москвы, электроэнергия с 1 июля текущего года подорожала на 9-15% (в зависимости от тарифа), холодная вода стала дороже на 17%, горячая - на 12%. И т. д.



А если вы живете в частном секторе, то вас поджидает неизбежный, как зима, рост цен на газ, который используется для отопления. В последние годы резко выросли цены на обслуживание газовых котлов, другого оборудования и техники, без которой невозможна цивилизованная жизнь в наших северных широтах. Да что там газ - дрова в самой лесной стране мира дорожают! Бензин тоже.



Я уже не говорю, что ценники на продукты питания и потребительские товары меняются чуть ли не ежедневно. Всем памятен взрывной рост цен на яйца, которые, несмотря на все разговоры и увещевания чиновников, не думают дешеветь. Даже клубника, как говорят производители, подорожала в этом году вдвое. Вот и выходит, что реальная инфляция никак не меньше 15-20%. И что остается от той 51 тысячи среднего дохода?



Банк России "таргетирует", то бишь подавляет инфляцию ростом процентной ставки. И вот уже кредиты в промышленности выдаются под 25-30% годовых. Мало того что это препятствует развитию, но кто платит за это? Правильно, тот самый средний россиянин с доходом в 51 тысячу, вынужденный покупать все более дорогие товары. При этом индексация зарплат и пенсий не поспевает за реальной инфляцией.



Но помимо еды россиянам, как известно, где-то надо жить. "Труд" уже писал, что тенденция последних лет - повышение спроса на сверхмалые квартиры, где можно только переспать, но детей не вырастишь и семью не создашь. Но и эти скворечники для среднего россиянина - роскошь. Посмотрим на цифры. Ныне стоимость ипотеки взлетела до 20% годовых и выше. Это означает, что, взяв у банка взаймы, средний россиянин через пять лет вернет взятый кредит, а через 20 лет заплатит за свою квартиру в 4 раза больше ее стоимости. Чтобы, так сказать, Грефу и Ко жилось веселее прежнего.



Вот и получается, что уже сейчас 30% россиян отдают банкам 80% своего дохода, все больше людей не справляются с платежами по кредитам. Только в первой половине 2024 года 192 тысячи россиян стали банкротами. По данным Национального бюро кредитных историй, примерно 8 млн россиян испытывают сложности с обслуживанием кредитных обязательств. Большая часть населения фактически живет в долг, общий объем кредитов превысил 33 трлн рублей. Из них около 13 трлн - просроченная задолженность. А кто в шоколаде? Конечно, банки, прибыли которых бьют рекорды.



В результате, как подсчитало "Равенство.Медиа", если в 2017 году капиталисты присваивали 32% созданной трудом стоимости, то в 2022-м - 46%. 1% самых состоятельных россиян в 2022 году стал богаче выходца из бедной части населения в 764 раза (в 2017 году было 715 раз).



Итогом такой политики стало то, что за последние шесть лет (с 2017-го по 2023-й) ВВП страны вырос всего на 8% (в среднем на 1,4% в год, опять же по официальной статистике). В то время как среднемировой рост составил 17%. А на человеческом уровне мы получили падение рождаемости, убыль населения. В 2018-м нас было 147,8 млн человек, а в 2024-м - 146,2 млн. Потому что при нынешней политике на Руси хорошо олигархам и банкирам. А среднему россиянину - не очень.



Удивительно, что эта политика не меняется, несмотря на огромные потрясения, которые испытывает страна, а также на геополитические угрозы.



А в это время



На прошлой неделе Следственный комитет РФ арестовал активы новых миллиардеров из МВД - экс-начальника отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, Георгия Сатюкова и его подчиненного Дмитрия Соколова. Оба сбежали за границу задолго до предъявления обвинения в получении взяток в особо крупном размере и посредничестве в этом - в октябре 2023 года. Обвиняемые в получении рекордной взятки в размере 5 млрд рублей, по версии следствия, владели апартаментами в ЖК "Алые паруса".



Ранее "Труд" писал о дошедшем до суда уголовном деле о миллиардных взятках двух сотрудников районного отдела московского управления Следственного комитета РФ - майора и лейтенанта. А есть еще полковники - миллиардеры из ФСБ, миллионеры из Федеральной службы исполнения наказаний и еще много-много их коллег-силовиков. И конечно, знаменитый полицейский-миллиардер Захарченко. Трудно представить, что они всего лишь редкое исключение из правил.