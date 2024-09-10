Компания SITA совершенствует технологическую инфраструктуру аэропортов по всему миру

20:41 11.09.2024

Компания SITA, ведущий поставщик ИТ-решений для авиационной отрасли, планирует использовать технологию Cradlepoint (принадлежит Ericsson) для доступа к передовым облачным решениям

Компания SITA уже применяет технологии Cradlepoint для инновационных облачных разработок. Интеграция современных платформ SITA с технологией Cradlepoint способна обеспечить аэропорты безопасной мобильной связью по Wi-Fi сети, реализовывая полный потенциал сетей LTE и 5G.



Решение SITA Mobile to Wi-Fi включает маршрутизаторы Cradlepoint и NetCloud Manager, а также облачную платформу управления сетью, которые гарантируют лучшие в своем классе пользовательский опыт и производительность сети благодаря полному контролю над сервисом. SITA Mobile to Wi-Fi охватывает все этапы по организации мобильного доступа к облачным решениям от оформления заказа, доставки и подключения до поддержки и дальнейшего обслуживания.



Мартин СМИЛЛИ, старший вице-президент SITA по коммуникациям и обмену данными (CDE) отметил: "Это сотрудничество объединяет двух лидеров отрасли и обеспечивает превосходное качество мобильного доступа к облачным технологиям для наших клиентов в аэропортах. Объединив инновационные решения SITA и Cradlepoint Wireless WAN, мы создаем новое поколение адаптивных продуктов для безопасного, надежного и устойчивого развития клиентов из числа аэропортов, авиакомпаний и наземных служб не только внутри самого пространства воздушной гавани, но и на удаленных участках инфраструктуры".



Область применения нового решения охватывает возможность обслуживания пассажиров за пределами аэропорта, резервное копирование SDWAN для удаленных площадок, быстрое подключение к новым маршрутам авиакомпаний, доступ для пилотов и экипажей в кабине и обмен данными с системами воздушных судов.



Джеймс БРИСТОУ, старший вице-президент EMEA в Cradlepoint, добавил: "На протяжении 75 лет SITA обеспечивает авиационную промышленность и другие сферы транспорта современными решениями для связи и обмена данными. Cradlepoint гордится тем, что стал частью нового этапа создания инноваций в системах управления аэропортами. Лучшие в своем классе маршрутизаторы 5G и LTE и сетевой менеджмент предоставят безопасное, надежное и гибкое подключение, а также откроют возможность дальнейшего технического совершенствования аэропортов".



Стационарные и мобильные маршрутизаторы Cradlepoint используют высокоточные данные GPS, AVL и телеметрию для повышения операционной эффективности, оптимизации процессов и принятия управленческих решений, а также для обеспечения бесперебойного и своевременного обслуживания. Все это в конечном счете делает путешествия более комфортными для каждого пассажира.



ICT-справка

Компания SITA - поставщик информационных технологий в авиатранспортной отрасли, предлагающий решения для авиакомпаний, аэропортов, воздушных судов и правительств. Технологии компании обеспечивают более плавный, безопасный и экологичный процесс авиаперевозки.



У компании около 2500 клиентов, а решения компании позволяют повышать операционную эффективность более 1000 аэропортов, обеспечивая при этом взаимосвязь внутри глобальной авиационной экосистемы из 17 000 воздушных судов. SITA также предоставляет технологические решения, которые помогают более чем 70 правительствам найти баланс между безопасностью границ и беспрепятственным перемещением. Наша коммуникационная сеть соединяет все уголки земного шара и обеспечивает 60% от общего объема обмена данными внутри авиатранспортного сообщества.



Швейцарская компания SITA является одной из самых многонациональных компаний и предоставляет услуги более чем в 200 странах и территориях.