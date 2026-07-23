Доступ закрыт: как войны на Ближнем Востоке и в Южной Азии влияют на торговлю Таджикистана

04:07 01.08.2026 В таможне Таджикистана заявили о возможности полного закрытия транзита товаров через Иран и Афганистан. Это обернется своего рода экономической блокадой Центральной Азии, считают эксперты



ДУШАНБЕ, 31 июл - Sputnik. В результате войны между Ираном и США, а также конфликта между Афганистаном и Пакистаном транзит товаров через эти республики практически прекратился.



Об этом заявил председатель таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода в ходе на пресс-конференции, отвечая на вопрос Sputnik Таджикистан.



"Естественно, наши предприниматели перешли на альтернативные маршруты для транспортировки товаров, но провоз по ним занимает больше времени и, безусловно, это повлияет на ситуацию во внешней торговле", - отметил он.



Таджикистан и другие страны Центральной Азии ранее вели бизнес с государствами Востока, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Ближнего Востока и Персидского залива через иранские порты Бендер-Аббас и Чабахар. Их также использовали для транспортировки товаров в другие страны морским путем, минуя сухопутные маршруты. Фактически, эти порты считаются южными воротами стран Центральной Азии.



С другой стороны, из-за продолжающегося конфликта между Пакистаном и Афганистаном, который тянется с прошлого года, закрыты основные пограничные переходы Торкхам и Чаман. Именно через эти КПП идет экспорт и импорт других стран в Центральную Азию.



Как войны на Ближнем Востоке и в Южной Азии могут повлиять на торговлю Таджикистана - разбирался корреспондент Sputnik Таджикистан.







Что говорит статистика?



Несмотря на сложившуюся ситуацию, статистические данные по-прежнему указывает на увеличение товарооборота Таджикистана с Ираном и Афганистаном.



В первом полугодии текущего года объем внешней торговли Таджикистана с Ираном достиг 254,3 млн долларов США, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2025-го. При этом импорт вырос до 205,7 млн (+17,5%), а экспорт - до 48,6 млн (+4,7%). Кроме того, доля товаров из этой республики во внешнеторговом обороте Таджикистана составила 3,7%.



В то же время глава таможенной службы отметил значительное сокращение транзита продукции через Иран в другие государства.



"Бендер-Аббас, расположенный недалеко от Ормузского пролива, в настоящее время практически не используется. Часть товаров перевозится через порт Чабахар, но, если ситуация ухудшится, этот маршрут тоже будет закрыт", - подчеркнул Каримзода.



За этот же период внешняя торговля Таджикистана с Афганистаном достигла 59,2 млн долларов, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Импорт составил 17,9 млн (+106,9%), а вот экспорт сократился на 12% до 41,2 млн. Доля Афганистана во внешнеторговом обороте Таджикистана оказалась около 1%.



В то же время, после закрытия пограничных переходов Торкхам и Чаман внешняя торговля с Пакистаном сократилась с 35,3 млн долларов в первом полугодии 2025-го до 16,7 млн в 2026-м - то есть снизилась на 53%. Таким образом, продажа превысила 1,1 млн долларов, что в 11 раз больше, чем в 2025-м, но закупки составили 15,5 млн долларов - на 60 % меньше.



По словам одного из бизнесменов, импортирующих товары из Пакистана в Таджикистан, в 2025-м удалось завести лекарства, рис, цитрусовые, картофель. Также в республика закупила спортоборудование и изделия из кожи.



"Однако в этом году не импортировался пакистанский картофель, поэтому стоимость корнеплода, особенно в Душанбе, не опускалась ниже 6-7 сомони. Кроме того, одной из причин повышения цен на апельсины и помидоры стало то, что талибы* не разрешали провоз этих продуктов", - пояснил источник Sputnik Таджикистан.



Он также отметил, что сейчас транспортировка товаров между двумя странами осуществляется через Китай.



Вследствие сбоев в работе иранских портов сократился также объем внешней торговли с Индией. В прошлом году товарооборот между странами достиг с 41,8 млн долларов, а сейчас - 39,3 млн (-6 %).



Согласно официальной статистике, экспорт, в основном за счет фармацевтического сырья, составил 419,2 тыс. долларов, что в 9 раз больше, чем в 2025-м. В то же время импорт снизился с 41,7 до 38,9 млн долларов, то есть примерно на 7%.



Еще пару лет назад Индия обеспечивала около 90% потребностей Таджикистана в сахаре, но сейчас эта доля упала до 11,6%. Тем не менее, Нью-Дели по-прежнему сохраняет лидирующие позиции на фармацевтическом рынке республики, контролируя 29,9% рынка.



Альтернативные, но более дорогие маршруты



Между тем, продолжающиеся конфликты в Иране, Пакистане и Афганистане вынуждают бизнесменов искать альтернативные маршруты.



По словам главы Таможенной службы Таджикистана, товары, которые раньше импортировались через Бендер-Аббас и Чабахар, теперь везут через другие страны.



"После закрытия иранского маршрута продукция поступают через Туркменистан и Азербайджан. Эти пути использовались и раньше, но бизнесмены всегда выбирали самый короткие и менее затратные. Также большинство товаров идут через Турцию, Кавказ, Каспийское море, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан", - уточнил Каримзода.



Однако, по его словам, эти маршруты сопряжены с дополнительными затратами, и это одна из причин повышения цен на некоторые позиции.



"Например, для перевозки товаров из Азербайджана в Казахстан необходимо использовать паромы, что, в свою очередь, влечет за собой дополнительные расходы", - пояснил он.



Еще одной проблемой источник Sputnik Таджикистан, занимающийся бизнесом, назвал инфраструктуру Туркменистана, ведь в республике есть ограничения для железнодорожных перевозок товаров.



"Когда объемы товаров увеличиваются, они застревают там надолго. Логистическая сеть несовершенна, инфраструктура локализована. Например, ж/д имеет только один путь, поэтому пропускная способность ограничена", - сказал собеседник.



Бизнесмен отметил, что товары, которые раньше доставлялись в пункт назначения за 10-15 дней, теперь иногда застревают в Туркменистане до месяца.



По словам главы таможенной службы Таджикистана, переход со старых маршрутов на новые потребует не только больше денег, но и времени.



"Между тем, снижение потока товаров будет ощущаться в течение определенного периода. Даже если сокращение объема импортируемых товаров составит всего день, ситуация напрямую повлияет на наиболее важные направления деятельности таможенных органов", - уточнил Каримзода.



Если закроются и эти маршруты?



Некоторые эксперты считают нынешнюю ситуацию не просто результатом войн на Ближнем Востоке и Южной Азии и не рассматривают ее как случайные события. По мнению таджикских экономистов, США и их союзники будут продолжать конфликты, чтобы не допустить развитие торговых маршрутов в Россию и Китай, проходящих через Центральную Азию и Кавказ.



Как отметил эксперт по региональным вопросам Нурулло Гусейнов, у Штатов нет возможности напрямую противостоять Ирану, но поддержание нестабильности на морских торговых путях, обеспечивающих транспортировку товаров из Центральной Азии и обратно, в конечном итоге обернется в пользу Вашингтона.



"Топливо становится дефицитным, и цены на него растут. В то же время дорожают товары, прежде всего продукты питания, что приводит к экономическим и социальным кризисам в странах региона. Сейчас мы видим только начало этого процесса, и его перспективы не радужны", - сказал он.



По словам Гусейнова, если война распространится на Турцию и Кавказ, все торговые пути из Центральной Азии на Юг и Запад будут закрыты. Фактически регион окажется в транспортной блокаде - такая ситуация может привести к невообразимой гуманитарной катастрофе.



Он добавил, что в целом закрытие этих маршрутов будет означать блокировку торговых путей в Россию и Китай, двух главных геополитических соперников США. Источник - Sputnik

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