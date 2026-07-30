Почему Трамп уперся в Иран, - Геворг Мирзаян

11:16 30.07.2026

Почему Трамп уперся в Иран

Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыпется западоцентричный мир.



Геворг Мирзаян

политолог

30 июля 2026



Вот уже который месяц Трамп ищет выход из иранского тупика. Он подписывает различные меморандумы, делает грозные заявления, чередует перемирия с масштабными бомбардировками. Ругает европейцев за отсутствие помощи.



Некоторым экспертам это поведение кажется нелогичным. Зачем выставлять претензии Европе, если это не ее война? Зачем требовать от Тегерана какой-то денуклеаризации, если уже очевидно, что лишить иранцев ядерной программы не получится? Тем более, что Тегеран имеет на нее право в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.



Наконец, самый главный вопрос – если Трамп опасается начать полномасштабную войну (на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени), то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Тем более что иранцы уже дали понять, что если Штаты перестанут стрелять по ним, то и они перестанут обстреливать американские позиции в Заливе.



Да, это будет унизительное поражение – но вряд ли менее унизительное, чем после Афганистана, и тем более Вьетнама. Да, ценность США как союзника для ближневосточных монархий упадет – но даже после этого никаких альтернатив они искать не будут. Да, Иран останется ядерным – но он и без того будет ядерным. Да, уход станет ударом по рейтингу Трампа – но если президент США, например, сможет до промежуточных выборов захватить Кубу, то он отыграет все рейтинговые потери. Ведь для американского населения захват Острова Свободы куда важнее, чем какие-то ближневосточные истории.



Однако Трамп этот прагматизм отметает. Не потому, что он глупый или упрямый, а потому, что на кону в иранской кампании сейчас стоит куда больше, чем его личный статус или даже иранский атом. Ставкой в этой кампании является весь западоцентричный мировой порядок. В крышку гроба которого Иран сейчас забивается третий гвоздь – после двух российских.



Когда в 2014-м, а затем в 2022 году коллективный Запад взорвался антироссийскими санкциями – вплоть до попытки "отменить" Россию и русских – это было сделано не от большой любви к Украине. И даже не столько по причине какой-то глубинной русофобии. Западными странами двигал абсолютно трезвый расчет. Их чиновники и эксперты не скрывали того, что стремятся наказать Россию за демонстративный отказ соблюдать западные правила. За то, что Москва не просто поставила свои национальные интересы выше "международных правил", но еще и защитила эти интересы силой.



И если силовые действия России 2008 года были в целом спущены на тормозах (тогда даже Запад вынужден был публично признать, что Михаил Саакашвили первым напал на Южную Осетию и российских миротворцев), то события после Майдана и уж тем более начало СВО были восприняты именно как силовой вызов всему западному миру. Который, если оставить его без ответа и без наказания, могут повторить другие великие державы, прежде всего Китай – у него достаточно спорных территорий с американскими союзниками и целая сепаратистская провинция Тайвань.



Однако с наказанием России не получилось. Санкции не остановили СВО, как и западная помощь не помогла киевскому режиму. При этом американские стратеги успокаивали себя тем, что, во-первых, меры против российской экономики остановят желающих пойти по пути России, во-вторых, Россия все-таки сверхдержава с колоссальным запасом прочности и возможностью перевести конфликт в ядерный статус.



Однако сейчас получается, что новый, третий (после 2014 и 2022 годов) по счету гвоздь в гроб американского мирового порядка забивает Иран. Не обладающая ядерным оружием, всего лишь региональная держава. Вдохновившись российским примером и опираясь на приоритет самообороны, иранцы сделали то, что по объективным и гуманитарным причинам не стала делать Россия.



В частности, они нанесли серию ударов по странам региона, инфраструктуру которых США используют для ударов по Ирану (воспользовавшись тем, что эти страны не входят в НАТО). И Штаты столкнулись с ситуацией, когда государства, которые они номинально защищают, обвиняют в этих ударах Америку – и не хотят отвечать Ирану. То есть отказываются "коллективно наказать агрессора".



Кроме того, Иран, воспользовался тем, чего нет у России вот уже почти 1000 лет (со времен Крестовых походов и снижения ценности пути "из варяг в греки") – наличием возле его территории двух крупнейших артерий мирового судоходства. Торговым путем "из европейцев в азиаты" (через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив), а также Ормузским проливом, через который в мир выходит львиная доля ближневосточной нефти. Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив (обозначив, что даже после разблокировки будет взимать плату за проход судов по той части пролива, которую он считает своими территориальными водами – даже если международное морское право так не считает), а также пригрозил заблокировать вторую артерию.



И снова США оказались в ситуации, когда действия Ирана принимаются остальными как данность. С критикой, с возмущениями – но при этом с полным нежеланием что-то с этим делать. Даже, казалось бы, ключевые подельники США в западоцентричном миропорядке – европейцы – остаются в стороне. Не считают, что это их война. То ли потому, что на российском примере убедились в бесперспективности наказания того, кто готов на все ради защиты своего суверенитета – то ли уже смирились с тем, что процесс забивания гвоздей в западоцентричный порядок не остановить.



Однако США не смирились. Европа может оставаться в стороне и (в случае смены лидеров) даже подстраиваться под новые форматы международных отношений. Она уже давно изжила свой имперский дух и превратилась в приспособленческую цивилизацию.



А вот Америка еще мнит себя империей, которая должна сохранять свой статус и свой "порядок, основанный на правилах" как можно дольше. Она считает – и, возможно, считает правильно – что если не выдернуть и не сломать иранский гвоздь, то вслед за ним наконец-то будет вбит китайский. С которым уж точно ничего сделать будет нельзя.



Поэтому Трамп ищет способ договориться с иранцами о том, чтобы они сами этот гвоздь вытащили. Вернулись к соблюдению правил. Не отказались от ядерной программы, а оставили в покое Ормузский пролив и ближневосточные монархии.



Вот только иранцы пока на встречу не идут. Им нравится рушить западоцентричный мир.



И кто их в этом упрекнет?