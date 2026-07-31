Шило на мыло: чем зумеры заменили алкоголь и табак, - Евгения Бородина

14:29 31.07.2026 Шило на мыло: чем зумеры заменили алкоголь и табак

Молодые не пьют спиртное, но злоупотребляют энергетиками, вейпами и фастфудом



Евгения Бородина

31 июля 2026



Виноделы бьют тревогу: зумеры отказываются от алкоголя. Больше половины представителей этого поколения не употребляют спиртное. В отличие от иксов и миллениалов, зумеры практически не интересуются вечеринками, застольями и задушевными посиделками "под градусом". Однако благополучной эту картину не назовешь. Какие зависимости приходят на смену алкоголизму, можно ли сказать, что россияне подменили тягу к спиртному спортивным образом жизни и какие опасности подстерегают зумеров взамен пьяных драк - в материале "Известий".



Оставляют алкоголь в прошлом



В качестве основных причин отказа молодых от алкоголя принято называть моду на здоровый образ жизни и осознанное отношение к себе. Например, считается, что многие в свое время уже насмотрелись на любителей спиртного и не хотят жить как они. Исследования действительно показывают, что молодежь в среднем употребляет алкоголь реже, чем предыдущие поколения, говорят в Клинике доктора Исаева.



- Но я бы не сводил это только к моде на здоровый образ жизни или к тому, что молодые люди увидели негативные примеры в своих семьях, - обозначает свою позицию руководитель клиники, врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. - Эти факторы тоже имеют значение, но, скорее всего, не являются главными.



По его словам, сейчас меняется сама культура получения удовольствия и способы проведения досуга. Для предыдущих поколений алкоголь был одним из основных социальных инструментов: благодаря ему знакомились, с ним отмечали важные события, снимали напряжение, проводили свободное время. Сегодня у молодежи гораздо больше альтернатив: общение, развлечения, игры, путешествия, спорт, цифровые сервисы. И все это разнообразие конкурирует с алкоголем за внимание человека, подчеркивает специалист.



- Кроме того, меняется общественное отношение к употреблению спиртного, - продолжает психиатр. - Для многих молодых людей алкоголь уже не является символом взрослости или успешной социальной жизни. Напротив, способность сохранять ясность мышления, контролировать себя, заниматься спортом и хорошо выглядеть становится более привлекательной моделью поведения.



В этом смысле снижение потребления алкоголя врачи считают позитивной тенденцией. Эксперт подчеркивает, что такой результат - во многом итог системной профилактической работы и государственной политики последних лет.



- Даже если сегодня не вводить новых ограничительных мер, то можно ожидать, что потребление алкоголя продолжит постепенно снижаться, поскольку меняются сами социальные нормы, - полагает Руслан Исаев.



Клинический психолог Сергей Волков также обращает внимание на то, что молодежь пьет заметно меньше, чем предыдущие поколения.



- Если говорить только про алкоголь, то объективные цифры таковы: 54% зумеров утверждают, что вообще не употребляют, - комментирует он. - В банковской статистике видно, что алкоголь присутствует только в 19% чеков, оплаченных картами молодых. А у старших поколений эта цифра доходит до 34%. В целом же потребление алкогольных напитков в России снизилось с 8,8 л на человека в 2021 до 7,8 л в 2025 году. Это самые быстрые темпы снижения в Европе, и задает их в основном молодежь.



Энергетики вместо водки



Эксперты указывают, что у такой прекрасной статистики есть оборотная сторона. Если говорить о проблеме зависимостей, то она никуда не уходит, а лишь трансформируется.



- Склонность человека к такому поведению не исчезает - меняются объекты, через которые она реализуется, - поясняет Руслан Исаев. - Именно поэтому сегодня специалисты говорят уже не только об алкоголе или наркотиках, но и о поведенческих аддикциях - игровой, интернете, патологическом увлечении азартными платформами.



Зависимость определяется поведением, а не объектом аддикции, согласен и Сергей Волков.



- Да, зумеры не пьют. Они еще и не курят, если верить статистике. Но потребление вейпов и альтернативных форм никотинсодержащей продукции у зумеров находится на более высоком уровне, чем у других поколений, - сетует психолог. - За последние пять лет нет даже полной статистической картины по этому сегменту, потому что первоначально "парильни" продавались без лицензий или маркировок.



По его словам, примерно 5 млн россиян используют вейпы, но какова доля таких курильщиков среди молодежи, пока не ясно. Для этого нужны серьезные исследования.



- Химический состав и последствия для организма от таких "парилок" настолько тяжелые, что невольно вспоминается анекдот, что пить полезнее, хотя и это не так, - рассуждает собеседник редакции.



Главной альтернативой алкоголю стали энергетики, которые также вызывают опасения за здоровье тех, кто их употребляет, с грустью поясняет клинический психолог.



- Официально это безалкогольная продукция, значит, чисто статистически не относится к зависимым агентам. Однако, молодежь употребляет их чуть ли не литрами, что приводит к катастрофическим последствиям для сердца и нервной системы и вызывает зависимость от энергетиков, - продолжает Сергей Волков.



Он при этом подчеркивает, что одним из посредников отмены алкоголя стал переход молодежи в цифровую форму общения. Совместные вечеринки трансформировались в ленту новостей и ИИ-болталки, что привело к повальной зависимости от соцсетей.



- Для здоровья эта тенденция имеет не столь явные проблемы, но они массовые. Если тяжелый алкоголизм всегда был в основном маргинальной проблемой, то остеохондрозы, проблемы с сердцем и ментальные расстройства вроде депрессии (например, на фоне одиночества) для зумеров становятся почти общими - из-за образа жизни, - объясняет специалист.



Он усматривает в современной ситуации смену парадигмы восприятия зависимости.



- Алкоголь, как способ снятия стресса и инструмент социализации, уступил место цифровым стимуляторам и "безопасным" с точки зрения морали веществам. Это создало пока неизученные риски, но никак не решает проблему, - сетует клинический психолог. - Социологи и антропологи знают, что тяга как форма поведения входит в биологическую структуру общества. То есть зависимые будут всегда.



Таким образом, по словам эксперта, отказ общества от крепких напитков не означает победу над алкоголизмом. Это говорит о том, что спиртному просто найдена альтернатива.



- Вопрос в том, какая. Но, думается, быть зависимым от спорта лучше, чем от наркотиков, а быть трудоголиком полезнее, чем алкоголиком, - комментирует Сергей Волков.



Кто победил пьянство



Судя по комментариям в Сети, представители старших поколений до сих пор с тоской и ностальгией вспоминают былые времена, когда курилка на работе была центром общения, да и спиртное не возбранялось. Однако базовые настройки изменились. Ушли в прошлое посиделки "всем двором", прием гостей на широкую ногу, отмечание дней рождения в коллективах, встречи в пятницу "на лавочке" и прочие атрибуты социальной жизни, характерные для более старших поколений. Некоторые представители "олдскул" даже гордятся привычками молодости и связывают равнодушие зумеров к спиртному с тем, что каждое последующее поколение якобы слабее предыдущего. Но Руслан Исаев подчеркивает, что это не так.



- Скорость опьянения и риск аддикции зависят от пола, массы тела, особенностей обмена веществ, состояния здоровья и количества выпитого, а не от года рождения, - поясняет психиатр. - Для врача гораздо важнее такие факторы как наследственная предрасположенность, ранний возраст первого употребления, особенности личности, наличие тревожных или депрессивных расстройств, хронический стресс, семейная атмосфера.



Если подытожить, то из поколения в поколение склонность к зависимому поведению остается примерно одной и той же - меняется лишь среда, в которой она реализуется. К алкоголю и табаку добавились цифровые технологии, онлайн-игры, азартные сервисы, социальные сети. "Олдам" не угнаться за зумерами, когда речь идет о фастфуде, энергетиках и кофе.



- С точки зрения психиатрии, зависимость связана не непосредственно с веществом, а со способом, которым человек пытается справляться со стрессом, тревогой, внутренним напряжением или получать быстрые положительные эмоции. Если такая модель поведения уже сформировалась, то объект может меняться: сегодня это алкоголь, завтра - азартные или онлайн игры, ставки, социальные сети или компульсивное потребление, - поясняет Руслан Исаев.



Кто употребляет наркотики



Специалисты считают: если убрать только объект зависимости, не изменив психологические механизмы, то довольно часто происходит переключение на другой объект.



- Если говорить о традиционных химических зависимостях - алкоголе, табаке, наркотиках, - то за последние 5–10 лет показатели значительно улучшились, - комментирует Руслан Исаев. - Их действительно становится меньше. Одновременно все чаще появляются пациенты с игровой зависимостью. За последние годы резко выросла доступность онлайн-платформ, букмекерских сервисов и цифровых игр, которые используют те же механизмы подкрепления, что и многие химические зависимости.



Сергей Волков объясняет, что первый вопрос, которым задались специалисты сразу после обнаружения тренда на снижение потребления спирта, - "А что происходит с наркотиками?".



- Ответ, как это часто бывает, очень неоднозначный. Общий тренд идет вниз: по статистике, доля людей с установленным диагнозом "наркомания" в последние годы сильно снизилась. А вот доля молодежи среди них достигает 60% от всех наркоманов в России - это люди от 16 до 30 лет. И хотя в целом у подростковой наркомании тренд все-таки идет вниз, снизившись на 20%, по статистике средний возраст первого употребления - 15–17 лет, а самое страшное, что растет число детской наркомании в возрасте 9–13 лет, - комментирует клинический психолог.



Он также обращает внимание на то, как изменился "ассортимент" дурманящих средств. По его словам, зумеры ушли от тяжелых опиатов и инъективных наркотиков в сторону синтетических - более дешевых, доступных и простых в применении. При этом, по его словам, химические составы постоянно обновляются: бывают случаи, когда один наркотик запретили, но уже выпустили другой.



- В итоге мы видим, что снижается потребление тяжелых наркотиков, но растет количество "легкой" синтетики среди молодежи. Это не решение проблемы, это ее трансформация, которая требует изменения и системы контроля, и оценки употребления и зависимости. Многие наркотики первоначально вообще не попадают в статистику, так как подобных химических составов нет ни в каких базах, - объясняет собеседник "Известий".



Общество трансформируется, меняются технологии, вместе с ними и структура зависимости.



Зависимость от ЗОЖ



Что касается темы здоровья и общего тренда на ЗОЖ, то тут, с точки зрения Сергея Волкова, все гораздо сложнее, чем кажется.



- По статистике, доля россиян, придерживающихся ЗОЖ, выросла с 52% до 76%. При этом 44% регулярно занимаются спортом, а 23% бросили вредные привычки. Лидером в этом отношении, конечно, стала молодежь. В целом 69% молодых людей заявляет об "активном образе жизни". Самым "спортивным" считается возраст до 24 лет. А абсолютный рекорд у школьников и студентов- 93,5%. Это результат того, что физкультура обязательный предмет, - приводит позитивные показатели специалист.



А вот статистика посещения фитнес-клубов дает повод задуматься. Их основная аудитория (62%) - это люди в возрасте от 30 до 54 лет. Доля "самого спортивного возраста" - 18–24 года - не превышает 23%.



- Экономическая статистика тоже подтверждает неоднозначность. В 2025 году средние расходы на ЗОЖ составили 16,8 тыс. рублей в месяц. Меньше всех на эти цели тратится молодежь - 6–8 тыс. Причем основная статья расхода - БАДы и курсы по питанию, - говорит эксперт. - Создатели онлайн-курсов знают, что примерно 80% приобретенных продуктов потом никто не смотрит. Но сама покупка позволяет человеку успокоить свою тревогу: мол, он заботится о здоровье, что-то делает.



Клинический психолог считает, что многие молодые люди имитируют заботу о здоровье просто потому, что это модно.



- По данным за 2025 год, 33% россиян включают в свой спорт прием витаминов и БАДов курсами, - говорит он. - Молодежь тратит на это примерно 4 тыс. в месяц, а еще 2,1 тыс. расходует на курсы по питанию. То есть почти весь бюджет уходит не на спортинвентарь, не на абонементы в бассейн, не на кроссовки или аренду залов, а на таблетку сомнительного качества и цифровой контент.



По мнению собеседника редакции, такое поведение, характерное для молодежи, - важный "ритуал" для имитации имиджа.



- Это называется "демонстративное потребление": покупка БАДов и курсов - часть самопрезентации, а не осознанная необходимость. 32% молодых людей вообще покупают БАДы "для снятия стресса", что не решает проблему ни с напряжением, ни со здоровьем, а является ярким примером шопоголизма - зависимости от импульсивных покупок, - сетует Сергей Волков.



По словам Руслана Исаева, сегодня профилактика должна быть направлена не только на борьбу с алкоголем, наркотиками или другими искушениями. Важно формировать навыки эмоциональной саморегуляции, умение справляться со стрессом и получать удовольствие без постоянной стимуляции. Источник - Известия

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