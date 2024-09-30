Возрождение "Чимерики" невозможно: США больше не нужны Китаю, – Р.Карманов

21:58 02.10.2024

Возрождение "Чимерики" невозможно: США больше не нужны Китаю – Карманов



Любовь Смирнова. 30.09.2024



Возвращение китайско-американского экономического союза, получившего название "Чимерика" в настоящее время невозможно, поскольку США утрачивают свое влияние – и предложить что-либо Китаю не могут.



Такое мнение в эфире "Крым 24" высказал автор блога "Китайский СвяZной", публицист Руслан Карманов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"В возрождение "Чимерики" никогда не верил, и чем дальше время идет, тем непонятно, на что вообще рассчитывают люди, которые эту идею продолжают толкать? Есть определенный тип людей, в которых вбито: "Америка strong, Америка номер один, Америка все запланировала, мы обречены". Они в это религиозно веруют, и им кажется идея с "Чимерикой" логичной, поскольку если Америка к кому-нибудь приходит и говорит: "давай дружить", то этот кто-то немедленно соглашается. Ну как же, это же Америка!



Китаю сейчас это не нужно. Не нужно еще более, чем месяц или год назад. Потому что, чем дальше, тем больше США показывают свою слабость, тем у них меньше возможности влиять, и тем Китай сильнее. Поэтому, зачем Китаю США? Я абсолютно отрицательно ко всем этим идеям "Чимерики" отношусь", – подчеркнул он.



Карманов добавил, что США не могут противопоставить Китаю что-либо значимое в силу своей концептуальной проблемы – коррупции.



"Я всегда привожу простой пример, как "перемогали" штаты китайскую микроэлектронику. Байден подписал "чипсэкт" на 52 млрд баксов. Целую неделю в СМИ были стоны, какие деньжища, 52 млрд долларов! Все! Считай, в Китае можно закрывать заводы. Сейчас США понастроит супертехнологичные заводы и дело в шляпе. Деньги-то уже выделены…



Это было больше двух лет назад, и ни одного завода нет. Но никто не сел, никто не под следствием даже. Вопрос, а сколько же теперь надо выделить денег, чтобы что-то началось? Ответ – нисколько. Сколько ни выделишь, если 52 млрд можно разворовать, и никто не сядет, ответственных нет и концов не видно, то любое количество денег будет разворовано", – заключил обозреватель.