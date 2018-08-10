 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган нашел замену доллару
16:55 11.08.2018

Турецкий лидер не намерен проигрывать экономическую войну Америке
Турки не должны беспокоиться по поводу рекордного падения курса лиры к американскому доллару, потому что граждан страны бережет сам Всевышний. Об этом заявил президент Турции ​Реджеп Эрдоган.

"Не забывайте, у них есть доллары, но с нами наш народ, наш бог. Мы много работаем. Посмотрите, что с нами было 16 лет назад и где мы сейчас", – указал глава государства, слова которого цитирует агентство Reuters.

В ходе торгов 9 августа курс лиры к доллару обновил исторический минимум на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. В апреле он стоил чуть более 4 лир, а 10 августа на турецкой бирже за доллар уже давали 6 лир. С начала года турецкая валюта упала на 29%.

Эрдоган вообще призвал соотечественников отказываться от "американца".

"Если у кого есть доллары или золото под подушками, они должны обменять их на лиры в наших банках. Это национальная, внутренняя битва. Это будет ответ моего народа тем, кто ведет экономическую войну против нас", – подчеркнул турецкий лидер.

Не успел он выступить с радикальными предложениями, как из Сети раздался глас президента США Дональда Трампа.

"Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции, поскольку их валюта, турецкая лира, стремительно ползет вниз против нашего очень сильного доллара! Теперь алюминий будет составлять 20%, а сталь – 50%. Наши отношения с Турцией сейчас не очень хорошие!" – написал в пятницу, 10 августа, хозяин Белого дома в Twitter.

Действительно, в настоящее время Анкара и Вашингтон, являющиеся союзниками по НАТО, поссорились по поводу задержания в Турции американского пастора-евангелиста Эндрю Брансона по обвинению в терроризме. Это привело к санкциям США в отношении двух министров Эрдогана и угроз торговых ограничений.

Напомним, что в Москве также раздаются голоса о том, чтобы начать отказываться от американских долларов. С таким предложением накануне выступил член Совета Федерации Игорь Морозов. Он посчитал, что это будет достойный ответ на объявленные Вашингтоном новые антироссийские санкции. Одно лишь сообщение об их вводе с 22 августа также привело к падению курса рубля.

Елена УСОВА

Источник - Утро
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