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Лидеры Центральной Азии и Азербайджана открыли гольф-клуб на Иссык-Куле (видео)
21:52 30.07.2026

Лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана открыли гольф-клуб международного класса на Иссык-Куле

30 июля 2026

"Sport АКИpress" - В селе Кош-Кол Иссык-Кульской области 30 июля состоялась торжественная церемония открытия гольф-клуба международного класса.

В мероприятии приняли участие президент Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Жапаров в своем выступлении подчеркнул, что спорт является одной из важнейших сфер, определяющих уровень здоровья нации, а также интеллектуального и культурного развития государства. По его словам, в Кыргызстане уделяется особое внимание развитию и расширению спортивной инфраструктуры, строительству новых объектов, соответствующих международным стандартам, и созданию условий для занятий спортом для всех слоев населения.

"Открытие на берегу священного Иссык-Куля современного гольф-клуба, отвечающего международным требованиям, как очередной важный шаг в развитии спортивной и туристической инфраструктуры нашей страны, является результатом государственной политики, направленной на устойчивое развитие", - отметил Жапаров.

Он сообщил, что уникальные природные богатства нашей страны, особенно красота озера Иссык-Куль, создают все необходимые условия для реализации подобных проектов.

Жапаров считает, что именно поэтому туризм рассматривается как одно из приоритетных направлений экономики.

В своем выступлении президент выразил уверенность, что государство и впредь будет последовательно продолжать работу по развитию сферы спорта, созданию современной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, а также укреплению позиций Кыргызстана в мировом спортивном пространстве.

"Уверен, что в ближайшем будущем этот гольф-клуб станет одним из престижных центров проведения международных турниров и внесет весомый вклад в продвижение Кыргызстана на мировой карте гольфа.

Сегодня мы вводим в эксплуатацию не просто новый спортивный объект. Это событие является еще одним наглядным свидетельством расширения инвестиционных возможностей Кыргызстана и поступательного развития туристической отрасли", - заключил Жапаров.

В завершение церемонии главы государств нанесли символический первый удар, официально открыв гольф-резорт.

Источник - АКИpress
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