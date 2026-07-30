Введут ли в Узбекистане налог на вклады? В Центробанке прокомментировали слухи

02:04 31.07.2026

В Узбекистане предложили ввести налог на доходы по банковским депозитам



30 июля 2026



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobно.uz. В Узбекистане предложили изменить порядок налогообложения доходов от банковских вкладов - проценты, которые граждане получают по депозитам, могут облагаться налогом по ставке 5 %. Для этого предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить для депозитных доходов такой же налоговый режим, как для дивидендов. По расчетам авторов инициативы, мера может приносить бюджету около 1,4 трлн сумов ежегодно.



С предложением выступил Институт сокращения доли теневой экономики, совершенствования налогового и таможенного администрирования и фискальных анализов. Там предлагают внести изменения в статью 381 Налогового кодекса и установить налоговый режим для доходов по банковским вкладам, аналогичный действующему для дивидендов.



В институте отметили, что проценты по депозитам остаются единственным видом пассивного дохода физических лиц, который полностью освобожден от налогообложения с 1998 года. При этом другие виды пассивных доходов уже облагаются налогом: доходы от аренды имущества, роялти и прирост капитала - по ставке 12 %.



По расчетам специалистов, объем вкладов физических лиц в банках Узбекистана на 1 мая 2026 года составил 170,2 триллиона сумов. При средней доходности депозитов в 16 % годовых и налоговой ставке 5 % дополнительные поступления в бюджет могут достигнуть 1,4 триллиона сумов в год. В качестве аргумента в институте привели опыт других стран. Налоги на процентные доходы по банковским вкладам действуют, в частности, в Казахстане, Азербайджане и Индии (10 %), Таиланде (15 %), Турции (15–40 %), Индонезии (20 %) и Германии (26,4 %).



Формально авторы инициативы предлагают уравнять ставку налога на доходы по вкладам со ставкой на дивиденды - именно поэтому оба вида дохода фигурируют в предложении рядом. Однако по своей экономической природе это разные вещи.



Дивиденды - доход от участия в капитале компании: акционер или учредитель получает часть прибыли бизнеса, и размер этой выплаты напрямую зависит от того, насколько успешно сработала компания. Банковский депозит устроен иначе: вкладчик не становится совладельцем банка и не разделяет с ним риски бизнеса - он просто размещает свои средства на заранее оговоренных условиях и получает фиксированный процент независимо от того, как банк распорядился этими деньгами.



Именно поэтому уравнивание налоговых ставок - скорее техническое решение, чем содержательное.



Экономист Отабек Бакиров обратил внимание на то, что при обсуждении подобной меры необходимо учитывать позицию Центрального банка как регулятора банковского рынка - причем не только применительно к налогу на депозиты, но и в целом при налогообложении финансовых услуг.



По его словам, установить налог технически можно практически на любой доход или актив, однако важно заранее просчитывать последствия таких решений - в том числе то, кто в конечном счете понесет эту нагрузку и как именно она будет администрироваться на практике. Бакиров подчеркнул, что при пересмотре налоговой нагрузки нужно учитывать интересы разных категорий граждан - от крупных владельцев капитала до представителей среднего класса, пенсионеров и работников бюджетной сферы.



Пока инициатива остается предложением экспертного института, а не утвержденным решением: его дальнейшая судьба будет зависеть от того, поддержат ли идею профильные ведомства, включая Министерство экономики и финансов и Центральный банк.



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Центробанк прокомментировал предложение о налоге на вклады в Узбекистане



30 июля 2026



Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. Центральный банк Узбекистана прокомментировал информацию о возможном введении налога в размере 5 процентов на проценты по банковским вкладам.



Ранее с соответствующей инициативой в ходе фискального диалога выступил Институт сокращения доли теневой экономики, совершенствования налогового и таможенного администрирования и фискального анализа при Министерстве экономики и финансов.



В пресс-службе регулятора пояснили, что данное мнение было озвучено в рамках научно-аналитического исследования. В Центробанке отметили, что для научно-исследовательских учреждений естественно регулярно изучать международный опыт и выдвигать различные аналитические предложения.



В регуляторе подчеркнули, что инициатива представлена исключительно в рамках презентации результатов исследования и не вносилась в качестве официального предложения. При рассмотрении подобных вопросов Центральный банк уделяет особое внимание комплексной оценке их влияния на стоимость финансовых ресурсов, ресурсную базу банков и финансовую стабильность.



