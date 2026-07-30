Президенты Узбекистана и Кыргызстана подвели итоги плодотворных переговоров

11:39 31.07.2026 Президенты Узбекистана и Кыргызстана подвели итоги плодотворных переговоров

https://president.uz/

30.07.2026



По итогам состоявшихся переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации.



Лидер нашей страны отметил, что нынешний государственный визит Президента Узбекистана в Кыргызстан стал историческим и знаменует начало новой главы в многоплановом узбекско-кыргызском сотрудничестве.



Подчеркнуто, что к нынешнему саммиту была совместно проведена серьезная подготовительная работа. Плодотворно прошли заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум, встречи ректоров, аналитиков. В эти дни Кыргызстане проходят мероприятия в рамках Дней культуры Узбекистана.



Пользуясь случаем, Президент нашей страны искренне поздравил братский Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы, что стало признанием растущего авторитета страны и голоса всей Центральной Азии.



С большим удовлетворением отмечены итоги сегодняшних переговоров, которые прошли в традиционно открытой, конструктивной и дружеской атмосфере.



Лидеры обстоятельно обсудили весь спектр актуальных вопросов двусторонней повестки, заслушали доклады заместителей Премьер-министров с конкретными планами в торгово-экономической сфере.



Важнейшим итогом саммита стало подписание Договора о союзнических отношениях.



Подчеркнуто, что этот документ знаменует выход двустороннего партнерства на высший уровень межгосударственного взаимодействия.



– Теперь наша главная задача – наполнить сотрудничество новым содержанием, проектами и инициативами, которые будут служить прогрессу и благополучию наших стран и народов, – отметил глава нашего государства.



Достигнута договоренность о создании Межгосударственного совета под председательством президентов двух стран, который станет главным механизмом реализации союзнических отношений и определения долгосрочных приоритетов сотрудничества.



Стороны также подтвердили готовность и впредь углублять политический диалог, оказывать взаимную поддержку и тесно координировать позиции на региональных и международных площадках.



Особое внимание уделено формированию новой экономической повестки. За последние годы товарооборот увеличился почти в 10 раз и по итогам прошлого года превысил 1,2 миллиарда долларов. С учетом сохраняющейся высокой динамики поставлена задача довести этот показатель до 3 миллиардов долларов.



Лидеры отдельно остановились на вопросах создания новых точек роста в промышленной кооперации, прежде всего в отраслях, где экономики двух стран дополняют друг друга.



Так, в рамках прошедшего накануне бизнес-форума, согласованы новые проекты в сферах энергетики, электротехники, фармацевтики, сельского хозяйства, текстильной отрасли. Кроме того, намечены конкретные планы по совместной добыче сырьевых ресурсов.



Для поддержки таких проектов будет эффективно задействован потенциал Совместного фонда развития.



Приоритетное внимание уделено развитию транспортной взаимосвязанности и транзитного потенциала двух стран. Отмечено успешное продвижение стратегического проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан - Узбекистан".



Достигнута договоренность о совместном развитии торгово-логистической инфраструктуры вдоль этой магистрали, активном внедрении цифровых решений в торговые и транспортные процедуры, создании удобных условий для автоперевозчиков.



Отдельно рассмотрены вопросы взаимодействия в водно-энергетической сфере.



Подтверждена готовность продолжать конструктивное сотрудничество в области рационального использования трансграничных водных ресурсов. Будет ускорено подписание Соглашения по строительству Камбаратинской ГЭС.



Подчеркнута необходимость активного использования потенциала регионов двух стран. До конца года в Узбекистане будет проведен первый форум регионов в новом формате.



Подтверждена готовность продолжать активные обмены в сферах культуры, образования, науки, молодежной политики и туризма.



Лидеры также подробно обсудили вопросы устойчивого развития и укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии.



В заключение Шавкат Мирзиеев выразил уверенность, что договоренности нынешнего саммита будут служить дальнейшему укреплению отношений дружбы, добрососедства и союзничества между двумя братскими народами.







Президент Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ по итогам переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым

https://president.kg/

30.07.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 июля, сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров c Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым в г. Чолпон-Ата.



Выступление Главы государства:



"Уважаемый Шавкат Миромонович,



Уважаемые представители средств массовой информации,



Прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность Президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиееву за принятое приглашение посетить Кыргызскую Республику с государственным визитом



Сегодня мы с господином Президентом провели содержательные и доверительные переговоры.



Обстоятельно рассмотрели весь комплекс кыргызско-узбекского взаимодействия от политики и безопасности до экономики, транспорта, энергетики, приграничного сотрудничества, культурных и гуманитарных связей.



Высоко оценили развитие двустороннего взаимодействия, которое развивается на основе взаимного уважения, добрососедства и стратегического партнерства.



С удовлетворением отметили разрешение всех чувствительных вопросов двусторонней повестки сотрудничества и начала нового этапа взаимоотношений между Кыргызстаном и Узбекистаном.



Нами созданы все условия для дальнейшего расширения сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса.



Несомненно, ключевым итогом нынешнего визита стало подписание Договора о союзнических отношениях между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.



Это действительно историческое решение. Оно закрепляет достигнутый уровень доверия, придает нашим отношениям новую политико-правовую основу и открывает долгосрочную повестку совместного развития.



Подтвердили главное: Кыргызстан и Узбекистан намерены и далее идти вперед как близкие соседи, союзники и стратегические партнеры.



Для практической реализации достигнутых договоренностей мы учредили Межгосударственный совет.



Особое внимание также уделили торгово-экономическим связям.



Высоко оценили итоги двенадцатого заседания Межправительственной комиссии, кыргызско-узбекского бизнес-форума и заседания Делового совета.



Мы поставили перед правительствами новые амбициозные задачи. Наша общая цель – повысить благосостояние народов.



Договорились придать дополнительную динамику деятельности Узбекско-Кыргызского фонда развития. Расширять финансирование совместных проектов, поддерживать инициативы регионов и формировать более благоприятные условия для бизнеса.



Подтверждена приверженность реализации крупнейших региональных проектов – строительство железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" и Камбаратинской ГЭС-1.



Вопросам приграничного сотрудничества уделено особое внимание.



При вашем присутствии подписан Договор о государственной границе, Протоколы к Соглашению о пунктах пропуска и о взаимных поездках граждан.



Мы полностью завершили пограничные вопросы, увеличили количество пунктов пропуска с 15 до 30, продлили сроки взаимного пребывания граждан двух государств до 15 дней.



Поддержан вопрос учреждения Генерального консульства Кыргызской Республики в городе Андижан.



Это те самые важные практические шаги, направленные на создание благоприятных условий для поездок граждан, развития торговли, транзита, логистики, культурно-гуманитарных связей, туризма и устойчивого социально-экономического роста приграничных регионов.



Уделили важное внимание развитию наших культурно-гуманитарных связей.



Условились продолжить реализацию совместных образовательных, научных и культурных проектов.



Констатировали успешное взаимодействие в рамках многостороннего формата. В этой связи выразил искреннюю признательность узбекской стороне за поддержку кандидатуры Кыргызской Республики в Совет Безопасности ООН на 2027-2028 годы, а также за последовательную поддержку наших инициатив по устойчивому развитию горных регионов.



Значимым итогом визита стало подписание весомого пакета двусторонних документов в сфере сельского хозяйства, социального обеспечения, культуры, туризма, образования.



Убежден, что реализация всех достигнутых решений станет прочной основой дальнейшего укрепления двусторонних связей между Кыргызстаном и Узбекистаном.



Пригласил уважаемого Шавката Миромоновича принять участие в торжественной церемонии открытия Шестых Всемирных игр кочевников, предстоящем саммите ШОС в текущем году, а также во втором горном саммите "Бишкек+25" в 2027 году.



В завершении хотел бы выразить удовлетворение итогами сегодняшних встреч.



Уважаемый Шавкат Миромонович, благодарю Вас за плодотворные переговоры, личное и созидательное внимание к развитию кыргызско-узбекских отношений и неизменную приверженность дружбе наших народов.



Уверен, что итоги нынешнего государственного визита будут служить процветанию Кыргызстана и Узбекистана, укреплению мира, стабильности и взаимного доверия.



Спасибо за внимание". Источник - ЦентрАзия

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