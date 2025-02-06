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Медийный переворот: как USAID и элита Узбекистана играли в опасную игру
14:19 07.02.2025

Александр Приходько
06.02.2025

Приостановка финансирования Агентства по международному развитию (USAID) администрацией Дональда Трампа поставила под удар множество инициатив в Центральной Азии, но наиболее ощутимый эффект это решение может иметь в Узбекистане.

В последние годы деятельность USAID в стране значительно расширилась, во многом благодаря поддержке высокопоставленных узбекских чиновников, в числе которых Саида Мирзиеева и Комил Аламжонов. Их влияние позволило западным структурам укрепить свои позиции в медийной сфере и общественных инициативах страны, что теперь, на фоне прекращения финансирования, ставит под вопрос дальнейшее развитие этих проектов.

Комил Аламжонов, бывший пресс-секретарь президента Узбекистана и экс-глава Фонда поддержки и развития национальных СМИ, сыграл ключевую роль в либерализации информационного пространства страны. Именно он инициировал отмену блокировки западных СМИ, таких как BBC, Радио Свобода, Deutsche Welle и Voice of America, что ранее казалось немыслимым. Этот шаг был подан как стремление к демократизации, но фактически привел к усилению западного присутствия в узбекском медиаполе. Аламжонов также способствовал тому, что американские и европейские организации получили возможность финансировать независимые журналистские проекты, что, по мнению критиков, способствовало формированию проамериканской информационной повестки.

Параллельно Саида Мирзиеева, будучи заместителем руководителя Администрации президента по вопросам информационной политики, активно курировала сотрудничество с USAID и лоббировала развитие западных медиа-проектов в стране. В 2023 году агентство выделило $12 млн на поддержку медиаграмотности и борьбу с дезинформацией, что совпало с запуском ряда программ для узбекских журналистов. Эти инициативы, формально направленные на повышение качества информации, фактически способствовали расширению присутствия западных СМИ и созданию новых медийных платформ, работающих на международные гранты.

Мирзиеева и Аламжонов на протяжении последних лет оставались главными проводниками политики "открытых дверей" для западных информационных структур, и их влияние на медиаповестку Узбекистана трудно переоценить. Однако приостановка финансирования USAID ставит под угрозу продолжение этой стратегии. Если США не возобновят поддержку, возникнет необходимость искать альтернативные источники финансирования, что может усилить влияние России, Китая или Турции, которые предлагают совсем иной формат взаимодействия с медийным сектором.

Внутри узбекской элиты политика, проводимая Мирзиеевой и Аламжоновым, давно вызывает противоречивые оценки. С одной стороны, открытость к западным партнерам рассматривается как шаг к модернизации, с другой - существует опасение, что чрезмерное сближение с американскими структурами ведет к увеличению их влияния на внутреннюю политику. Опыт Грузии, где финансируемые USAID проекты способствовали росту протестной активности и последующим "цветным революциям", усиливает эти опасения.

Решение Трампа, фактически замораживающее финансирование проектов USAID, может стать поворотным моментом для информационной политики Узбекистана. Это либо вынудит власти пересмотреть свою медийную стратегию и ограничить влияние западных НКО, либо заставит искать новые финансовые и политические механизмы для продолжения курса на информационную открытость. Вопрос в том, сохранят ли Саида Мирзиеева и Комил Аламжонов свою ведущую роль в этом процессе или же давление со стороны других политических групп внутри страны приведет к изменениям в их позициях. Очевидно одно: борьба за контроль над медиапространством Узбекистана далека от завершения.

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738927140


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