 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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О символах, или геометрических контурах человека, - Хуснут Мухсумадьен
00:00 19.12.2024

О символах, или геометрических контурах человека.
(кое-что из оккультных наук).

Символ Человека - Пламенный треугольник, Пирамида.

Древние говорили, что Бог непостижим, но что Он проявляет себя через своих трех свидетелей: Отца, Сына и Святого Духа.

Тоже самое истинно и относительно Человека.

Отец - это мысли самого человека, Сын - его эмоции или желания, Святой Дух - его поступки.

Человека можно представить в виде треугольника. Левая сторона его представляет Отца (О) – мысли человека. Правая сторона - Сына (С), эмоции или желания человека. Нижняя сторона - Святой Дух (СД) - поступки человека.

В нормальном человека все его мысли, эмоции (желания) и поступки уравновешены между собой и его можно изобразить в виде равностороннего треугольника, где О=С=СД:



Умного человека можно изобразить в виде разностороннего треугольника, где сторона О больше стороны С, т.е. О]С. Такой человек в своих поступках руководствуется больше разумом чем желаниями. Про него еще можно сказать, что это правильный человек, т.к. верхний угол треугольника находится на его правой стороне и как бы направляет поступки человека направо, в правильную, положительную сторону.



Других людей можно изобразить в виде разностороннего треугольника, где сторона О меньше стороны С, т.е. О[С. Они в своих поступках руководствуются больше своими желаниями чем разумом. Про них еще можно сказать, что это неправильные ("левые") люди, т.к. верхний угол треугольника находится на его левой стороне и направляет поступки человека налево, в противоположную, неправильную, отрицательную сторону.



Так называемого "высокого" человека можно изобразить в виде равнобедренного треугольника, верхний угол которого острый и, как правило, меньше 60 градусов. Про такого человека говорят, что он остроумный, имея ввиду что угол между сторонами О и С очень небольшой, т.е. мысли и желания его близки друг к другу, а поступки его хотя и немногочисленны, но все разумны и значимы.



Так называемого "низкого" человека можно предоставить в виде равнобедренного человека треугольника, верхний угол которого тупой и как правило превышает 90 градусов. Про такого человека говорят, что он "тупой", имея ввиду, что угол между сторонами О и С тупой, т.е. мысли и желания его далеки друг от друга. Поступков же у такого человека много, но все они незначимы, малоразумны и неправильны.



Если человек умер, то изображающий его треугольник превращается в линию. При этом если умер т.н. "низкий" человек, то его треугольник превращается в горизонтальную линию и говорится, что этот человек "ушел в мир иной и превратится в прах". Если же скончался т.н. "высокий" человек, то треугольник превращается в вертикальную линию и говорят, что этот человек "сгорел и ушел к Богу".



Общий язык друг с другом находят, как правило, схожие между собой люди: умные дружат с умными, другие - с ими подобными. Влияние, которые они оказывает друг на друга можно изобразить в виде наложения на существующий разносторонний треугольник аналогичного, но большего по размеру треугольника. В результате их соединения получится равносторонний треугольник, где О1= С1+С2 = СД или О1+О2=С1=СД, т.е. поступки менее умного или эмоционального человека становятся более правильными и уравновешенными вследствие давления на него более сильного в этом плане человека. Умные люди живут убеждениями, все другие – заблуждениями.



Хуснут Мухсумадьен
28 ноября 2024 г.
г. Ташкент.

Источник - ЦентрАзия
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