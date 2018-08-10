В Таджикистане впервые амнистировали группу раскаявшихся салафитов (7 чел.)

16:49 11.08.2018 Семеро салафитов-граждан Таджикистана, экстрадированные из России на родину по запросу МВД РТ, амнистированы. Об этом сообщил источник радио "Озоди" в правоохранительном ведомстве страны 11 августа.



"Последователи запрещенного в Таджикистане религиозного течения "Салафия" амнистированы после того, как покаялись и заявили о своем выходе из этого течения. Власти учли то обстоятельство, что ранее никто их них не был судим", - сказал источник.



Жители города Исфара Согдийской области Бахтиер Бобоев, Абдурашид Ганиджонов, Нурулло Саъдуллоев, Субхониддин Джалолиддинов, Сухроб Сатторов, Абдусалом Ганиев и Садык Абдуллоев были экстрадированы на родину из города Уфы, столицы Республики Башкортостан 8 августа.



По информации МВД РТ, за последние месяцы около 100 бывших членов Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и "Группы 24" возвращены на родину. Исламская партия и "Группа 24" Верховным судом Таджикистана признаны террористическими организациями. Последняя группа из 10 жителей Аштского района - бывших сторонников ПИВТ, вернулась на родину в начале прошлого месяца. Многие из них также покаялись и признались, что после попытки вооруженного мятежа генерала Абдухалима Назарзода в сентябре 2015 года, опасаясь за свою жизнь, перебрались в Россию, сообщил источник в МВД РТ.



Амнистия последователей "Салафия" в Таджикистане происходит впервые после того, как Верховный суд Таджикистана а начале 2009 года объявил это религиозное течение экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Источник - ca-news.org

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