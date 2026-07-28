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Погоня за успехом делает людей несчастными, - Сергей Худиев
10:59 01.08.2026

Погоня за успехом делает людей несчастными
Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

Сергей Худиев
публицист, богослов
28 июля 2026

Как недавно заметили психологи, кризис среднего возраста в России стремительно молодеет. Речь идет о том тягостном переживании, которое раньше накрывало людей в 40-45 лет и которое можно описать словами "жизнь не удалась". К этому возрасту людям становится ясно, что молодость прошла, планы не сбылись, возможности упущены, тело уже показывает отчетливые признаки старения, а внешность – увядания.

В этом состоянии они могут впадать в глубокое уныние – или, напротив, в лихорадочную активность, пытаясь доказать себе, что они еще свежи и полны сил. Пускаются в деловые или любовные авантюры, носятся по улицам на мощных мотоциклах, как буйные подростки, и вообще демонстративно отказываются признавать реальность, которую каждый день видят в зеркале.

И вот сегодня, как сообщают психологи, возраст возникновения такого кризиса сместился к 28-30 годам. В чем тут причина?

Клинический психолог Лариса Овчаренко прямо связывает этот феномен с культом успеха, достигаторства и перфекционизма, который агрессивно насаждают соцсети и общественные ожидания. Молодому человеку внушают, что к 30 годам он обязан предъявить миру целый набор статусных активов: высокую должность, бизнес, внушительный доход, квартиру в центре и машину премиум-класса. Нет этого набора – ты неудачник, "жизнь не удалась".

В растерянности человек ищет помощи у психолога – и число таких обращений выросло в разы. Социолог Светлана Гришаева описывает типичный портрет такого мужчины как "30-летнего жителя мегаполиса в нестабильных отношениях".

Человек, который может быть вполне благополучен в материальном плане, оказывается глубоко несчастен. Это оказывается кризисом не только для отдельных людей – но и для общества в целом. Тридцатилетний мужчина, который не понимает, что делать со своей жизнью (а понимает только, что она "не удалась"), мучает не только себя – но и ту женщину, с которой он находится в тех самых "нестабильных отношениях", и напрасно тратит время и силы, которые явно были даны ему для чего-то другого.

А когда это явление становится массовым (а оно стало), это отражается на всем обществе.

В чем же причина этой беды? Она лежит на поверхности – общество, медиа и все площадки интернета пронизаны культом "успеха". Конечно, многие относятся к этому культу с иронией – отсюда выражение "успешный успех", – но это, несмотря ни на что, самый популярный культ современности, явно превосходящий по числу активных последователей любую из традиционных религий.

Это культ настойчиво провозглашает, что цель и смысл человеческой жизни – это "успех", причем измеряется он "достижениями", а сами "достижения" – деньгами и тем социальным статусом, который с ними связан.

Ад этой религии – "лузеры", которые за свою лень, безынициативность и страх перед новым обречены жить от зарплаты до зарплаты и экономить каждую копейку, причем наступает этот ад уже на земле. А рай – это мир людей успешных, достигаторов, которые (тоже на земле) вознеслись из грязи в князи и теперь рассказывают в Сети, как чудесна их жизнь – в которой они рассекают на шикарных машинах, облаченные в дорогие костюмы.

Множество "коучей", "мотивационных спикеров" и прочих жрецов и пастырей этой веры наставляет лузеров, как им сделаться достигаторами. Это, уверяют они, вовсе не трудно. Мы вот тоже были бедны, а теперь наслаждаемся всем, что только можно купить за деньги. Что мешает тебе такой же ракетой взлететь к вершинам успеха? И вот человек ведется – да, дорогая машина и шикарный дом где-то в полушаге. Надо только купить очередной курс у учителей, которые передадут тебе секреты такого полета. Зачем каждый день ходить на работу, когда успех приходит вовсе не так?

Впрочем, неизбежно выясняется, что успех не приходит вообще. Даже если вы чего-то добились, вам все равно демонстрируют, что по сравнению с другими, настоящими достигаторами, вы просто жалкий неудачник. Человек оказывается в аду той самой религии, которую искренне принял. Он – лузер. И виноват в этом только он сам. Когда, согласно твоим собственным представлениям, ты осужден и отвержен, есть от чего прийти в сильное уныние. На это накладываются неизбежные проблемы в отношениях между полами.

Молодым женщинам внушают, что мужчины, не добившиеся "успеха", – лузеры, а от лузеров надо бежать как от заразы. Мужчины тоже хотят себе более "статусных" подруг – что делает нормальную человеческую любовь, нежность, теплоту, привязанность просто не вписывающимися в рынок.

В реальности картинка "успеха", которой заманивают людей, просто выдумана. "Коучи" и прочие "мотиваторы" могут тупо лгать – фотографируясь на фоне чужих шикарных машин или домов и выдавая их за свои. Они могут реально неплохо устроиться, наставляя своих адептов, – тут нужен определенный артистический талант и много ничем не смущаемой наглости. Но чего они точно не могут – так это научить других успеху. Потому что успеха нельзя достичь, если ставить целью именно его.

Вы достигаете успеха, когда вы стремитесь к чему-то более важному, чем успех или даже вы сами. К служению Богу, ближним, хотя бы своим домашним, которые могут на вас полагаться. В этом случае человек ищет не успеха как такового – он ищет возможность осуществить свое призвание. Это слово почти забыто – а зря, его стоит вспомнить.

Призвание – это то, ради чего человек был послан в этот мир, его уникальная миссия, в исполнении которой он даст отчет Богу. Врач, который видит в пациенте не случай, а живого человека; учитель, который зажигает сердца учеников, а не просто отбывает часы; инженер, создающий нечто новое на благо ближним, и, может быть, самое важное – верные супруги, которые воспитывают своих детей.

Все они исполняют свое призвание. Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины. Он становится гораздо более спокойным, счастливым и, надо сказать, хорошим человеком. Который спокойно принимает, что он не самый богатый человек на свете, и не в этом видит смысл жизни. Он находит его в людях, которых любит, и в деле, которому служит.

Источник - Взгляд
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