Лидеры Центральной Азии и Азербайджана открыли гольф-клуб на Иссык-Куле (видео)

21:52 30.07.2026

Лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана открыли гольф-клуб международного класса на Иссык-Куле



30 июля 2026



"Sport АКИpress" - В селе Кош-Кол Иссык-Кульской области 30 июля состоялась торжественная церемония открытия гольф-клуба международного класса.



В мероприятии приняли участие президент Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



